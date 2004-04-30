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Постер фильма Другой
5.7
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5.7

Другой

, 2004
Godsend
США / драма, триллер, ужасы, сказка / 18+
Постер фильма Другой
5.7

О фильме

Если у вас отняли того, кого вы любите, как далеко вы зайдете, чтобы вернуть его? Это невероятный вопрос встает перед убитыми горем Полом и Джесси Данкан на кладбище, где они должны похоронить своего восьмилетнего сына Адама. В этот момент полного отчаяния появляется доктор Ричард Уэллс со спокойным, аргументированным и совершенно фантастическим предложением. Он может вернуть их сына – живым.

В скором времени Джесси рожает сына второй раз в клинике доктора Уэллса. Новый Адам оказывается точной копией прежнего до последней клетки. Его жизнь следует по совершенно тому же маршруту, пока ему не исполняется восемь лет, и для Адама, не понимающего, что он достиг роковой черты, каждый прожитый день становится подарком судьбы.

Безмятежной жизни Данканов первый удар наносят крики Адама однажды ночью. Потерявшего сознание мальчика срочно везут в клинику, где доктор Уэллс ставит диагноз "ночные страхи" – неприятное, но не опасное расстройство сна, часто встречающееся у детей. Пол и Джесси серьезно озабочены состоянием сына, и им становится очевидно, что происходит что-то не то. Адам стремительно погружается в свои видения, в его сознании возникают картины другого места и даже другого времени. Над мальчиком нависла явная угроза. Пол вынужден задуматься над тем, что они сделали, и задается вопросом: как далеко на самом деле зашел доктор Уэллс? Не были ли задействованы темные силы, когда он "изображал Бога", возвращая жизнь их сыну? Он проникает в тайны прошлого доктора Уэллса. В жестоком и драматическом столкновении открывается вся ужасная правда. Теперь Данканам придется смириться с тем, что сделали они и что было сделано с ними...

В ролях

Грег Киннир
Грег Киннир
Пол Дункан
Ребекка Ромин
Ребекка Ромин
Джесси Дункан
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Ричард Уэллс
Кэмерон Брайт
Адам Дункан
Дженни Ливайн
Дебора Оделл
Джанет Бэйли
Рауль Бханеджа
Samir Miklat
Мервин Мондесир
Maurice, Young Thug
Марсия Беннетт
Sava Drayton
Young Thug #2
Джейк Саймонс
Dan Sandler
Режиссер Ник Хэмм
Сценарист Марк Бомбэк
Композитор Брайан Тайлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 2 июля 2004
Премьера в мире 30 апреля 2004
Дата выхода
3 июня 2004 Россия Централ Партнершип
3 июня 2004 Беларусь
2 июля 2004 Великобритания
18 ноября 2004 Венгрия 12
29 мая 2004 Германия
2 июля 2004 Ирландия 15
3 июня 2004 Казахстан
30 апреля 2004 Канада 14A
26 августа 2004 Португалия
30 апреля 2004 США
3 июня 2004 Украина
16 июня 2004 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $30 120 671
Производство Lionsgate, Artists Production Group (APG), 2929 Productions
Другие названия
Godsend, El enviado del mal, O Enviado, Adam, Bogomdan, Dieva dotais, El enviado, El enviado (Godsend), Experiment diabolic, Godsend - A teremtés klinikája, Godsend - Il male è rinato, Godsend - taevalik eksitus, Godsend : Expérience interdite, Klonuotasis, Tanrıdan Gelen, Theostaltos, Θεόσταλτος, Другой, Завръщане от отвъдното, アダム －神の使い 悪魔の子－, アダム 神の使い 悪魔の子, Godsend, expérience interdite, アダム -神の使い 悪魔の子-

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Другой

Наша рецензия

Российские кинопереводчики все-таки очень интересные люди. Иногда изучать их повадки гораздо любопытнее, чем смотреть то, чтó они переводят. Вот отличный пример. В 1992 году, когда я еще только-только начинала увлекаться кино, Дмитрий Светозаров снял фильм под названием «Гаджо» – о странном и смешном человеке (его играл Сергей Бехтерев), который прибился к цыганскому табору. Собственно, «гаджо» по-цыгански и означает «чужак». Но на кассетах фильм вышел под названием «Чужой», и многие…

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