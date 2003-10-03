Школа рока, 2003

После того как его выгнали из рок-группы, гитарист Дьюи Финн столкнулся с горой долгов и депрессией. Он живет в квартире со старым участником группы Недом, который работает учителем. Дьюи устраивается заместителем учителя в снобскую частную школу, где его натура оказывает сильное влияние на учеников. Он узнает, что они талантливые молодые музыканты, и решает создать с ними рок-группу, чтобы выиграть приз в размере 10 000 долларов в местном конкурсе музыкальных групп. Как только Дьюи выиграет соревнование под названием «Битва музыкальных групп», денежный приз решит его финансовые проблемы и вернет его в центр внимания рок-музыки. Но сможет ли он сделать из богатых детишек настоящих рокеров?