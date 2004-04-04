Влиятельные адвокаты по разводам Одри Вудс и Дэниел Рафферти слишком часто наблюдали крушение любовных надежд. Она практикует процессы строго по книге, а он выигрывает только благодаря протиранию штанов и дешевой театральности. Вскоре два адвоката сталкиваются в громком разводе рок-звезды Торна Джеймисона и его жены, дизайнера одежды Сирены, которые судятся за ирландский замок Рок Касл. Одри и Дэниел едут в Ирландию, чтобы разыскать показания, и оба остаются в замке. Вскоре между героями начинаются романтические отношения, а однажды утром, проснувшись после пьянки, шокированная Одри обнаруживает, что ночью они поженились…