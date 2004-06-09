Терминал, 2004

Виктор Наворски – житель Кракозии, одной из стран СССР. Во время его перелета в Америку, в его стране произошел переворот, вылившийся в разрушительную войну. Кракозия перестала существовать. Наворски оказывается, как в ловушке, на терминале нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди. Его паспорт и документы больше не действительны, он вынужден жить на терминале. Со временем он обживается в этом неожиданном месте, приобретает друзей и врагов среди персонала, и... влюбляется в стюардессу.