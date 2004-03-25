Девушка из Джерси, 2004

Яркие огни, большой город, детские соски?

Олли Тринке – успешный музыкальный пиарщик с Манхеттена, у которого, кажется, все есть. Но неожиданно его идеальная жизнь трагически меняется, и он остается отцом-одиночкой, совершенно не подходящим на эту сложную роль. Прежняя жизнь в большом городе остается в воспоминаниях. Олли лишается работы, удача отворачивается от него, он неохотно переезжает жить к своему отцу обратно в пригород Нью-Джерси, где он когда-то вырос. Этот момент становится низшей точкой в его жизни. Не верите? Спросите его самого. Проходят года, а вместе с ними уходят в небытие и планы Олли на будущее. Он застрял на неинтересной, бесперспективной работе, не видит никакого выхода и способа вернуться к прежней жизни, которую он так любил. Но он обожает свою маленькую дочку Герти, а она любит их жизнь в пригороде. Для нее Джерси – это рай. Однажды зайдя в видеопрокат, чтобы в триллионный раз взять любимый фильм Герти, Олли встречает Майю, которая бросает вызов его приоритетам и перспективам. Он начинает понимать, что иногда человеку приходится забывать о том, кем он когда-то был, принять то, кем он является в данный момент, и осознать то, что делает его счастливым...