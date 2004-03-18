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Gin gwai 2

Глаз 2, 2004

2004 / Гонконг / Таиланд
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Самоубийцы осуждены на самую жестокую пытку – вечную жизнь. Джои рвет с прошлым, но выясняет, что беременна. Решившись на аборт, Джои с ужасом обнаружила, что ее стали преследовать странные галлюцинации. И самым страшным стало видение женщины с гипнотическим взглядом, бросающейся под колеса поезда. Джои впадает в депрессию и решает сохранить ребенка. Она надеется, что любовь к малышу поможет избежать безумия. В буддийском монастыре ей открыли страшную тайну. Души самоубийц поджидают рождение человека, чтобы вселиться в него и обрести новую оболочку. Джои в панике, она не может допустить, чтобы в ее дитя вселился дух той страшной женщины. Джои пойдет на все, чтобы выяснить историю загадочной незнакомки и предотвратить катастрофу. Но правда ей достанется слишком дорогой ценой.

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 16 сентября 2004
Премьера в мире 18 марта 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Бюджет $2 300 000
Режиссер
Дэнни Пан
В ролях
Юджиния Юан
Ки Шу
Джесдапорн Фолди
Филип Куок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глаз 2 2 постера
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