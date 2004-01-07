Первая дочь

, 2004
First Daughter
США / драма, комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Дочь Президента США поступает в обычный колледж после того, как убеждает всех, что имеет право наслаждаться студенческими годами и без вездесущей Секретной службы. Правительство соглашается разрешить ей это, но находит молодого секретного агента и тоже засылает его в колледж как студента, чтобы он приглядывал за ней. Завязавшийся роман подвергается испытанию, когда она вдруг узнаёт, кто он на самом деле…

В ролях

Кэти Холмс
Марк Блукас
Амери Роджерс
Майкл Китон
Маргарет Колин
Лила Рошон
Режиссер Форест Уитакер
Сценарист Джессика Бендинджер, Джерри О'Коннелл, Кейт Конделл
Композитор Майкл Кэймен, Блейк Нили
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 24 сентября 2004
Премьера в мире 7 января 2004
Дата выхода
7 января 2004 Россия 12+
11 февраля 2005 Великобритания PG
13 января 2005 Германия
7 января 2004 Казахстан
24 сентября 2004 Румыния 15
24 сентября 2004 США
7 января 2004 Украина
20 апреля 2005 Франция U
MPAA PG
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $10 592 180
Производство New Regency Productions, New Regency Productions, Davis Entertainment
Другие названия
First Daughter, Una hija diferente, A Filha da América, A Filha do Presidente, Córka prezydenta, Des étoiles plein les yeux, Ein Date mit Hindernissen, Fejjel a bajnak, First Daughter - Date mit Hindernissen, I kori tou proedrou, Irtiotto, La fille du président, Predsednikova hci, Predsjednikova kci, Presidendi tütar, Presidentens dotter, Travesuras de una princesa, Una teenager alla Casa Bianca, Η κόρη του προέδρου, Дъщерята на президента, Первая дочь, Перша донька, फर्स्ट डॉटर, ホワイト・プリンセス, 第一千金

5.5
5.2 IMDb
Цитаты

Samantha Mackenzie Что это было?
James Lansome Я просто сказала спокойной ночи.
Samantha Mackenzie Что это? Для тебя это какая-то игра, Джеймс?
James Lansome Нет.
Samantha Mackenzie Тебе больше не нужно притворяться.
James Lansome Ты удивительная девушка.
Samantha Mackenzie Хватит. Прекрати врать мне.
James Lansome Что я мог тебе дать, Сэм? У меня нет ничего, что я мог бы предложить. Ты дочь президента, чёрт возьми.
Samantha Mackenzie Я провела почти всю свою жизнь с людьми, которые улыбаются мне, смеются над моими шутками и говорят, какая я особенная, хорошая, умная. А сейчас я не знаю, было ли это правдой. Может, это была вся эта игра. Я не знаю. А что если я другая? Если бы я была такой же, как все, Джеймс? Что бы ты тогда обо мне думал?
James Lansome Ты просто не понимаешь. Всё по-другому.
Samantha Mackenzie А что если бы? Думаю, ты хотя бы это мне должен. Забудь обложку, политику, всё, кроме того, кто я сейчас, здесь. Если бы всё было иначе.
James Lansome Если бы всё было иначе... я бы всё равно ходил за тобой повсюду — потому что хотел, а не потому что должен.

