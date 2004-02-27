Юная американка Кэти переезжает с родителями и младшей сестрой в Гавану. Ее отец – руководитель компании Ford, бежавший на Кубу, а Кэти – примерная школьница. Семья в шикарном отеле, где Кэти встречает местного официанта, молодого Хавьера Суареса. Позже она видит, как Хавьер танцует на площади, и они становятся друзьями, но его увольняют из отеля, потому что ее знакомые видели их вместе. Кэти приглашает Хавьера принять участие в конкурсе латинских бальных танцев в местном клубе Palace, чтобы помочь ему собрать немного денег, и молодые люди начинают тайно встречаться в ночном клубе для репетиций. Герои влюбляются, но грядет революция…