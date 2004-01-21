Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Петр I: Последний царь и первый император" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тимур и его коммандос
Киноафиша Фильмы Тимур и его коммандос

Тимур и его коммандос, 2004

2004 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Тимур, сын скрывающегося в офшорной зоне преступного авторитета по кличке Кашалот, после нескольких лет учебы в Англии приезжает в Россию на летние каникулы. Теперь в его полном распоряжении - громадный коттедж отца, личный повар и отряд вооруженной до зубов охраны.

Однако чрезмерная опека бдительных стражей мешает далекому от реалий Родины мальчику выполнить задание командира школьного скаутского отряда: Всегда и везде помогать людям и защищать животных. Единственный выход использовать боевую силу восьмерых коммандос в мирных целях. В результате возникают ситуации, о которых ни Тимур, ни его папаша не могли и предположить...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 21 января 2004
Премьера в мире 21 января 2004
Возраст 0+
Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Алексей Панин
Алексей Панин
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Леонид Якубович
Леонид Якубович
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Евгений Воскресенский
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Банкрот
Банкрот (2009)
7.2
Русские деньги
Русские деньги (2006)
5.4
Карантин
Карантин (1983)
7.4
На измене?!
На измене?! (2010)
6.24
Убить карпа
Убить карпа (2005)
6
Клуб счастья
Клуб счастья (2010)
5.647059
Два товарища (2000)
5.3076925
Идеальный муж
Идеальный муж (1980)
7.2727275
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Здравствуй, Дедушка Мороз! (2021)
3.7
Дедушка моей мечты
Дедушка моей мечты (2014)
5
Здрасьте, я ваш папа!
Здрасьте, я ваш папа! (2014)
1.8
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
Гена-Бетон. Псевдоним для героя (2013)
5.6363635
Постер фильма Тимур и его коммандос 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Related video
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Приложение киноафиши