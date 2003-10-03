Школа рока, 2003

После того как его выгнали из рок-группы, гитарист Дьюи Финн столкнулся с горой долгов и депрессией. Он живет в квартире со старым участником группы Недом, который работает учителем. Дьюи устраивается заместителем учителя в снобскую частную школу, где его натура оказывает сильное влияние на учеников. Он узнает, что они талантливые молодые музыканты, и решает создать с ними рок-группу, чтобы выиграть приз в размере 10 000 долларов в местном конкурсе музыкальных групп. Как только Дьюи выиграет соревнование под названием «Битва музыкальных групп», денежный приз решит его финансовые проблемы и вернет его в центр внимания рок-музыки. Но сможет ли он сделать из богатых детишек настоящих рокеров?
После нескольких лет подъема блестящая карьера рок-звезды Деви Финна заканчивается полным провалом. Все, что его теперь ждет, это неоплаченные долги и тяжелая депрессия. Чтобы заняться хоть каким-то делом, Деви приходит работать в частную школу. Его отношение к музыке и детям творит там чудеса, и вскоре появляется возможность начать звездную карьеру заново. Нужно только выиграть конкурс лучших рок-групп – и все проблемы легко разрешатся. Деви полон оптимизма, ведь вместе с ним его новый друг – 9-летний Яки, виртуозно играющий на гитаре!