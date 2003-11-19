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Постер фильма В ловушке времени
5.9
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5.9

В ловушке времени

, 2003
Timeline
США / боевик, сказка, приключения, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма В ловушке времени
5.9

Причины посмотреть

О фильме

По мотивам бестселлера Майкла Крайтона.

Группа археологов неожиданно узнает об опасном эксперименте по перемещению во времени, секретно проведенном одним из финансовых магнатов. Их возмущение возрастает, когда оказывается, что в результате эксперимента их любимый профессор попал в средневековую Францию! Уверенные в том, что их знаний о средневековой Европе будет достаточно, чтобы вернуть профессора живым и невредимым, они перемещаются в XIV век и попадают в гущу событий, основное из которых война. Смогут ли они спасти профессора в этом новом незнакомом мире?..

 

В ролях

Пол Уокер
Пол Уокер
Крис Джонстон
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Andre Marek
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Профессор Джонстон
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Роберт Донигер
Анна Фрил
Анна Фрил
Леди Клэр
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Frank Gordon
Майкл Шин
Майкл Шин
Лорд Оливер
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Кейт Эриксон
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Steven Kramer
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Джош Стерн
Режиссер Ричард Доннер
Сценарист Майкл Крайтон, Джордж Нолфи, Джеф Магуайр
Композитор Брайан Тайлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 14 ноября 2012
Премьера в мире 19 ноября 2003
Дата выхода
28 апреля 2004 Россия UPI 12+
5 февраля 2004 Австралия
30 апреля 2004 Австрия
24 марта 2004 Бахрейн
28 апреля 2004 Беларусь
7 апреля 2004 Бельгия
26 марта 2004 Болгария
6 февраля 2004 Бразилия
5 декабря 2003 Великобритания
11 марта 2004 Германия
2 января 2004 Греция
27 февраля 2004 Дания
14 апреля 2004 Египет
22 января 2004 Израиль
5 декабря 2003 Ирландия
23 апреля 2004 Исландия
5 декабря 2003 Испания
8 июля 2004 Италия
28 апреля 2004 Казахстан
20 апреля 2004 Кувейт
1 января 2004 Мексика
25 марта 2004 Нидерланды
15 января 2004 Новая Зеландия
19 марта 2004 Норвегия
30 января 2004 Панама
18 марта 2004 Португалия
26 ноября 2003 США
9 января 2004 Турция
28 апреля 2004 Украина
17 марта 2004 Филиппины
21 апреля 2004 Франция
25 марта 2004 Чехия
5 марта 2004 Чили
18 марта 2004 Швейцария
23 апреля 2004 Швеция
26 марта 2004 ЮАР
20 февраля 2004 Южная Корея
17 января 2004 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $43 935 763
Производство Paramount Pictures, Mutual Film Company, Donners' Company
Другие названия
Timeline, Rescate en el tiempo, Prisonniers du temps, Aikamatka, Časovna past, Idővonal, Laiko ikaitai, Linha do Tempo, Linia czasu, Proud času, Resgate no Tempo, Tijek vremena, Timeline - Ai confini del tempo, Timeline: Bald wirst du Geschichte sein, Trở Về Quá Khứ, Zaman Ötesi, В ловушке времени, Мрежа времена, У пастці часу, Фатален срок, タイムライン（2003）, 時間線, 決戰時空線, 重返中世纪, Fatalen srok, Mreža vremena, V lovushke vremeni, 迷失凶間, 时间线, U pasttsi chasu

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 8 декабря 2020
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саундтрек фильма В ловушке времени

Наша рецензия

Роман знаменитого американского делателя бестселлеров Майкла Крайтона («Штамм “Андромеда”», «Парк юрского периода», «Восходящее солнце», «Разоблачение», «Конго», «Сфера», «Пожиратели мертвецов» (экранизирован как «13-й воин»)) «Линия времени» – «Timeline» – и снятый на его основе фильм Ричарда Доннера (зачем-то обозначенный прокатчиками как «В ловушке времени») посвящены одному из локальных эпизодов Столетней войны 1337–1453 годов между французами и англичанами. В середине XIV века английский…

Отзывы о фильме

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