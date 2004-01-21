Тимур и его коммандос, 2004

Тимур, сын скрывающегося в офшорной зоне преступного авторитета по кличке Кашалот, после нескольких лет учебы в Англии приезжает в Россию на летние каникулы. Теперь в его полном распоряжении - громадный коттедж отца, личный повар и отряд вооруженной до зубов охраны.

Однако чрезмерная опека бдительных стражей мешает далекому от реалий Родины мальчику выполнить задание командира школьного скаутского отряда: Всегда и везде помогать людям и защищать животных. Единственный выход использовать боевую силу восьмерых коммандос в мирных целях. В результате возникают ситуации, о которых ни Тимур, ни его папаша не могли и предположить...