Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон, 2004

Коди Бэнксу опять приходится спасать мир. Теперь планете угрожает предатель – агент ЦРУ и инструктор самого Коди, похитивший у правительства США манипулятор сознания людей. Коди получает задание отвести от человечества страшную опасность и вернуть злополучный прибор. Он отправляется в Лондон, где изображает из себя ученика элитной музыкальной школы-интерната, скрывая от соучеников свою подлинную сущность. Он играет на кларнете и распутывает козни противника. Выполнить тайную миссию Коди помогает новый компаньон по имени Дерек. Он попал в немилость ЦРУ и рад возможности вернуть доверие начальства. Дерек претендует на место шеф-повара интерната, хотя совершенно не умеет готовить. Когда Коди и Дерек все больше запутываются в опасных (и одновременно смешных) ситуациях, им на помощь неожиданно приходит ученица интерната Эмили. Эта красивая девочка оказывается агентом Британской секретной службы. Они вместе прочесывают Лондон в поисках манипулятора сознания, попутно спасаясь от погони. Вооружившись чувством юмора, новейшими достижениями науки и техники и самыми изощренными бойцовскими приемами, Коди вступает в бой с серьезнейшим противником – человеком, которому он обязан всеми своими знаниями... Продолжительность: 100 мин

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