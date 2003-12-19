Дом из песка и тумана, 2003

Захватывающая история Американской мечты, обреченной на крах, рассказывает о двух людях, готовых на все, лишь бы доказать свое право на владение домом. Речь идет всего-навсего о небольшом бунгало в Северной Калифорнии, но для Кэти Николо – это последняя надежда на возвращение к жизни после избавления от наркотической зависимости. В результате бюрократической ошибки ее выселяют, и Кэти оказывается на улице. Ей остается лишь беспомощно наблюдать, как дом продают на аукционе за мизерную цену.

Новый владелец Массуд Амир Берани видит в этом доме воплощение Американской мечты, в погоне за которой его семья оставила Иран несколько лет назад. Берани, в прошлом – полковник иранских ВВС, был вынужден подрабатывать по случаю, чтобы поддержать иллюзию достатка. И вот он вкладывает свои последние сбережения в покупку дома, который наконец-то вернет семье былое процветание. Война за дом между Кэти и Берани идет полным ходом. Кэти неожиданно находит себе союзника в лице шерифа Лестера Бердона, который был послан осуществить выселение. Бердон с неудержимым пылом стает на защиту Кэти. Также в противостоянии участвуют жена Берани, Нади и его сын, Эсмаил.

Спор о крошечном, обветшавшем бунгало оборачивается столкновением культур, которое приводит всех участников к неизбежному душераздирающему финалу.