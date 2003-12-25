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Paycheck

Час расплаты, 2003

2003 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майкл Дженнингс – инженер по обратной разработке, который занимается самыми высокотехнологичными проектами и зарабатывает огромные деньги. Единственный минус его работы в том, что после окончания каждого проекта из его памяти стирают всю связанную с ним информацию, чтобы избежать утечек. Однажды Майкл подписывает контракт сроком на три года, за который ему должны будут заплатить 90 миллионов долларов. Однако, придя в себя после удаления воспоминаний, он узнает, что отказался от оплаты, а вместо чека находит лишь конверт со странными предметами.

  • Изначально Джон Ву не хотел использовать в этом фильме свою фирменную «мексиканскую дуэль», но Бен Аффлек, будучи большим поклонником его фильмов, уговорил его добавить такую сцену. 
  • Снявшись в фильме, Бен Аффлек получил самый большой гонорар в карьере – примерно 15 миллионов долларов. Когда его спрашивают, почему он снялся в фильме, он отвечает: «Ответ кроется в названии» (название фильма Paycheck можно перевести также как «Зарплата»). 
  • Было бы логичнее, если бы Дженнингс был фанатом New York Mets или New York Yankees, но Аффлек, фанат Boston Red Sox, убедил режиссера Джона Ву изменить любимую команду главного героя. 
  • В короткометражном фильме о создании «Часа расплаты» режиссер Джон Ву признается, что сходство главного героя с Роджером Торнхиллом из фильма «На север через северо-запад» и другие отсылки к этому фильму сделаны намеренно. 

Главный герой фильм, поставленного по рассказу Филиппа К. Дика – Майкл Дженнингс, гениальный ученый, работающий на высокотехнологичные корпорации. После выполнения каждого проекта его память стирается, чтобы секреты компании не попали к конкурентам. За свою последнюю работу, занявшую более пяти лет, Дженнингс рассчитывает получить огромную сумму – 4 миллиарда долларов. Но очнувшись, он получает вместо чека на искомую сумму лишь конверт, в котором содержатся непонятные случайные объекты, и уверения, что он сам согласился лишиться денег. Не имея возможности защитить свои стертые воспоминания, Майкл вдруг понимает, что в конверте находится ключ ко всему его прошлому. С помощью Рэйчел, женщины, которую он любил последние три года, он должен срочно сложить головоломку, пока его не настигли бывшие работодатели.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 20 февраля 2004
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 25 декабря 2003
Возраст 18+
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ума Турман
Ума Турман
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Эмили Холмс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Час расплаты 2 постера
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Час расплаты смотреть онлайн

Час расплаты
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В одном из последних интервью Джон Ву признался, что из всех сделанных им в США фильмов только «Без лица» и «Говорящие с ветром» – по-настоящему его творения. С точки зрения этого исключительно точного и реалистичного суждения и стоит рассматривать «Час расплаты» – еще одну дань талантливого постановщика ограниченным и лишенным художественного чутья продюсерам. За основу взят сюжет одноименного рассказа Филипа Дика, чьи произведения идут нарасхват в североамериканском кино: «Бегущий по лезвию…
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