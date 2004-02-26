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Старски и Хатч Старски и Хатч
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Starsky & Hutch

Старски и Хатч, 2004

2004 / Великобритания / Южная Корея
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Детективы полиции Бэй-Сити, мачо Дэвид Старски и легкомысленный Кен «Хатч» Хатчинсон, были вынуждены стать партнерами в наказание за недавние выходки. Тем временем американский наркобарон еврейско-американского происхождения Риз Фельдман и его правая рука Кевин Юцум разрабатывают новый тип кокаина, запах и вкус которого невозможно отследить. Когда один из его дилеров проваливает операцию, Фельдман убивает его. Через несколько дней тело выносит на берег, и Старски и Хатч исследуют место происшествия. Ключ к разгадке приводит их к Фельдману, но найти доказательства его вины не так просто. Чтобы найти улики, Дэвид начинает ухаживать за женой Фельдмана. Смогут ли герои спасти город?

  • Соавтору сценария и режиссеру Тодду Филлипсу было трудно найти голубоватый «Линкольн» 1976 года. Когда он рассказал об этом Снуп Доггу, оказалось, что у него как раз была машина нужного цвета, и именно эта машина появилась в фильме.
  • Сцена, в которой персонаж Винса Вона бьет героя Снуп Догга во время игры в гольф, не была запланирована, и для последнего это стало полной неожиданностью. Филлипс рассказывал: «Снуп продолжил сцену, а затем крикнул: «Что, черт возьми, это было?»
  • В сцене с метанием ножа изначально должны были быть использованы сюрикены, но идея была отброшена, когда создатели узнали, что любой фильм, где показаны звезды ниндзя, автоматически получит рейтинг 18 в Великобритании.

От этих двоих давно стонет весь городок. Достается и хорошим, и плохим.А почему? Да потому что Дейв Старски и Кен Хатч - самые нелепые полицейские в мире! Но на этот раз им предстоит собраться и спрятать подальше свои амбиции, чтобы помешать мировой мафии совершить в их городке сделку века. Незаконную, конечно.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2004
Премьера в России 22 апреля 2004
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 26 февраля 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Винс Вон
Винс Вон
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Снуп Догг
Снуп Догг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Старски и Хатч 2 постера
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Старски и Хатч

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25 августа 2017 14:46
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