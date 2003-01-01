Таинственная река, 2003

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин –- неразлучные приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона. И так продолжается до тех пор, пока один из них случайно не оказывается в машине... То злополучное похищение Дейвида Бойла меняет все. Между бывшими друзьями возникает отчуждение, которое длится до того памятного дня, когда, уже будучи взрослыми мужчинами, судьба снова не сталкивает их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума –- Кэтти. Для Джимми, мошенника в прошлом и владельца бакалейной лавки в настоящем, главным в жизни становится месть. Полицейский, которому поручают расследовать дело, –- никто иной, как Шон Девин, который вместе со своим напарником Уити Пауэрсом уверен в одном: главный подозреваемый в убийстве –- Дейв Бойл. Продолжительность: 137 мин.