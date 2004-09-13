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Постер фильма Уимблдон
6.4
Киноафиша Фильмы Уимблдон
6.4

Уимблдон

, 2004
Wimbledon
Великобритания, Франция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Уимблдон
6.4

О фильме

Молодой и целеустремленный теннисист получает редкий шанс победить на знаменитом Уимблдонском турнире, а заодно завоевать сердце очаровательной девушки.

В ролях

Кирстен Данст
Кирстен Данст
Лиззи Бредбери
Пол Беттани
Пол Беттани
Питер Колт
Джон Фавро
Джон Фавро
Рон Рот
Роберт Линдсэй
Иэн Фрейзер
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Carl Colt
Сэм Нил
Сэм Нил
Dennis Bradbury
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Дитер Проhl
Элинор Брон
Augusta Colt
Остин Николс
Jake Hammond
Бернард Хилл
Edward Colt
Режиссер Ричард Лонкрэйн
Сценарист Адам Брукс, Дженнифер Флэкетт, Марк Левин
Композитор Эдвард Шермур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 10 ноября 2004
Премьера в мире 13 сентября 2004
Дата выхода
11 ноября 2004 Россия 12+
11 ноября 2004 Беларусь
22 октября 2004 Бразилия
24 сентября 2004 Великобритания
24 марта 2005 Германия
24 сентября 2004 Ирландия
10 июня 2005 Италия
11 ноября 2004 Казахстан
8 октября 2004 Норвегия
13 сентября 2004 США
11 ноября 2004 Украина
20 октября 2004 Франция
13 сентября 2004 Швеция 7

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA PG-13
Бюджет $31 000 000
Сборы в мире $41 682 237
Производство Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films
Другие названия
Wimbledon, Wimbledon - Spiel, Satz und... Liebe, La plus belle victoire, Wimbledon - Amor en juego, Divoká karta, Erotas me tin proti... balia, Mũi Tên Gãy, Vimbldona, Wimbledon - Encontro Perfeito, Wimbledon - Szerva itt, szerelem ott, Wimbledon (El amor está en juego), Wimbledon: O Jogo do Amor, Wimbledon: Zápas o lásku, Вимблдон/Vimbldon, Вімблдон, Уимблдон, Уимбълдън, ウィンブルドン, 情定温布尔登, 温布尔登, 網住愛情, 网住爱情, Wimbledon: El amor está en juego, 윔블던

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Lizzie Bradbury Ударь по этому, и я с тобой пересплю.
[мяч попадает в судью]
Lizzie Bradbury Жаль. Тебе бы не помешала тренировка.

Отзывы о фильме

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Уимблдон

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