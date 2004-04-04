Влиятельные адвокаты по разводам Одри Вудс и Дэниел Рафферти слишком часто наблюдали крушение любовных надежд. Она практикует процессы строго по книге, а он выигрывает только благодаря протиранию штанов и дешевой театральности. Вскоре два адвоката сталкиваются в громком разводе рок-звезды Торна Джеймисона и его жены, дизайнера одежды Сирены, которые судятся за ирландский замок Рок Касл. Одри и Дэниел едут в Ирландию, чтобы разыскать показания, и оба остаются в замке. Вскоре между героями начинаются романтические отношения, а однажды утром, проснувшись после пьянки, шокированная Одри обнаруживает, что ночью они поженились…
Разведенный юрист страстно влюбляется в разведенную женщину и женится на ней. Закручивается смешная карусель нелепых, но трогательных случайностей и фантастических превращений. Но "правила притяжения" не действуют там, где нет настоящей любви...
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