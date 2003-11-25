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Особняк с привидениями Особняк с привидениями
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The Haunted Mansion

Особняк с привидениями, 2003

2003 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Агент по продаже недвижимости Джим Эверс стремится провернуть сделку всей своей жизни – он покупает старый заброшенный дом с целью сделать из него шикарный особняк для перепродажи. Чтобы обжить будущее чудо дизайна, Джим перевозит туда всю свою семью. Однако вскоре выясняется, что обживать дом им придется в компании далеко "неживых" соседей. 999 шаловливых и кривляющихся привидений ужасно рады выпавшему им шансу попроказничать. Поэтому Джиму придется изрядно попотеть, чтобы завершить начатое, не сойти с ума и не перессориться со всеми родственниками из-за затеянной им самим аферы...

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 8 января 2004
Премьера в мире 25 ноября 2003
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роб Минкофф
Роб Минкофф
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Нэтэниэл Паркер
Марша Томасон
Марша Томасон
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Все актеры и съемочная группа
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Особняк с привидениями
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блин фильм реально понравился. Юмор да как всегда американский тупой , НО СУКА ТАКОЙ РЖАЧНЫЙ ))))))))))) В зале наверно было человек 30 , и… Читать дальше…
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Мелкий тащит на себе весь фильм,брат Шон мог бы и помочь(может они в ссоре)
Несколько шуток взрывали зал(ну как зал,человек десять)второстепенные… Читать дальше…
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Дэнни ДеВито пополнил актерский состав фильма Disney «Особняк с привидениями» Производственный процесс стартовал на прошлой неделе.
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19 октября 2021 12:20
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