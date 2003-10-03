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The School of Rock

Школа рока, 2003

2003 / США / Германия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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После того как его выгнали из рок-группы, гитарист Дьюи Финн столкнулся с горой долгов и депрессией. Он живет в квартире со старым участником группы Недом, который работает учителем. Дьюи устраивается заместителем учителя в снобскую частную школу, где его натура оказывает сильное влияние на учеников. Он узнает, что они талантливые молодые музыканты, и решает создать с ними рок-группу, чтобы выиграть приз в размере 10 000 долларов в местном конкурсе музыкальных групп. Как только Дьюи выиграет соревнование под названием «Битва музыкальных групп», денежный приз решит его финансовые проблемы и вернет его в центр внимания рок-музыки. Но сможет ли он сделать из богатых детишек настоящих рокеров?

  • Сценарист картины Майк Уайт на самом деле не является большим фанатом классического рока. Сценарная основа фильма фактически была использована для того, чтобы Джек Блэк мог просто исполнить всю свою любимую музыку.
  • В начале съемок неуверенный в себе Роберт Цай подошел к режиссеру Ричарду Линклейтеру и попытался отказаться от участия в фильме, потому что он чувствовал, что не подходит для этой роли. Линклейтер ответил, что именно его неуверенность сделала его подходящим для этой роли, и Цай остался на проекте. 

После нескольких лет подъема блестящая карьера рок-звезды Деви Финна заканчивается полным провалом. Все, что его теперь ждет, это неоплаченные долги и тяжелая депрессия. Чтобы заняться хоть каким-то делом, Деви приходит работать в частную школу. Его отношение к музыке и детям творит там чудеса, и вскоре появляется возможность начать звездную карьеру заново. Нужно только выиграть конкурс лучших рок-групп – и все проблемы легко разрешатся. Деви полон оптимизма, ведь вместе с ним его новый друг – 9-летний Яки, виртуозно играющий на гитаре!

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 26 февраля 2004
Премьера в мире 3 октября 2003
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Джек Блэк
Джек Блэк
Майк Уайт
Майк Уайт
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Сара Силверман
Сара Силверман
Джои Гэйдос-мл.
Все актеры и съемочная группа
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Школа рока
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Есть прекрасные американские режиссеры, имена которых практически ничего не скажут широкому (хм, словцо-то какое!) зрителю. Даже американскому. Кому знакомы, к примеру, Ли Дэвид Злотофф, Дэвид Мерси, Сэймер Дэбул и Тревор Сэндз, Кимберли Пейрс, Кейси Леммонс и Эрин Дигнэм? Между тем эти люди заслуживают по крайней мере того, чтобы их фильмы были увидены. Техасец Ричард Линклэйтер – из этого ряда, хотя с известностью ему повезло несколько больше, чем остальным названным персонам: например, его…
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