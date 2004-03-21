Не бей копытом, 2004

Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся владельцам фермы приходит безжалостный делец, желающий продать землю и избавиться от животных. Естественно, это не устраивает привыкших к сладкой жизни четвероногих и пернатых обитателей. Начинается потрясающе смешная "партизанская война". Руководителями бунта выступают конь Бак и три коровы-непоседы, решившие пойти на все, чтобы спасти ферму от разорения. Кто победит в этой битве? Не знаем как вы, а парнокопытные уверены в собственных силах!