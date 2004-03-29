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Ангел пролетел
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Ангел пролетел

Ангел пролетел, 2004

2004 / Россия
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О фильме

«Ведьма», — бросают вслед Полине те, кто вчера приходил за помощью. Кто она, злая колдунья или добрая, но не очень счастливая женщина? Молодой столичный хирург Дмитрий приезжает в провинциальный городок и здесь к нему приходит настоящее, глубокое чувство. Он влюбляется... в ведьму! Мать Дмитрия делает все, чтобы разлучить влюбленных, и это ей удается. Но под Новый Год случается чудо: благодаря своему дару Полина спасает Дмитрию жизнь. И вот уже слышна сирена «Скорой», в которой едут Полина и Дмитрий, ожидая рождения ребенка...

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 29 марта 2004
Премьера в мире 29 марта 2004
Возраст 12+
Режиссер
Геннадий Байсак
В ролях
Виктор Сергачев
Ольга Битюкова
Ольга Битюкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангел пролетел 1 постер
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