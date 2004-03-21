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Не бей копытом Не бей копытом
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Не бей копытом, 2004

2004 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Провинциальная американская ферма – место, где люди и животные живут душа в душу, помогают друг другу, поют песни и веселятся. Но идиллия заканчивается, когда владельцы фермы становятся банкротами. Ферму выставляют на продажу, а покупателем оказывается бездушный бизнесмен, которого интересует только выгода. Он намерен продать хозяйство и избавиться от животных. Этого постарается не допустить конь Бак и три его подруги-коровы, которые организуют настоящее сопротивление.

  • Этот фильм получил рейтинг PG всего из-за одной реплики Мэгги о вымени: «Да, они настоящие. Перестань пялиться». 
  • Из-за низких кассовых сборов мультфильма студия «Дисней» на долгое время приостановила производство традиционных анимационных фильмов и объявила о планах полностью перейти на компьютерную графику. Была уволена большая часть сотрудников отдела мультипликации.
  • Когда Джуниор падает в шахту лифта, можно услышать популярный звуковой эффект «Вопль Гуфи».
  • Второй фильм «Диснея» с участием Дженнифер Тилли и Стива Бушеми. Первым был «Корпорация монстров». 
  • «Не бей копытом» стал последним мультфильмом, созданным с использованием технологии CAPS, которую впервые применили при создании «Спасателей в Австралии» 1990 года.
  • Трейлер этого фильма стал последним трейлером с закадровым голосом Марка Эллиота, популярного актера озвучки.

Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся владельцам фермы приходит безжалостный делец, желающий продать землю и избавиться от животных. Естественно, это не устраивает привыкших к сладкой жизни четвероногих и пернатых обитателей. Начинается потрясающе смешная "партизанская война". Руководителями бунта выступают конь Бак и три коровы-непоседы, решившие пойти на все, чтобы спасти ферму от разорения. Кто победит в этой битве? Не знаем как вы, а парнокопытные уверены в собственных силах!

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 28 октября 2004
Премьера онлайн 8 февраля 2016
Премьера в мире 21 марта 2004
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Каскад
Бюджет $110 000 000
Режиссер
Уилл Финн
В ролях
Роузэнн
Джуди Денч
Джуди Денч
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Рэнди Куэйд
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Не бей копытом 2 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Игорь 2 апреля 2015, 12:51
клёво
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