Группа археологов неожиданно узнает об опасном эксперименте по перемещению во времени, секретно проведенном одним из финансовых магнатов. Их возмущение возрастает, когда оказывается, что в результате эксперимента их любимый профессор попал в средневековую Францию! Уверенные в том, что их знаний о средневековой Европе будет достаточно, чтобы вернуть профессора живым и невредимым, они перемещаются в XIV век и попадают в гущу событий, основное из которых война. Смогут ли они спасти профессора в этом новом незнакомом мире?..