Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон, 2004

Коди Бэнксу опять приходится спасать мир. Теперь планете угрожает предатель – агент ЦРУ и инструктор самого Коди, похитивший у правительства США манипулятор сознания людей. Коди получает задание отвести от человечества страшную опасность и вернуть злополучный прибор. Он отправляется в Лондон, где изображает из себя ученика элитной музыкальной школы-интерната, скрывая от соучеников свою подлинную сущность. Он играет на кларнете и распутывает козни противника. Выполнить тайную миссию Коди помогает новый компаньон по имени Дерек. Он попал в немилость ЦРУ и рад возможности вернуть доверие начальства. Дерек претендует на место шеф-повара интерната, хотя совершенно не умеет готовить. Когда Коди и Дерек все больше запутываются в опасных (и одновременно смешных) ситуациях, им на помощь неожиданно приходит ученица интерната Эмили. Эта красивая девочка оказывается агентом Британской секретной службы. Они вместе прочесывают Лондон в поисках манипулятора сознания, попутно спасаясь от погони. Вооружившись чувством юмора, новейшими достижениями науки и техники и самыми изощренными бойцовскими приемами, Коди вступает в бой с серьезнейшим противником – человеком, которому он обязан всеми своими знаниями...
Продолжительность: 100 мин
«Бэнкс… Коди Бэнкс», - так репетировал перед зеркалом прыщавый юнец, которого ЦРУ завербовало на опасное спецзадание. Америка (а заодно, и весь мир) под угрозой: разработка ученого - нанороботы (т.е. мелкокалиберные:)), которые способны расщеплять металл и другие органические вещества - вот-вот попадет в руки плохишей, которые хотят погубить человечество. И перед Коди стоит задача закадрить дочку этого ученого, чтобы таким образом выведать и пресечь планы преступников. Но, к сожалению, он,…