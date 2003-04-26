Фантастические дни, 2004

Всемирная экологическая катастрофа настигла Землю – эффект "ядерной зимы" похоронил надежду поколений на солнечный свет и голубое небо. Катастрофу предугадывали и поэтому ученые построили новый Ноев ковчег – город на острове, названный Экобан. Город, который мог существовать автономно от всей остальной Земли. Но в город попали далеко не все, многие остались за его пределами, породив новый социальный класс – маррианцы. Бесправные и нищие рабы своих хозяев – жителей Экобана. Недовольство росло, бунты вспыхивали один за другим. Одна из группировок недовольных решила действовать жестко и уничтожить Экобан. Джей, одна из высокопоставленных офицеров Экобана, преследуя террориста, узнает в нем Суа, своего друга, с которым она в детстве рассталась при весьма трагических обстоятельствах...

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