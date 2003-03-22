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Банда Келли Банда Келли
Киноафиша Фильмы Банда Келли
Ned Kelly

Банда Келли, 2003

2003 / Австралия / Великобритания / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Хотя в молодости Нед Келли был признан героем, он не может сбросить клейма старшего сына известного преступника. В те дни, когда арест равнялся обвинению и осуждению, несправедливое тюремное заключение за воровство лошадей делает его в глазах полиции преступником на всю жизнь. Со своей сестрой, неспособной отделаться от ухаживаний констебля Фицпатрика, Нед, его брат Дэн и друзья Джо Бирн и Стив Харт в шутку зовут себя бандой. Но когда мать Неда несправедливо арестовывают и приговаривают к трем годам каторжных работ, герои понимают, что настало время нанести ответный удар. Так банда Келли начинает войну с репрессивным правительством Виктории, что в конечном итоге приводит к трагическим результатам.

  • По странной иронии мировая премьера картины состоялась в Австралии, в двух кварталах от того места, где был повешен реальный Нед Келли.
  • По словам прессы, Хит Леджер был создан для роли Неда, потому что, когда он примерил оригинальную железную броню Келли, она идеально ему подошла. Сам Леджер сказал: «На самом деле это довольно жутко: мы одного роста и одного веса, но он был худым, потому что голодал, я худой, потому что не хожу в спортзал». 
  • В наше время окровавленный зеленый пояс, подаренный Неду после того, как он спас мальчика от утопления, выставлен в музее в Беналле.

История австралийского бандита Неда Келли, напоминающего американского Билли Кида. Он собрал банду, в которую вошел его брат и двое друзей и принялся грабить банки в штате Виктория. Однажды они захватили небольшой городок и три дня держали его в страхе. На борьбу с Недом Келли полиция снарядила целый эшелон бойцов...

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 16 июля 2004
Премьера в мире 22 марта 2003
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Грегор Джордан
В ролях
Хит Леджер
Хит Леджер
Орландо Блум
Орландо Блум
Лоуренс Кинлэн
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Банда Келли 3 постера
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Банда Келли смотреть онлайн

Банда Келли
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саундтрек фильма Банда Келли
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