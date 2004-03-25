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Девушка из Джерси Девушка из Джерси
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Jersey Girl

Девушка из Джерси, 2004

2004 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Олли Тринке – влиятельный публицист из Нью-Йорка, чья жена умирает во время родов. Чтобы избежать горя, он погружается в работу и не замечает новорожденную дочь, названную Герти в честь матери. В состоянии стресса Олли теряет работу и переезжает к своему отцу в Нью-Джерси. Семь лет спустя, по-прежнему работая в Джерси и пытаясь вернуться в Нью-Йорк, Олли встречает в видеопрокате девушку по имени Майя. Постепенно герои влюбляются друг в друга, и Майя заменяет Герти мать. Однако Олли понимает, что их жизненные устремления несовместимы друг с другом и рано или поздно им придется расстаться. Сможет ли Герти спасти положение? 

  • Специальная премьера фильма состоялась в средней школе Полсборо, где были сняты некоторые сцены из фильма. Улица, ведущая из школы, называлась Кевин-Смит-Уэй, что странным образом соприкасалось с именем режиссера фильма Кевина Смита. 
  • В одной из комнат дома есть стена с черно-белыми фотографиями в рамках. Некоторые из них – старые фотографии знаменитого комика Джорджа Карлина. На одной из них Карлин одет в форму ВВС, к которым он присоединился в возрасте восемнадцати лет.
  • Имя персонажа Бена Аффлека происходит от имени популярного супергероя DC, Оливера «Олли» Куина, также известного как Зеленая Стрела. Кевин Смит написал пятнадцать выпусков «Зеленой стрелы» незадолго до работы над этим фильмом.

Яркие огни, большой город, детские соски?

Олли Тринке – успешный музыкальный пиарщик с Манхеттена, у которого, кажется, все есть. Но неожиданно его идеальная жизнь трагически меняется, и он остается отцом-одиночкой, совершенно не подходящим на эту сложную роль. Прежняя жизнь в большом городе остается в воспоминаниях. Олли лишается работы, удача отворачивается от него, он неохотно переезжает жить к своему отцу обратно в пригород Нью-Джерси, где он когда-то вырос. Этот момент становится низшей точкой в его жизни. Не верите? Спросите его самого. Проходят года, а вместе с ними уходят в небытие и планы Олли на будущее. Он застрял на неинтересной, бесперспективной работе, не видит никакого выхода и способа вернуться к прежней жизни, которую он так любил. Но он обожает свою маленькую дочку Герти, а она любит их жизнь в пригороде. Для нее Джерси – это рай. Однажды зайдя в видеопрокат, чтобы в триллионный раз взять любимый фильм Герти, Олли встречает Майю, которая бросает вызов его приоритетам и перспективам. Он начинает понимать, что иногда человеку приходится забывать о том, кем он когда-то был, принять то, кем он является в данный момент, и осознать то, что делает его счастливым...

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 15 июля 2004
Премьера в мире 25 марта 2004
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Джордж Карлин
Ракель Кастро
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Все актеры и съемочная группа
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Девушка из Джерси
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Наша рецензия
Кевину Смиту ни в коем случае верить нельзя. Этот конструктор постмодернистских богохульств («Догма») и виртуозной похабщины («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар») хоть и пытается время от времени влезть в шкуру драматургического паиньки, однако же по всей форме беспризорный кинохулиган. И те нюни, которые он развел в «Девушке из Джерси», – не что иное, как крокодиловы слезы старого прохвоста. Во-первых, он где-то в районе пятнадцатой минуты фильма умертвил Дженнифер Лопес. То есть…
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