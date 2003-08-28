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Постер фильма О, женщины!
5.4
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5.4

О, женщины!

, 2003
Fallo!
Италия / эротика, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма О, женщины!
5.4

О фильме

Веселая сарабанда из обмана, уловок, розыгрышей, лжи и хитростей. "О, женщины!" рассказывает 6 историй в стиле Боккаччо: В "Алиби" домашняя Венера Сара Косми превращает отдых с мужем в Касабланке в веселую и игривую "любовь втроем", где третьим становится красивый марокканец. В "Крест накрест" Сильвия Росси, жена крупного телевизионного магната, мстит мужу, который развлекается с женой своего друга Федерикой Томмази, готовой на все, чтобы добиться места в телепередаче. Сильвия изменяет мужу ни больше ни меньше, как с не менее честолюбивым Максом Пароди, мужем подружки своего мужа! В новелле "С милым рай и в шалаше" действие происходит в Южном Тироле. Привлекательная кельнерша с пышными формами Раффаэлла Понцо оказывает самые разнообразные услуги одной немецкой паре садомазохистов, в результате чего ее жених Стефано Гандольфо, повар из Неаполя, понимает, что его мечта купить гостиницу может скоро осуществиться... В "Почему бы не повеселиться" совершенно невинная и совершенно развращенная Анджела Ферлаино легко вызывает ревность своего сладострастного мужа Антонио Салинеса, рассказывая ему якобы придуманные истории своих сексуальных похождений, что помогает ей поддерживать высокое либидо в их супружеских отношениях. В "Позоре тому, кто дурно об этом подумает!" умозрительная чувственность Марушки Альбертацци разогревается под воздействием сексуальной атмосферы нудистского центра на Кап д’Адже, и она позволяет развращенной и бесстыдной Грации Морелли и ее похотливому шотландскому мужу Антонио Салинесу попользоваться той частью своего тела, в которой она всегда отказывала своему требовательному жениху... В "Назови меня свиньей, мне будет приятно" фривольная и лукавая венецианская учительница Федерика Пальмер во время своего свадебного путешествия в Лондон отдается мужу в самых сексуальных позициях, зная, что за окном за ними подсматривает грязный английский вуаерист.

В ролях

Вирджиния Барретт
Frau Bertha (segment: 2 cuori & 1 capanna)
Марушка Альбертацци
Анджела Ферлайно
Федерика Палмер
Федерика Томмаси
Erika (segment: Montaggio alternato)
Грация Морелли
Сара Косми
Cinzia (segment: Alibi)
Раффаэлла Понцо
Katarina (segment: 2 cuori & 1 capanna)
Сильвия Росси
Stefania (segment: Montaggio alternato)
Людмила Деркач
Массимилиано Каролетти
Gianni (segment: Alibi)
Даниэль Феррари
Режиссер Тинто Брасс
Сценарист Тинто Брасс, Карла Киприани, Массимильяно Дзанин
Композитор Francesco Santucci
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 28 августа 2003
Дата выхода
25 марта 2004 Россия
25 марта 2004 Беларусь
28 августа 2003 Италия
25 марта 2004 Казахстан
25 марта 2004 Украина
Другие названия
Fallo!, Private, Do It, Do It!, Faça Isto!, Falo!, Hacelo!, Vícios Privados, Zrób to dobrze!, О, жени!, О, женщины!, 尽管去干！, 桃色画報, 激情假期, 过错

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Ciro Как гласит пословица: если хочешь найти свое место в этом мире, замени свое сердце на жабу! Короче говоря, нужно быть добрым.

Отзывы о фильме

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