Веселая сарабанда из обмана, уловок, розыгрышей, лжи и хитростей. "О, женщины!" рассказывает 6 историй в стиле Боккаччо: В "Алиби" домашняя Венера Сара Косми превращает отдых с мужем в Касабланке в веселую и игривую "любовь втроем", где третьим становится красивый марокканец. В "Крест накрест" Сильвия Росси, жена крупного телевизионного магната, мстит мужу, который развлекается с женой своего друга Федерикой Томмази, готовой на все, чтобы добиться места в телепередаче. Сильвия изменяет мужу ни больше ни меньше, как с не менее честолюбивым Максом Пароди, мужем подружки своего мужа! В новелле "С милым рай и в шалаше" действие происходит в Южном Тироле. Привлекательная кельнерша с пышными формами Раффаэлла Понцо оказывает самые разнообразные услуги одной немецкой паре садомазохистов, в результате чего ее жених Стефано Гандольфо, повар из Неаполя, понимает, что его мечта купить гостиницу может скоро осуществиться... В "Почему бы не повеселиться" совершенно невинная и совершенно развращенная Анджела Ферлаино легко вызывает ревность своего сладострастного мужа Антонио Салинеса, рассказывая ему якобы придуманные истории своих сексуальных похождений, что помогает ей поддерживать высокое либидо в их супружеских отношениях. В "Позоре тому, кто дурно об этом подумает!" умозрительная чувственность Марушки Альбертацци разогревается под воздействием сексуальной атмосферы нудистского центра на Кап д’Адже, и она позволяет развращенной и бесстыдной Грации Морелли и ее похотливому шотландскому мужу Антонио Салинесу попользоваться той частью своего тела, в которой она всегда отказывала своему требовательному жениху... В "Назови меня свиньей, мне будет приятно" фривольная и лукавая венецианская учительница Федерика Пальмер во время своего свадебного путешествия в Лондон отдается мужу в самых сексуальных позициях, зная, что за окном за ними подсматривает грязный английский вуаерист.

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