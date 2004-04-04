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Постер фильма Законы привлекательности
6.2
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6.2

Законы привлекательности

, 2004
Laws of Attraction
Ирландия, Великобритания, Германия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Законы привлекательности
6.2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Влиятельные адвокаты по разводам Одри Вудс и Дэниел Рафферти слишком часто наблюдали крушение любовных надежд. Она практикует процессы строго по книге, а он выигрывает только благодаря протиранию штанов и дешевой театральности. Вскоре два адвоката сталкиваются в громком разводе рок-звезды Торна Джеймисона и его жены, дизайнера одежды Сирены, которые судятся за ирландский замок Рок Касл. Одри и Дэниел едут в Ирландию, чтобы разыскать показания, и оба остаются в замке. Вскоре между героями начинаются романтические отношения, а однажды утром, проснувшись после пьянки, шокированная Одри обнаруживает, что ночью они поженились…

  • Фрэнсис Фишер играет в фильме Сару, мать героини Джулианны Мур. При этом реальной жизни актриса всего на восемь лет старше Джулианны.
  • Режиссер фильма Питер Хауитт появляется в одной из сцен в крохотном камео. В начале фильма он играет мужа, клиента Рафферти в деле о разводе.
  • Популярная дублинская газета напечатала статью на всю страницу о том, насколько этот фильм был оскорбительным по отношению к ирландцам, изображая их в глупом стереотипном ключе, в день его премьеры в Ирландии.
  • Майкл Кейтон-Джонс изначально назначенный на пост режиссера картины, в итоге отказался от участия в последний момент из-за творческих разногласий.

Разведенный юрист страстно влюбляется в разведенную женщину и женится на ней. Закручивается смешная карусель нелепых, но трогательных случайностей и фантастических превращений. Но "правила притяжения" не действуют там, где нет настоящей любви...

В ролях

Пирс Броснан
Пирс Броснан
Daniel Rafferty
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Audrey Woods
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Serena
Майкл Шин
Майкл Шин
Thorne Jamison
Джонни Майерс
Ashton Phelps
Майк Дойл
Майк Дойл
Michael Rawson
Энни Райан
Венсан Марцелло
Сара Джеймс
Дэвид Уилмот
Дэвид Уилмот
Нора Данн
Judge Abramovitz
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер
Sara Miller
Режиссер Питер Хауит
Сценарист Aline Brosh McKenna, Роберт Харлинг
Композитор Эдвард Шермур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 6 августа 2004
Премьера в мире 4 апреля 2004
Дата выхода
4 июня 2004 Россия 18+
10 июня 2004 Беларусь
7 мая 2004 Великобритания
16 июня 2005 Германия
1 июля 2004 Греция
10 июня 2004 Казахстан
4 апреля 2004 США
10 июня 2004 Украина
8 сентября 2004 Франция TP
12 ноября 2004 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $30 031 874
Производство Deep River Productions, Irish DreamTime, Initial Entertainment Group (IEG)
Другие названия
Laws of Attraction, Las reglas de la seducción, As Leis da Atracção, Cazibe Kanunları, Hasta que la ley nos separe, La force de l'attraction, Las leyes de atracción, Laws of Attraction - Matrimonio in appello, Laws of Attraction - Was sich liebt, verklagt sich, Legile atractiei, Leis da Atração, Pievilcības likumi, Pozew o miłość, Pravila privlacnosti, Une affaire de coeur, Válótársak, Veetluse seadused, Vetovoiman lait, Viliojimo menas, Zákon príťažlivosti, Zákon přitažlivosti, Zakoni privlačnosti, Εραστές μετ' εμποδίων, Закони на привличането, Закони привабливості, Законы привлекательности, 愛你無法度, Gesetze der Anziehung, Laws of Attraction - Was sich liebt verklagt sich

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Sara Простите, если я немного разволнуюсь, но это тот день, о котором мечтает каждая мать. День, когда она видит, как её единственная дочь запирает дверь своей спальни, чтобы не впустить мужа.

Наша рецензия

Перво-наперво вот что: не нужно путать режиссера Питера Хауитта (Peter Howitt) с режиссером Питером Хьюиттом (Peter Hewitt). Первый поставил четыре фильма: «Осторожно, двери закрываются» (1998), «Антимонополия» (2001), «Джонни Инглиш» (2003) и, собственно, «Законы привлекательности». Второй, хотя и моложе на восемь лет, успел снять значительно больше: на его счету, в частности, «Занимашки» (1997), «Что случилось с Гарольдом Смитом?» (1999), «Гром в штанах» (2002) и кино про фантастически…

Отзывы о фильме

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