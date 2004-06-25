Дневник памяти, 2004

Готовясь к роли Ноя, Райан Гослинг до начала съемок жил в Чарльстоне, Южная Каролина. В течение двух месяцев он ежедневно занимался на реке Эшли, а днем конструировал мебель. Так,например, он построил кухонный стол, который был использован в качестве реквизита в фильме.

Рэйчел МакАдамс также провела некоторое время в Чарльстоне перед стартом съемок, чтобы ознакомиться с окрестностями. Актриса также брала уроки балета и этикета и осваивала южный акцент под руководством преподавателя по диалектам.

Сцена, в которой Ной врезается в ворота летней усадьбы Элли, была случайностью.

В своем интервью каналу VH1 режиссер Ник Кассаветис рассказал, что исполнители главных ролей поначалу серьезно не ладили друг с другом. Райан Гослинг даже потребовал заменить Рэйчел МакАдамс другой актрисой. В итоге Кассаветис устроил артистам своего рода “интервенцию”, чтобы они смогли решить свои разногласия. Иронично, что после завершения съемок Гослинг и МакАдамс около двух лет были парой в реальной жизни. На вручении премии MTV 2005 года они стали лауреатами в номинации “Лучший поцелуй” и тут же повторили сцену из фильма прямо на церемонии.

“Дневник памяти” – третья по счету киноадаптация одноименного романа Николаса Спаркса.

В основе сюжета книги “Дневник памяти” лежит реальная история любви бабушки и дедушки бывшей супруги Спаркса Кэти, которые прожили вместе шесть десятилетий.

На роль Элли претендовали Риз Уизерспун и Джессика Бил. Также просушивание проходила и Бритни Спирс, и Гослинг позже рассказывал, что певица на самом деле проделала хорошую работу.

У Рэйчел МакАдамс была всего одна ночь, чтобы подготовиться к пробам на роль Элли. На прослушивании она исполняла сцену спора Элли и Ноя после того, как главная героиня и ее мать вернулись с утренней поездки.

Дом Ноя, который тот восстановил для Элли, на самом деле расположен на острове Вадмалоу в штате Южная Каролина. За относительно невысокую плату здесь можно остановиться на ночь или больше.

Психотерапевт Герприт Сингх отозвался о “Дневнике памяти” как о вредном к просмотру, поскольку в фильме представлена уж слишком идеализированная модель отношений.

В январе 2019 года певица и автор песен Ингрид Майклсон рассказала, что напишет музыку для сценической адаптации “Дневника памяти”, а сценарист “Это мы” Бека Брунштеттер – либретто для шоу.

Одну из ролей в фильме исполнила жена актера и режиссера Джона Кассаветиса и мать Ника Кассаветиса, известная актриса Джина Роулендс. Джеймс Гарнер рассказал, что в голос засмеялся, когда Кассаветис назвал Джину мамой за кадром, испортив тем самым дубль.

В ходе рекламной кампании к фильму “Полночное небо” Джордж Клуни признался, что вместе с Полом Ньюманом раздумывал над участием в “Дневнике Памяти”.