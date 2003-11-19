По мотивам бестселлера Майкла Крайтона.
Группа археологов неожиданно узнает об опасном эксперименте по перемещению во времени, секретно проведенном одним из финансовых магнатов. Их возмущение возрастает, когда оказывается, что в результате эксперимента их любимый профессор попал в средневековую Францию! Уверенные в том, что их знаний о средневековой Европе будет достаточно, чтобы вернуть профессора живым и невредимым, они перемещаются в XIV век и попадают в гущу событий, основное из которых война. Смогут ли они спасти профессора в этом новом незнакомом мире?..
|28 апреля 2004
|Россия
|UPI
|12+
|5 февраля 2004
|Австралия
|30 апреля 2004
|Австрия
|24 марта 2004
|Бахрейн
|28 апреля 2004
|Беларусь
|7 апреля 2004
|Бельгия
|26 марта 2004
|Болгария
|6 февраля 2004
|Бразилия
|5 декабря 2003
|Великобритания
|11 марта 2004
|Германия
|2 января 2004
|Греция
|27 февраля 2004
|Дания
|14 апреля 2004
|Египет
|22 января 2004
|Израиль
|5 декабря 2003
|Ирландия
|23 апреля 2004
|Исландия
|5 декабря 2003
|Испания
|8 июля 2004
|Италия
|28 апреля 2004
|Казахстан
|20 апреля 2004
|Кувейт
|1 января 2004
|Мексика
|25 марта 2004
|Нидерланды
|15 января 2004
|Новая Зеландия
|19 марта 2004
|Норвегия
|30 января 2004
|Панама
|18 марта 2004
|Португалия
|26 ноября 2003
|США
|9 января 2004
|Турция
|28 апреля 2004
|Украина
|17 марта 2004
|Филиппины
|21 апреля 2004
|Франция
|25 марта 2004
|Чехия
|5 марта 2004
|Чили
|18 марта 2004
|Швейцария
|23 апреля 2004
|Швеция
|26 марта 2004
|ЮАР
|20 февраля 2004
|Южная Корея
|17 января 2004
|Япония