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Терминал Терминал
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The Terminal

Терминал, 2004

2004 / США
8.1 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Виктор Наворски – житель Кракожии, небольшой страны в Восточной Европе, который прилетел в США. Оказавшись в международном аэропорту имени Кеннеди, он узнает, что на его родине произошел государственный переворот. Теперь, как гражданин несуществующей страны, он не имеет права ни въехать в Соединенные Штаты, ни покинуть их. Виктор застревает в аэропорту на долгие месяцы...

  • «Терминал» – единственный совместный фильм Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, не номинированный на премию «Оскар». 
  • Виктор на самом деле лишь вредил себе, подавая документы на визу каждый день. Согласно правилам, каждая неудавшаяся заявка снижает шансы заявителя. 
  • В сцене, где Виктор и другие люди поют гимн Кракожии, они поют гимн Албании на тарабарщине. 
  • Тесть Тома Хэнкса болгарского происхождения. Его герой Виктор Наворский говорит по-болгарски. 
  • После разговора с Амелией о том, что Наполеон Бонапарт подарил Жозефине после завоевания Баварии, Виктор засовывает правую руку в пиджак, принимая позу, в которой часто изображают Наполеона на картинах. 
  • Фильм основан на реальной истории, произошедшей с Мерханом Карими Нассери, иранцем, который застрял во французском аэропорту Шарля де Голля в 1988 году.

Виктор Наворски – житель Кракозии, одной из стран СССР. Во время его перелета в Америку, в его стране произошел переворот, вылившийся в разрушительную войну. Кракозия перестала существовать. Наворски оказывается, как в ловушке, на терминале нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди. Его паспорт и документы больше не действительны, он вынужден жить на терминале. Со временем он обживается в этом неожиданном месте, приобретает друзей и врагов среди персонала, и... влюбляется в стюардессу.

8.1 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 14 октября 2004
Премьера онлайн 15 декабря 2016
Премьера в мире 9 июня 2004
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Диего Луна
Диего Луна
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Терминал 2 постера
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Терминал

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Наша рецензия
Стивен Спилберг, без всяких шуток, в очередной раз порадовал: похоже, он окончательно укрепился в мысли, что исследование психологических нюансов мира людей гораздо интереснее соплей по вопросу о пластилиновых инопланетянах и депрессивных роботах-недорослях/полуросликах, не говоря уж про такой бесспорный хлам, как акулы и динозавры (хотя нет, вру, конечно, про психологические нюансы: в 2005 году грядет «Война миров» по Герберту Уэллсу). «Терминал» – яркое кино с необычным сюжетом, прекрасно…
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Цап-Царапка 2 апреля 2015, 12:51
Господа, а может уже пора отбросить этот пафосный патриотизм и перестать зацикливаться на том "КАК НАС ОПУСТИЛИ"? Если бы там… Читать дальше…
dancer 2 апреля 2015, 12:51
Опускалово России в чистом виде :)))) На каком думаете языке мычит Хэнкс ? Каким языком написано "Паспорт" на паспорте героя ?:))))))
А… Читать дальше…
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