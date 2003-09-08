Лос-анжелесский фотограф Дэвид (Дэвид Уиссак) и его подружка Катя (Екатерина Голубева) отправляются в пустыню, чтобы найти заснять красивые виды для журнальных обложек. Они путешествуют по национальному парку Джошуа Три в Южной Калифорнии, останавливаются в мотеле в городке 29 Пальм недалеко от Палм Спрингс, колесят по пустыне на джипе, затерявшись на бесконечных и безымянных дорогах и шоссе. Они наслаждаются жизнью, занимаются любовью, ссорятся, потом мирятся… До тех пор, пока их каникулы в раю не обрывает жуткое и таинственное событие…