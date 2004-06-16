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Два нуля
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Double zero

Два нуля, 2004

2004 / Франция / Великобритания
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме
Бен и Вилл – самые бездарные агенты, полные нули, круглые идиоты. Кому же еще поручить суперсложное, сверхсекретное задание? Глава преступного синдиката украл ядерную бомбу. Обезвредить злодея сможет далеко не каждый дурак, а только наши безбашенные друзья. Их ждет незабываемый вояж из Парижа на сказочную Ямайку, прямо в логово врага. Тупиц ничто не остановит. Им все нипочем – ни танки, ни армия ниндзя, ни команда обнаженных топ-моделей. У чудаков своя логика. Они спасут мир. Джеймс Бонд отдыхает! Взрыв смеха гарантирован!
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 30 сентября 2004
Премьера в мире 16 июня 2004
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Жерар Пирес
В ролях
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Джорджанна Робертсон
Франсуа Шатто
Дидье Фламан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Два нуля 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Juli_Bel 2 апреля 2015, 12:51
фильм так себе, было несколько смешных оментов, а в целом бред...

P.S.: моим друзьям фильм не понравился
Анита 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bercof от 08/10/2004 - 15:39:24


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