Заколдованная Элла, 2004

Еще младенцем Элла получает от неприятной феи-крестной «дар» послушания. Этот дар заставляет героиню немедленно подчиняться любой команде, которую ей дают. Спустя несколько лет мать Эллы умирает, а ее отец женится на богатой светской львице Ольге, которая не любит Эллу и плохо с ней обращается. Дочери Ольги Хэтти и Олив обнаруживают послушание Эллы и начинают ее использовать. Элла решает найти фею, чтобы отменить ее дар. Для этого она отправляется в опасное путешествие по самым опасным местам волшебной страны. Сможет ли Элла снова стать нормальной?