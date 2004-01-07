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Француз, 2004

2004 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается накануне Нового года. Французский аристократ Поль Де Руссо приезжает в Россию, чтобы познакомиться со своей невестой по переписке – русской девушкой Ирой. Барон не подозревает, что искренние и трогательные письма – дело рук ее подруги, переводчицы Анны, вынужденной вернуться в провинцию после завершения учебы в МГУ. Поль влюбляется в Аню, он готов на все, чтобы его чувство стало взаимным. Проблема в том, что у девушки уже есть жених, простой дальнобойщик Лёнчик...

  • «Француз» стал второй полнометражной картиной в творческом багаже режиссера Веры Сторожевой. В 2002 году она дебютировала с фильмом «Небо. Самолет. Девушка». 
  • Романтическую сцену между героями Марии Голубкиной (Анна) и Тьерри Монфреем (Поль) снимали в Подмосковье. В интервью Вера Сторожева вспоминала, что в разгар съемок сцены с поцелуем на площадке неожиданно появился муж Голубкиной – Николай Фоменко. Оставшиеся дубли снимали под его присмотром, отчего Мария сильно смущалась. 
  • В 2004 году «Француз» был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучший мини-сериал». 
  • «Француз» стал одной из последних работ актера Тьерри Монфрея. В 2007 году у Тьерри была диагностирована неизлечимая болезнь центральной нервной системы. В 2015-м актера не стало.

Он — потомственный аристократ, барон Поль деРуссо — жил в роскошном замке под Парижем и мечтал о настоящем искреннем чувстве. Увы, в его ситуации это было практически невозможно: женщины искали общества Поля исключительно благодаря его богатству и положению в обществе. Единственное спасение для романтической души барона — письма русской девушки Иры, которую нашел через брачное агентство верный камердинер Гийом.

Она — скромная переводчица Анна. Закончив МГУ, не стала искать престижную работу в столице и вернулась в родную Глухую Потьму. От безысходности решила выйти замуж за дальнобойщика Ленчика. Единственное, что спасало Анну от тоски — письма, которые она от имени своей подруги Иры писала во Францию. По счастливой случайности судьба решила свести двух героев вместе.

И эта встреча изменила не только их жизнь, но и судьбы всех обитателей тихого провинциального городка...

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 7 января 2004
Премьера в мире 7 января 2004
Возраст 16+
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Мария Голубкина
Мария Голубкина
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Дмитрий Орлов
Сергей Попов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Француз 1 постер
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2 декабря 2021 16:30
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