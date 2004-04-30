В скором времени Джесси рожает сына второй раз в клинике доктора Уэллса. Новый Адам оказывается точной копией прежнего до последней клетки. Его жизнь следует по совершенно тому же маршруту, пока ему не исполняется восемь лет, и для Адама, не понимающего, что он достиг роковой черты, каждый прожитый день становится подарком судьбы.
Безмятежной жизни Данканов первый удар наносят крики Адама однажды ночью. Потерявшего сознание мальчика срочно везут в клинику, где доктор Уэллс ставит диагноз "ночные страхи" – неприятное, но не опасное расстройство сна, часто встречающееся у детей. Пол и Джесси серьезно озабочены состоянием сына, и им становится очевидно, что происходит что-то не то. Адам стремительно погружается в свои видения, в его сознании возникают картины другого места и даже другого времени. Над мальчиком нависла явная угроза. Пол вынужден задуматься над тем, что они сделали, и задается вопросом: как далеко на самом деле зашел доктор Уэллс? Не были ли задействованы темные силы, когда он "изображал Бога", возвращая жизнь их сыну? Он проникает в тайны прошлого доктора Уэллса. В жестоком и драматическом столкновении открывается вся ужасная правда. Теперь Данканам придется смириться с тем, что сделали они и что было сделано с ними...
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