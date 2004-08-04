Случилась эта история в далеком-далеком лесу. Справедливости ради надо заметить, что лес тот был не совсем обычным. Сказочным. Однако самые удивительные чудеса начали происходить в нем, когда ничего не подозревающие лесные жители в однажды нашли безмятежно спящего мальчика и дали ему имя Джек Фрост. На первый взгляд мальчик как мальчик. Только с белоснежной кожей. Как оказалось, он обладал волшебными способностями.

Все, к чему бы он не прикоснулся, превращалось в лед. Мальчик крепко сдружился с жителями сказочного леса. И жили бы они долго, счастливо и беззаботно, если бы не пришли злобные гоблины. Эти противные шумные и лживые существа были вне себя от злости. Еще бы. Ведь они всегда считали этот лес своим! А тут какой-то мальчуган портит все их планы. Но все их попытки насолить Джеку, окончились неудачей.