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Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон
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Agent Cody Banks 2: Destination London

Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон, 2004

2004 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме
Коди Бэнксу опять приходится спасать мир. Теперь планете угрожает предатель – агент ЦРУ и инструктор самого Коди, похитивший у правительства США манипулятор сознания людей. Коди получает задание отвести от человечества страшную опасность и вернуть злополучный прибор. Он отправляется в Лондон, где изображает из себя ученика элитной музыкальной школы-интерната, скрывая от соучеников свою подлинную сущность. Он играет на кларнете и распутывает козни противника. Выполнить тайную миссию Коди помогает новый компаньон по имени Дерек. Он попал в немилость ЦРУ и рад возможности вернуть доверие начальства. Дерек претендует на место шеф-повара интерната, хотя совершенно не умеет готовить. Когда Коди и Дерек все больше запутываются в опасных (и одновременно смешных) ситуациях, им на помощь неожиданно приходит ученица интерната Эмили. Эта красивая девочка оказывается агентом Британской секретной службы. Они вместе прочесывают Лондон в поисках манипулятора сознания, попутно спасаясь от погони. Вооружившись чувством юмора, новейшими достижениями науки и техники и самыми изощренными бойцовскими приемами, Коди вступает в бой с серьезнейшим противником – человеком, которому он обязан всеми своими знаниями... Продолжительность: 100 мин
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 15 апреля 2004
Премьера в мире 12 марта 2004
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Кевин Аллен
В ролях
Фрэнки Мьюниз
Ханна Спирритт
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Кит Аллен
Анна Ченселлор
Все актеры и съемочная группа
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«Бэнкс… Коди Бэнкс», - так репетировал перед зеркалом прыщавый юнец, которого ЦРУ завербовало на опасное спецзадание. Америка (а заодно, и весь мир) под угрозой: разработка ученого - нанороботы (т.е. мелкокалиберные:)), которые способны расщеплять металл и другие органические вещества - вот-вот попадет в руки плохишей, которые хотят погубить человечество. И перед Коди стоит задача закадрить дочку этого ученого, чтобы таким образом выведать и пресечь планы преступников. Но, к сожалению, он,…
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