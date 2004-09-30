Золушка – то ли безбашенная тусовщица, то ли просто бомж. Принц – сын простого миллионера. Королевство – ночная Москва, ее блеск, нищета и опасности. Только утром тыква превратится в "шестисотый" и увезет принца во дворец, захлопнув за ним двери смертельно прекрасной сказки в стиле трэш. Золушке не достанется даже его ботинка. Крысы наденут темные очки, глухие черные костюмы и разбредутся по офисам. Мир снова расколется на тех, кто по ошибке попал на чужой бал, и тех, кому уже давно наскучило заказывать музыку. Но пока у влюбленных есть темная ночь, в их душах светло, как днем. Счастье живущее до рассвета. Love Story, рассказанная на дворовом сленге. Любовь в гостеприимных объятиях смерти.

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