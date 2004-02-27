Юная американка Кэти переезжает с родителями и младшей сестрой в Гавану. Ее отец – руководитель компании Ford, бежавший на Кубу, а Кэти – примерная школьница. Семья в шикарном отеле, где Кэти встречает местного официанта, молодого Хавьера Суареса. Позже она видит, как Хавьер танцует на площади, и они становятся друзьями, но его увольняют из отеля, потому что ее знакомые видели их вместе. Кэти приглашает Хавьера принять участие в конкурсе латинских бальных танцев в местном клубе Palace, чтобы помочь ему собрать немного денег, и молодые люди начинают тайно встречаться в ночном клубе для репетиций. Герои влюбляются, но грядет революция…
Нарушай запреты. Обрети свободу. Это твоя жизнь.
На дворе тревожный 1959 год, преддверие Карибского кризиса. Хотя поначалу ничто не предвещает жестокой политической бури и последовавшего за ней военного противостояния двух ядерных супердержав. Американка Кэти прибывает на Кубу вместе с родителями прямо перед началом революции. Здесь она встречает юношу-танцора, и это событие породит страстную любовь новых Ромео и Джульетты. Однако победившие в ходе восстания последователи Кастро вынуждают всех американцев покинуть их страну. Так что же делать Кэти в таких условиях: оставаться на Кубе, или смириться с окончанием бурного романа?
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