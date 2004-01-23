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Постер фильма Порнократия
5.1
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5.1

Порнократия

, 2004
Anatomie de l'enfer
Франция / драма / 18+
Постер фильма Порнократия
5.1

О фильме

Там, где люди соприкасаются телами и никогда не знакомятся, где звуки музыки "техно" заставляет трепетать плоть – они танцуют, раскачиваются и сливаются в первобытную гидру мужских тел. В своем внезапном, взаимном желании они просто мужчины, которым больше никто не нужен. Она – Девушка, невероятно красивая, но ее никто не замечает. В туалетной кабинке она перерезает бритвой запястья. Две тонких параллельных линии, которые соединяются в струйку крови. Вот так они и познакомились. Он не любит женщин. Она говорит, что заплатит ему, чтобы он посмотрел...

– На те места, которые запрещено видеть.

– Это будет дорого стоить.

– Я тебе заплачу.

Четыре ночи. В доме на вершине скалы в богом забытом месте. Ведущие к дому ступени венчаются четырьмя колоннами. Четыре ночи противостояния – она против него. Ибо нечистота женщины обретает форму в глазах мужчин. Четыре ночи, чтобы встретить лицом к лицу то, о чем нельзя говорит; чтобы исследовать то, что нельзя показать – то, что есть тайна. Как в древнееврейском языке "Книги бытия", где "тайна" и "нагота" названы одним и тем же словом, которое буквально означает "то, что не должно быть увидено". Когда физическая нагота проникает в наготу души, она порождает знание. Интимное – это самое запретное, что нельзя выразить словами.

В ролях

Рокко Сиффреди
The Man
Александр Белин
Мануэль Тальянг
Blow-job lover 2
Жак Мондж
Man in bar
Клаудио Карвальо
Boy with the Bird
Каролина Лопез
Little Girl
Диего Родригес
Little boy playing doctor
Жоао Маркес
Boy Playing Doctor
Бруно Фернандес
Мария Эдит Морейра
Мария Жоао Сантос
Полин Хант
Режиссер Катрин Брейя
Сценарист Катрин Брейя
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 23 января 2004
Дата выхода
2 апреля 2004 Россия
1 июля 2004 Австралия R 18+
2 апреля 2004 Беларусь
4 февраля 2004 Бельгия
9 июля 2004 Италия
2 апреля 2004 Казахстан
28 января 2004 США
2 апреля 2004 Украина
28 января 2004 Франция
Сборы в мире $345 365
Производство Flach Film, CB Films, Canal+
Другие названия
Anatomie de l'enfer, Anatomy of Hell, Anatomía del infierno, Anatomija pakla, A pokol anatómiája, Anatomia do Inferno, Anatomia piekła, Cehennemin anatomisi - Romans 2, FOUR NIGHTS 4夜, Helvetes anatomi, Himon anatomia, Pornocrazia, Romance 2 - Anatomie einer Frau, Анатомия на ада, Порнократия, 지옥의 체험, 地狱解剖, 感官解析, Анатомія пекла, Анатомия страсти

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 13 июня 2024

Цитаты

Мужчина Мужчина выглядит крепким и гибким. У него бесконечная энергия, но на самом деле мать за ними вдвое сильнее. Женщина слаба, это ужасная ложь. Это ловушка.

Отзывы о фильме

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