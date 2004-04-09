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Заколдованная Элла Заколдованная Элла
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Ella Enchanted

Заколдованная Элла, 2004

2004 / США / Великобритания / Ирландия
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Еще младенцем Элла получает от неприятной феи-крестной «дар» послушания. Этот дар заставляет героиню немедленно подчиняться любой команде, которую ей дают. Спустя несколько лет мать Эллы умирает, а ее отец женится на богатой светской львице Ольге, которая не любит Эллу и плохо с ней обращается. Дочери Ольги Хэтти и Олив обнаруживают послушание Эллы и начинают ее использовать. Элла решает найти фею, чтобы отменить ее дар. Для этого она отправляется в опасное путешествие по самым опасным местам волшебной страны. Сможет ли Элла снова стать нормальной?

  • Энн Хэтэуэй, исполнившая роль Эллы, самостоятельно спела все свои песни в фильме. 
  • Обувь, которую Элла была вынуждена украсть в торговом центре, действительно была сделана из стекла специально для съемок. Всего их было сделано две пары, и во время работы на площадке Хэтэуэй, к сожалению, случайно сломала обе пары.
  • Режиссер и соавтор сценария фильма Томми О'Хейвер появляется в одной из сцен в небольшом камео: он исполняет роль продавца белочки на палочке.
  • Изначально Хестон должен был быть марионеткой, но О'Хейвер быстро понял, что это не сработает, и для персонажа стали разрабатывать цифровую модель. 
  • Сцена в Зеркальном зале стала самой трудной за съемки из-за множества зеркал, под которые трудно было подобрать ракурсы, чтобы камеры не попали в отражения.

Молодая и красивая девушка становится жертвой злых чар – она вынуждена покоряться приказаниям любого, кто находится рядом с ней.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 29 июля 2004
Премьера онлайн 15 сентября 2015
Премьера в мире 9 апреля 2004
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Вест
Бюджет $31 000 000
Режиссер
Томми О’Хейвер
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заколдованная Элла 2 постера
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Заколдованная Элла
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