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Cheaper by the Dozen

Оптом дешевле, 2003

2003 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Удачливый футбольный тренер команды маленького городка и его жена живут просто замечательно со своими двенадцатью детьми. Когда отец получает приглашение в серьезную команду, то переезд в большой город, увеличившийся объем работы и прочие неурядицы меняют жизнь семьи кардинальным образом.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 марта 2004
Премьера онлайн 7 апреля 2020
Премьера в мире 24 декабря 2003
Возраст 12+
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Бонни Хант
Бонни Хант
Том Уэллинг
Том Уэллинг
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оптом дешевле 3 постера
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Наша рецензия
«Оптом дешевле» – фильм в каком-то смысле любопытный. А любопытен он тем, что авторы его, имея кучу возможностей сделать либо отличную комедию, либо неплохую драму, каждый раз выбирают наихудший вариант из всех возможных, превращая все намечающиеся сюжетные ходы в пошлые банальности. Итак, что мы имеем? Дана семья в лице Стива Мартина, его жены Бонни Хант и их двенадцати детей (название фильма – «Cheaper by the Dozen» – переводится как «Дюжинами дешевле»; кстати, это римейк одноименного…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Зак Брафф и Гэбриэл Юнион воспитывают десяток детей в трейлере новой версии «Оптом дешевле» Непросто, но очень весело. 
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8 февраля 2022 09:48
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