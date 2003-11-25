Особняк с привидениями, 2003

Агент по продаже недвижимости Джим Эверс стремится провернуть сделку всей своей жизни – он покупает старый заброшенный дом с целью сделать из него шикарный особняк для перепродажи. Чтобы обжить будущее чудо дизайна, Джим перевозит туда всю свою семью. Однако вскоре выясняется, что обживать дом им придется в компании далеко "неживых" соседей. 999 шаловливых и кривляющихся привидений ужасно рады выпавшему им шансу попроказничать. Поэтому Джиму придется изрядно попотеть, чтобы завершить начатое, не сойти с ума и не перессориться со всеми родственниками из-за затеянной им самим аферы...