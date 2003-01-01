Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солнце моё" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таинственная река Таинственная река
Киноафиша Фильмы Таинственная река
Mystic River

Таинственная река, 2003

2003 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве Джимми, Дейв и Шон были неразлучными приятелями. Прошло много лет, и теперь они уже взрослые мужчины, у каждого из которых свои заботы. Жизнь вновь сводит их вместе после ужасной трагедии – зверского убийства дочери Джимми неизвестным маньяком. Убитый горем отец рыщет в поисках убийцы, и постепенно его главным подозреваемым становится Дейв. Дело в том, что в детстве Дейв стал жертвой педофила, причем мальчика похитили прямо на глазах Джимми и Шона. 

  • Ситуация в начале фильма основана на инциденте из детства сценариста Дэнниса Лихейна, когда его мама жестко отругала его за то, что он сел в машину к мужчинам, которые утверждали, что являются полицейскими в штатском. 
  • Руководители студии Warner Brothers хотели, чтобы Клинт Иствуд снимал этот фильм в Торонто, чтобы сэкономить деньги. Иствуд отказался и настоял на том, чтобы фильм был полностью снят в Бостоне. 
  • Изначально на роль Шона был выбран Майкл Китон, но незадолго до съемок они с Клинтом Иствудом сильно поругались и актер покинул проект. 
  • Фильм был снят за 39 дней. 
  • Илай Уоллак утверждал, что он снял свою сцену за один дубль и без единого указания со стороны Клинта Иствуда.
  • Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо часто говорил, что если у него и есть хотя бы одно плохое воспоминание о фестивале, то это тот момент, когда он должен был позвонить Клинту Иствуду и сказать, что этот фильм не получил никакой награды.

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин –- неразлучные приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона. И так продолжается до тех пор, пока один из них случайно не оказывается в машине... То злополучное похищение Дейвида Бойла меняет все. Между бывшими друзьями возникает отчуждение, которое длится до того памятного дня, когда, уже будучи взрослыми мужчинами, судьба снова не сталкивает их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума –- Кэтти. Для Джимми, мошенника в прошлом и владельца бакалейной лавки в настоящем, главным в жизни становится месть. Полицейский, которому поручают расследовать дело, –- никто иной, как Шон Девин, который вместе со своим напарником Уити Пауэрсом уверен в одном: главный подозреваемый в убийстве –- Дейв Бойл. Продолжительность: 137 мин.

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 19 февраля 2004
Премьера онлайн 30 октября 2019
Премьера в мире 1 января 2003
Возраст 16+
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Гран Торино
Гран Торино (2008)
7.6666665
Малышка на миллион
Малышка на миллион (2004)
7.65
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла (2019)
7.972973
Поезд на Париж
Поезд на Париж (2018)
5.3333335
Подмена
Подмена (2008)
7.5510206
Мосты округа Мэдисон
Мосты округа Мэдисон (1995)
7.1666665
Тайная жизнь слов
Тайная жизнь слов (2005)
7.3
Бойцовая рыбка
Бойцовая рыбка (1983)
7.266667
Ты не ты
Ты не ты (2014)
7.285714
Вспоминая 1942
Вспоминая 1942 (2012)
5.785714
21 грамм
21 грамм (2003)
7.6666665
Доктор Кинси
Доктор Кинси (2004)
6.0833335
Фильм находится в подборках
Фильмы, получившие Оскар Фильмы, получившие Оскар
Фильмы с плохим концом Фильмы с плохим концом
Постер фильма Таинственная река 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Однажды трое маленьких мальчиков рисовали свои имена на незастывшем бетоне. Звали их Джимми, Шон и Дэйв. Джимми (Jimmy) и Шон (Sean) успели нацарапать имя полностью, а Дэйв (Dave) – только первые две буквы: Da. Потому что в это время рядом с мальчишками остановилась машина, где сидели двое полицейских, которые и забрали Дэйва за бетонное граффити как за нарушение общественных приличий. Однако этих двух джентльменов меньше всего волновали общественные приличия, потому что были они не…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Таинственная река
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши