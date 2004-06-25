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Дневник памяти, 2004

2004 / США
8.4 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

“Дневник памяти” повествует о Ромео и Джульетте из Южной Каролины первой половины XX века. Эту историю мы узнаем из уст пожилого мужчины, который рассказывает ее своей соседке по дому престарелых.

Элли – наследница богатого аристократического рода, Ной – простой парень из небогатой семьи. Судьба сводит их вместе на одно незабываемое лето, но затем влюбленным предстоит долгая разлука, виной которой – родители Элли и Вторая мировая война.

Спустя много лет героям предстоит встретиться при совершенно иных обстоятельствах и принять, пожалуй, самое важное решение в своей жизни.

Фильм по мотивам одноименного романа-бестселлер Николаса Спаркса (1996) снял представитель знаменитой голливудской кинодинастии Ник Кассаветис (“Джон Кью”, “Альфа Дог”). Фильм стал прорывом для молодых актеров Райана Гослинга (Ной) и Рэйчел МакАдамс (Элли), дав старт их успешной карьере. В актерский состав также вошли “ветераны” Голливуда Джина Роулендс (“Глория”) и Джеймс Гарнер (“Мэверик”).

Готовясь к роли Ноя, Райан Гослинг до начала съемок жил в Чарльстоне, Южная Каролина. В течение двух месяцев он ежедневно занимался на реке Эшли, а днем конструировал мебель. Так,например, он построил кухонный стол, который был использован в качестве реквизита в фильме.

Рэйчел МакАдамс также провела некоторое время в Чарльстоне перед стартом съемок, чтобы ознакомиться с окрестностями. Актриса также брала уроки балета и этикета и осваивала южный акцент под руководством преподавателя по диалектам.

Сцена, в которой Ной врезается в ворота летней усадьбы Элли, была случайностью.

В своем интервью каналу VH1 режиссер Ник Кассаветис рассказал, что исполнители главных ролей поначалу серьезно не ладили друг с другом. Райан Гослинг даже потребовал заменить Рэйчел МакАдамс другой актрисой. В итоге Кассаветис устроил артистам своего рода “интервенцию”, чтобы они смогли решить свои разногласия. Иронично, что после завершения съемок Гослинг и МакАдамс около двух лет были парой в реальной жизни. На вручении премии MTV 2005 года они стали лауреатами в номинации “Лучший поцелуй” и тут же повторили сцену из фильма прямо на церемонии.

“Дневник памяти” – третья по счету киноадаптация одноименного романа Николаса Спаркса.

В основе сюжета книги “Дневник памяти” лежит реальная история любви бабушки и дедушки бывшей супруги Спаркса Кэти, которые прожили вместе шесть десятилетий.

На роль Элли претендовали Риз Уизерспун и Джессика Бил. Также просушивание проходила и Бритни Спирс, и Гослинг позже рассказывал, что певица на самом деле проделала хорошую работу.

У Рэйчел МакАдамс была всего одна ночь, чтобы подготовиться к пробам на роль Элли. На прослушивании она исполняла сцену спора Элли и Ноя после того, как главная героиня и ее мать вернулись с утренней поездки.

Дом Ноя, который тот восстановил для Элли, на самом деле расположен на острове Вадмалоу в штате Южная Каролина. За относительно невысокую плату здесь можно остановиться на ночь или больше.

Психотерапевт Герприт Сингх отозвался о “Дневнике памяти” как о вредном к просмотру, поскольку в фильме представлена уж слишком идеализированная модель отношений.

В январе 2019 года певица и автор песен Ингрид Майклсон рассказала, что напишет музыку для сценической адаптации “Дневника памяти”, а сценарист “Это мы” Бека Брунштеттер – либретто для шоу.

Одну из ролей в фильме исполнила жена актера и режиссера Джона Кассаветиса и мать Ника Кассаветиса, известная актриса Джина Роулендс. Джеймс Гарнер рассказал, что в голос засмеялся, когда Кассаветис назвал Джину мамой за кадром, испортив тем самым дубль.

В ходе рекламной кампании к фильму “Полночное небо” Джордж Клуни признался, что вместе с Полом Ньюманом раздумывал над участием в “Дневнике Памяти”.

Бывший моряк навещает в маленьком частном пансионе свою соседку. Во время этих визитов он читает её записную книжку, в которой изложена случившаяся в Северной Калифорнии давняя история. Ее герои — девушка и бесконечно влюбленный в неё парень, который был вынужден расстаться со своей любимой, так как началась Вторая мировая война...

8.4 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 14 октября 2004
Премьера в мире 25 июня 2004
Возраст 12+
Режиссер
Ник Кассаветис
Ник Кассаветис
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Джина Роулэндс
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Все актеры и съемочная группа
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«Дневник памяти», прямо скажем, вызывает двойственно-неопределенное чувство. С одной стороны, Ник Кассаветес старается изо всех сил, а силы у него какие-никакие есть, режиссер он все-таки небездарный, так что отозваться о его новом детище пренебрежительно вроде как и совестно. С другой стороны, в искомом продукте разведено такое непропорциональное количество сладких соплей, что назвать его произведением искусства или даже просто классной смотрибельной киношкой не получается вовсе. Кассаветес…
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Рыба 2 апреля 2015, 12:51
В банановую республику завезли мылодраму о трогательной любви в Северной Каролине! Это вам не в Задрищенске каком-нибудь! Надо засмотреть до дыр!
Eugene 2 апреля 2015, 12:51
какое горячнее обсуждение
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