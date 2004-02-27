Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Грязные танцы 2: Гаванские ночи
6.6
Киноафиша Фильмы Грязные танцы 2: Гаванские ночи
6.6

Грязные танцы 2: Гаванские ночи

, 2004
Dirty Dancing: Havana Nights
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Грязные танцы 2: Гаванские ночи
6.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Юная американка Кэти переезжает с родителями и младшей сестрой в Гавану. Ее отец – руководитель компании Ford, бежавший на Кубу, а Кэти – примерная школьница. Семья в шикарном отеле, где Кэти встречает местного официанта, молодого Хавьера Суареса. Позже она видит, как Хавьер танцует на площади, и они становятся друзьями, но его увольняют из отеля, потому что ее знакомые видели их вместе. Кэти приглашает Хавьера принять участие в конкурсе латинских бальных танцев в местном клубе Palace, чтобы помочь ему собрать немного денег, и молодые люди начинают тайно встречаться в ночном клубе для репетиций. Герои влюбляются, но грядет революция…

  • Ни Ромола Гараи, ни Диего Луна, исполнившие главные роли, совершенно не имели профессиональной танцевальной подготовки. Перед началом производства они провели десять недель в Пуэрто-Рико, тренируясь по восемь часов в день с продюсером Джоанн Фрегалетт Янсен и еще четырьмя танцорами и хореографами.
  • Сюжет основан на реальной жизненной истории продюсера фильма Джоанн Фрегалетт Янсен, которая переехала на Кубу со своей семьей в 1958 году. 
  • Миранда Гаррисон, помощник хореографа в первой части, перешла и на этот проект, что сделало ее и Патрика Суэйзи двумя участниками, попавшими в оба фильма. 

Нарушай запреты. Обрети свободу. Это твоя жизнь.

На дворе тревожный 1959 год, преддверие Карибского кризиса. Хотя поначалу ничто не предвещает жестокой политической бури и последовавшего за ней военного противостояния двух ядерных супердержав. Американка Кэти прибывает на Кубу вместе с родителями прямо перед началом революции. Здесь она встречает юношу-танцора, и это событие породит страстную любовь новых Ромео и Джульетты. Однако победившие в ходе восстания последователи Кастро вынуждают всех американцев покинуть их страну. Так что же делать Кэти в таких условиях: оставаться на Кубе, или смириться с окончанием бурного романа?

В ролях

Диего Луна
Диего Луна
Хавьер Суарез
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Кейт Миллер
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Bert Miller
Джонатан Джексон
Джонатан Джексон
Джеймс Фелпс
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Eve
Мика Бурем
Мика Бурем
Сьюзи Миллер
Рене Лаван
Carlos Suarez
Миа
Lola Martinez
Рикардо Альварес
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Села Уорд
Села Уорд
Джинни Миллер
Polly Cole
Полли
Режиссер Гай Ферленд
Сценарист Боаз Якин, Kate Gunzinger, Питер Сэгал, Victoria Arch
Композитор Эйтор Перейра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 30 апреля 2004
Премьера в мире 27 февраля 2004
Дата выхода
29 апреля 2004 Россия 12+
13 мая 2004 Австралия
29 апреля 2004 Беларусь
1 апреля 2004 Великобритания
28 апреля 2004 Германия
16 июля 2004 Испания
10 сентября 2004 Италия
29 апреля 2004 Казахстан
27 февраля 2004 США
19 августа 2004 Словакия
29 апреля 2004 Украина
2 июня 2004 Франция
29 июля 2004 Чехия 12+
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $27 685 016
Производство Lionsgate, Miramax, Lawrence Bender Productions
Другие названия
Dirty Dancing: Havana Nights, Dirty Dancing 2, Baile caliente - Noches de la Habana, Baile caliente: Noches de la Habana, Dance lascive 2 : Les nuits de La Havane, Dancing Havana, Dans murdar 2: Nopti în Havana, Dirty dancing - Kuuma tanssi 2, Dirty Dancing - Piszkos tánc 2., Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba, Dirty Dancing 2 - Noites de Havana, Dirty Dancing 2: Noites de Havana, Dirty dancing 2: Nyhtes stin Avana, Dirty dancing 2: Νύχτες στην Αβάνα, Dirty Dancing: Noites de Havana, Havana Nights: Dirty Dancing 2, Hriešny tanec 2, Hrísný tanec 2, Kirli dans 2, Netīrās dejas 2: Havanas naktis, Prljavi ples 2, Prljavi ples: Noći Havane, Purvini šokiai: Havanos naktys, Räpane tants 2, Umazani ples 2, Vũ Điệu Hoang Dã: Những Đêm Ở Havana, Брудні танці 2: Гаванські ночі, Грязные танцы 2, Мръсни танци: Хавански нощи, ダンシング・ハバナ, 情迷哈瓦那, 热舞十七2, 熱舞十七：情迷哈瓦那, 辣身舞2：情迷哈瓦那, Danse lascive 2: Les nuits de la Havane, Dirty Dancing 2 - Heisse Nächte auf Kuba, 热舞十七：情迷哈瓦那

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 3 июня 2024
Слушать
саундтрек фильма Грязные танцы 2: Гаванские ночи

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Грязные танцы 2: Гаванские ночи

Люби и танцуй
Люби и танцуй мюзикл, мелодрама
2009, Польша
5.0
Лихорадка субботнего вечера
Лихорадка субботнего вечера мюзикл, мелодрама, драма
1977, США
7.0
Последний танец
Последний танец драма, мелодрама
2003, Канада
5.0
Грязные танцы
Грязные танцы мюзикл, драма, комедия
1987, США
7.0
Грязные танцы
Грязные танцы драма, мюзикл, мелодрама
2017, США
3.0
Свободные
Свободные мюзикл, драма, комедия
2011, США
6.0
Шаг вперед 2: улицы
Шаг вперед 2: улицы мелодрама, драма, мюзикл
2008, США
6.0
Шаг вперед
Шаг вперед мелодрама, мюзикл, драма
2006, США
7.0
Лапочка
Лапочка драма, мелодрама
2003, США
6.0
За мной последний танец
За мной последний танец драма, музыка, мелодрама
2001, США
6.0
Мисс Конгениальность
Мисс Конгениальность мелодрама, комедия, триллер, криминал
2000, США / Австралия
7.0
Привидение
Привидение драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше