Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Апокриф: музыка для Петра и Павла
1 постер
Киноафиша Фильмы Апокриф: музыка для Петра и Павла

Апокриф: музыка для Петра и Павла

Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1878 год. 38-летний Петр Чайковский, уже известный композитор, проездом из Вены заезжает в гости к своей сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых в малороссийскую Каменку, где проводит четыре дня – здесь должно состояться первое исполнение его хорового сочинения "Благообразный Иосиф". Все с нетерпением ждут дня премьеры. Наступает долгожданный день, начинается утренняя служба. Концерт завершается полным провалом...
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 июня 2004
Дата выхода
6 июня 2004 Россия
9 марта 2006 Беларусь
9 марта 2006 Казахстан
11 ноября 2004 США
9 марта 2006 Украина
Бюджет $750 000
Производство Киностудия Апокриф
Другие названия
Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla, Apocrypha: Music for Peter and Paul, Апокриф: Музыка для Петра и Павла
Режиссер
Адель Аль-Хадад
В ролях
Андрей Савостьянов
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Сергей Степанченко
Сергей Степанченко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Апокриф: музыка для Петра и Павла
Поцелуй не для прессы 4.0
Поцелуй не для прессы (2008)
Плюмбум, или Опасная игра 7.0
Плюмбум, или Опасная игра (1986)
Послушай, не идет ли дождь 5.4
Послушай, не идет ли дождь (1999)
Покушение 4.9
Покушение (2009)
Вам и не снилось 7.8
Вам и не снилось (1980)
Лера 4.0
Лера (2007)
Молох 6.8
Молох (1999)
Транзит 6.6
Транзит (1982)
Кто, если не мы 6.8
Кто, если не мы (1998)
Единица Монтевидео 0.0
Единица Монтевидео (2022)
Красное небо. Черный снег 5.9
Красное небо. Черный снег (2004)
Бесы 6.9
Бесы (1992)

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше