Терминал, 2004

Виктор Наворски – житель Кракожии, небольшой страны в Восточной Европе, который прилетел в США. Оказавшись в международном аэропорту имени Кеннеди, он узнает, что на его родине произошел государственный переворот. Теперь, как гражданин несуществующей страны, он не имеет права ни въехать в Соединенные Штаты, ни покинуть их. Виктор застревает в аэропорту на долгие месяцы...
Виктор Наворски – житель Кракозии, одной из стран СССР. Во время его перелета в Америку, в его стране произошел переворот, вылившийся в разрушительную войну. Кракозия перестала существовать. Наворски оказывается, как в ловушке, на терминале нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди. Его паспорт и документы больше не действительны, он вынужден жить на терминале. Со временем он обживается в этом неожиданном месте, приобретает друзей и врагов среди персонала, и... влюбляется в стюардессу.
А… Читать дальше…