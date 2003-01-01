Кухонные байки, 2003

В послевоенный период эксперты по дому и домашнему хозяйству обнаружили, что одна лишь правильная организация рабочего места на кухне с использованием принципов заводского конвейера может принести огромные финансовые выгоды домашнему хозяйству. Или, как было сформулировано в шведской рекламе новой идеальной кухни: вместо того, чтобы пройти расстояние от Швеции до Конго за год приготовления пищи, домохозяйке теперь потребуется дойти только до Северной Италии, чтобы поставить обед на стол. После того, как шведские ученые из Института исследования дома составили подробную карту перемещений шведской домохозяйки по кухне и досконально изучили ее поведение, они почувствовали, что готовы преодолеть поставленные перед собой географические и основанные на половом признаке ограничения. В начале 1950-х они отправили 18 наблюдателей в сельский регион Норвегии Ландстад, где был избыток холостяков, чтобы исследовать, как ведут себя на кухне неженатые мужчины. Чтобы быть наготове 24 часа в сутки, наблюдатели будут жить в яйцеобразных жилых автофургонах, установленных рядом с домами обследуемых. С высоких, изготовленных на заказ наблюдательных кресел, стратегически размещенных в каждой кухне, ничто не укроется от этой новой науки. Наблюдателем должно быть разрешено приходить и уходить, когда они пожелают, и ни при каких обстоятельствах с ними нельзя заговаривать или подключать их к тому, что делается на кухне...

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