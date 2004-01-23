Там, где люди соприкасаются телами и никогда не знакомятся, где звуки музыки "техно" заставляет трепетать плоть – они танцуют, раскачиваются и сливаются в первобытную гидру мужских тел. В своем внезапном, взаимном желании они просто мужчины, которым больше никто не нужен. Она – Девушка, невероятно красивая, но ее никто не замечает. В туалетной кабинке она перерезает бритвой запястья. Две тонких параллельных линии, которые соединяются в струйку крови. Вот так они и познакомились. Он не любит женщин. Она говорит, что заплатит ему, чтобы он посмотрел...

– На те места, которые запрещено видеть.

– Это будет дорого стоить.

– Я тебе заплачу.

Четыре ночи. В доме на вершине скалы в богом забытом месте. Ведущие к дому ступени венчаются четырьмя колоннами. Четыре ночи противостояния – она против него. Ибо нечистота женщины обретает форму в глазах мужчин. Четыре ночи, чтобы встретить лицом к лицу то, о чем нельзя говорит; чтобы исследовать то, что нельзя показать – то, что есть тайна. Как в древнееврейском языке "Книги бытия", где "тайна" и "нагота" названы одним и тем же словом, которое буквально означает "то, что не должно быть увидено". Когда физическая нагота проникает в наготу души, она порождает знание. Интимное – это самое запретное, что нельзя выразить словами.