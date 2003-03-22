Банда Келли, 2003

Хотя в молодости Нед Келли был признан героем, он не может сбросить клейма старшего сына известного преступника. В те дни, когда арест равнялся обвинению и осуждению, несправедливое тюремное заключение за воровство лошадей делает его в глазах полиции преступником на всю жизнь. Со своей сестрой, неспособной отделаться от ухаживаний констебля Фицпатрика, Нед, его брат Дэн и друзья Джо Бирн и Стив Харт в шутку зовут себя бандой. Но когда мать Неда несправедливо арестовывают и приговаривают к трем годам каторжных работ, герои понимают, что настало время нанести ответный удар. Так банда Келли начинает войну с репрессивным правительством Виктории, что в конечном итоге приводит к трагическим результатам.