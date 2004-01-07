Samantha Mackenzie Что это было?

James Lansome Я просто сказала спокойной ночи.

Samantha Mackenzie Что это? Для тебя это какая-то игра, Джеймс?

James Lansome Нет.

Samantha Mackenzie Тебе больше не нужно притворяться.

James Lansome Ты удивительная девушка.

Samantha Mackenzie Хватит. Прекрати врать мне.

James Lansome Что я мог тебе дать, Сэм? У меня нет ничего, что я мог бы предложить. Ты дочь президента, чёрт возьми.

Samantha Mackenzie Я провела почти всю свою жизнь с людьми, которые улыбаются мне, смеются над моими шутками и говорят, какая я особенная, хорошая, умная. А сейчас я не знаю, было ли это правдой. Может, это была вся эта игра. Я не знаю. А что если я другая? Если бы я была такой же, как все, Джеймс? Что бы ты тогда обо мне думал?

James Lansome Ты просто не понимаешь. Всё по-другому.

Samantha Mackenzie А что если бы? Думаю, ты хотя бы это мне должен. Забудь обложку, политику, всё, кроме того, кто я сейчас, здесь. Если бы всё было иначе.