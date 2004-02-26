Старски и Хатч, 2004

Детективы полиции Бэй-Сити, мачо Дэвид Старски и легкомысленный Кен «Хатч» Хатчинсон, были вынуждены стать партнерами в наказание за недавние выходки. Тем временем американский наркобарон еврейско-американского происхождения Риз Фельдман и его правая рука Кевин Юцум разрабатывают новый тип кокаина, запах и вкус которого невозможно отследить. Когда один из его дилеров проваливает операцию, Фельдман убивает его. Через несколько дней тело выносит на берег, и Старски и Хатч исследуют место происшествия. Ключ к разгадке приводит их к Фельдману, но найти доказательства его вины не так просто. Чтобы найти улики, Дэвид начинает ухаживать за женой Фельдмана. Смогут ли герои спасти город?