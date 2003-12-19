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Дом из песка и тумана Дом из песка и тумана
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House of Sand and Fog

Дом из песка и тумана, 2003

2003 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Захватывающая история Американской мечты, обреченной на крах, рассказывает о двух людях, готовых на все, лишь бы доказать свое право на владение домом. Речь идет всего-навсего о небольшом бунгало в Северной Калифорнии, но для Кэти Николо – это последняя надежда на возвращение к жизни после избавления от наркотической зависимости. В результате бюрократической ошибки ее выселяют, и Кэти оказывается на улице. Ей остается лишь беспомощно наблюдать, как дом продают на аукционе за мизерную цену.

Новый владелец Массуд Амир Берани видит в этом доме воплощение Американской мечты, в погоне за которой его семья оставила Иран несколько лет назад. Берани, в прошлом – полковник иранских ВВС, был вынужден подрабатывать по случаю, чтобы поддержать иллюзию достатка. И вот он вкладывает свои последние сбережения в покупку дома, который наконец-то вернет семье былое процветание. Война за дом между Кэти и Берани идет полным ходом. Кэти неожиданно находит себе союзника в лице шерифа Лестера Бердона, который был послан осуществить выселение. Бердон с неудержимым пылом стает на защиту Кэти. Также в противостоянии участвуют жена Берани, Нади и его сын, Эсмаил.

Спор о крошечном, обветшавшем бунгало оборачивается столкновением культур, которое приводит всех участников к неизбежному душераздирающему финалу.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 26 февраля 2004
Премьера в мире 19 декабря 2003
Прокатчик Вест
Режиссер
Вадим Перельман
Вадим Перельман
В ролях
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Рон Элдард
Рон Элдард
Фрэнсис Фишер
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Все актеры и съемочная группа
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Дом из песка и тумана
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Ну ничего себе отзывы... надо срочно смотреть!!!!!
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