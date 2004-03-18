Глаз 2, 2004

Самоубийцы осуждены на самую жестокую пытку – вечную жизнь. Джои рвет с прошлым, но выясняет, что беременна. Решившись на аборт, Джои с ужасом обнаружила, что ее стали преследовать странные галлюцинации. И самым страшным стало видение женщины с гипнотическим взглядом, бросающейся под колеса поезда. Джои впадает в депрессию и решает сохранить ребенка. Она надеется, что любовь к малышу поможет избежать безумия. В буддийском монастыре ей открыли страшную тайну. Души самоубийц поджидают рождение человека, чтобы вселиться в него и обрести новую оболочку. Джои в панике, она не может допустить, чтобы в ее дитя вселился дух той страшной женщины. Джои пойдет на все, чтобы выяснить историю загадочной незнакомки и предотвратить катастрофу. Но правда ей достанется слишком дорогой ценой.