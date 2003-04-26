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Фантастические дни Фантастические дни
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Wonderful Days

Фантастические дни, 2004

2004 / Корея / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Всемирная экологическая катастрофа настигла Землю – эффект "ядерной зимы" похоронил надежду поколений на солнечный свет и голубое небо. Катастрофу предугадывали и поэтому ученые построили новый Ноев ковчег – город на острове, названный Экобан. Город, который мог существовать автономно от всей остальной Земли. Но в город попали далеко не все, многие остались за его пределами, породив новый социальный класс – маррианцы. Бесправные и нищие рабы своих хозяев – жителей Экобана. Недовольство росло, бунты вспыхивали один за другим. Одна из группировок недовольных решила действовать жестко и уничтожить Экобан. Джей, одна из высокопоставленных офицеров Экобана, преследуя террориста, узнает в нем Суа, своего друга, с которым она в детстве рассталась при весьма трагических обстоятельствах...
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 7 октября 2004
Премьера в мире 26 апреля 2003
Режиссер
Мун-сан Ким
В ролях
Чун-хо Чун
Хе-чин Ю
Чи-тэ Ю
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Фантастические дни 2 постера
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саундтрек мультфильма Фантастические дни
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