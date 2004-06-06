1878 год. 38-летний Петр Чайковский, уже известный композитор, проездом из Вены заезжает в гости к своей сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых в малороссийскую Каменку, где проводит четыре дня – здесь должно состояться первое исполнение его хорового сочинения "Благообразный Иосиф". Все с нетерпением ждут дня премьеры. Наступает долгожданный день, начинается утренняя служба. Концерт завершается полным провалом...
СтранаРоссия
Продолжительность2 часа 20 минут
Год выпуска2004
Премьера в мире6 июня 2004
Дата выхода
6 июня 2004
Россия
9 марта 2006
Беларусь
9 марта 2006
Казахстан
11 ноября 2004
США
9 марта 2006
Украина
Бюджет$750 000
ПроизводствоКиностудия Апокриф
Другие названия
Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla, Apocrypha: Music for Peter and Paul, Апокриф: Музыка для Петра и Павла