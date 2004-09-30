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Киноафиша Фильмы Темная ночь

Темная ночь

Tyomnaya noch 18+
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О фильме

Золушка – то ли безбашенная тусовщица, то ли просто бомж. Принц – сын простого миллионера. Королевство – ночная Москва, ее блеск, нищета и опасности. Только утром тыква превратится в "шестисотый" и увезет принца во дворец, захлопнув за ним двери смертельно прекрасной сказки в стиле трэш. Золушке не достанется даже его ботинка. Крысы наденут темные очки, глухие черные костюмы и разбредутся по офисам. Мир снова расколется на тех, кто по ошибке попал на чужой бал, и тех, кому уже давно наскучило заказывать музыку. Но пока у влюбленных есть темная ночь, в их душах светло, как днем. Счастье живущее до рассвета. Love Story, рассказанная на дворовом сленге. Любовь в гостеприимных объятиях смерти.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 сентября 2004
Дата выхода
30 сентября 2004 Россия
30 сентября 2004 Беларусь
30 сентября 2004 Казахстан
30 сентября 2004 Украина
Другие названия
Tyomnaya noch, Тёмная ночь
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Елена Крестинина
Андрей Семенов
Андрей Семенов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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