Сказка о Джеке Фросте

The Tale of Jack Frost 18+
О фильме

Случилась эта история в далеком-далеком лесу. Справедливости ради надо заметить, что лес тот был не совсем обычным. Сказочным. Однако самые удивительные чудеса начали происходить в нем, когда ничего не подозревающие лесные жители в однажды нашли безмятежно спящего мальчика и дали ему имя Джек Фрост. На первый взгляд мальчик как мальчик. Только с белоснежной кожей. Как оказалось, он обладал волшебными способностями.

Все, к чему бы он не прикоснулся, превращалось в лед. Мальчик крепко сдружился с жителями сказочного леса. И жили бы они долго, счастливо и беззаботно, если бы не пришли злобные гоблины. Эти противные шумные и лживые существа были вне себя от злости. Еще бы. Ведь они всегда считали этот лес своим! А тут какой-то мальчуган портит все их планы. Но все их попытки насолить Джеку, окончились неудачей.

Страна Великобритания
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 4 августа 2004
Дата выхода
25 декабря 2004 Россия 0+
4 августа 2004 Великобритания
25 декабря 2004 Казахстан
25 декабря 2004 Украина
Производство British Broadcasting Corporation (BBC), Jack Frost Productions, Zoo Films
Другие названия
The Tale of Jack Frost, Cidri Bence története, Jack Frost - Der kleine Eisprinz, Ο παγωμένος Τζακ
Режиссер
Нил Грэхэм
Аластер Суиннертон
В ролях
Хью Лори
Хью Лори
Гари Мартин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
