Два нуля, 2004

Бен и Вилл – самые бездарные агенты, полные нули, круглые идиоты. Кому же еще поручить суперсложное, сверхсекретное задание? Глава преступного синдиката украл ядерную бомбу. Обезвредить злодея сможет далеко не каждый дурак, а только наши безбашенные друзья. Их ждет незабываемый вояж из Парижа на сказочную Ямайку, прямо в логово врага. Тупиц ничто не остановит. Им все нипочем – ни танки, ни армия ниндзя, ни команда обнаженных топ-моделей. У чудаков своя логика. Они спасут мир. Джеймс Бонд отдыхает! Взрыв смеха гарантирован!

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