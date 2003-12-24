Оптом дешевле, 2003

Наша рецензия

«Оптом дешевле» – фильм в каком-то смысле любопытный. А любопытен он тем, что авторы его, имея кучу возможностей сделать либо отличную комедию, либо неплохую драму, каждый раз выбирают наихудший вариант из всех возможных, превращая все намечающиеся сюжетные ходы в пошлые банальности. Итак, что мы имеем? Дана семья в лице Стива Мартина, его жены Бонни Хант и их двенадцати детей (название фильма – «Cheaper by the Dozen» – переводится как «Дюжинами дешевле»; кстати, это римейк одноименного…