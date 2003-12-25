Час расплаты, 2003

Главный герой фильм, поставленного по рассказу Филиппа К. Дика – Майкл Дженнингс, гениальный ученый, работающий на высокотехнологичные корпорации. После выполнения каждого проекта его память стирается, чтобы секреты компании не попали к конкурентам. За свою последнюю работу, занявшую более пяти лет, Дженнингс рассчитывает получить огромную сумму – 4 миллиарда долларов. Но очнувшись, он получает вместо чека на искомую сумму лишь конверт, в котором содержатся непонятные случайные объекты, и уверения, что он сам согласился лишиться денег. Не имея возможности защитить свои стертые воспоминания, Майкл вдруг понимает, что в конверте находится ключ ко всему его прошлому. С помощью Рэйчел, женщины, которую он любил последние три года, он должен срочно сложить головоломку, пока его не настигли бывшие работодатели.