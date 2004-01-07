Француз, 2004

Он — потомственный аристократ, барон Поль деРуссо — жил в роскошном замке под Парижем и мечтал о настоящем искреннем чувстве. Увы, в его ситуации это было практически невозможно: женщины искали общества Поля исключительно благодаря его богатству и положению в обществе. Единственное спасение для романтической души барона — письма русской девушки Иры, которую нашел через брачное агентство верный камердинер Гийом.

Она — скромная переводчица Анна. Закончив МГУ, не стала искать престижную работу в столице и вернулась в родную Глухую Потьму. От безысходности решила выйти замуж за дальнобойщика Ленчика. Единственное, что спасало Анну от тоски — письма, которые она от имени своей подруги Иры писала во Францию. По счастливой случайности судьба решила свести двух героев вместе.

И эта встреча изменила не только их жизнь, но и судьбы всех обитателей тихого провинциального городка...