Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 29 пальм
Постер фильма 29 пальм
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы 29 пальм

29 пальм

Twentynine Palms 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лос-анжелесский фотограф Дэвид (Дэвид Уиссак) и его подружка Катя (Екатерина Голубева) отправляются в пустыню, чтобы найти заснять красивые виды для журнальных обложек. Они путешествуют по национальному парку Джошуа Три в Южной Калифорнии, останавливаются в мотеле в городке 29 Пальм недалеко от Палм Спрингс, колесят по пустыне на джипе, затерявшись на бесконечных и безымянных дорогах и шоссе. Они наслаждаются жизнью, занимаются любовью, ссорятся, потом мирятся… До тех пор, пока их каникулы в раю не обрывает жуткое и таинственное событие…

Страна Франция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 8 сентября 2003
Дата выхода
7 февраля 2004 Россия
7 февраля 2004 Беларусь
12 апреля 2007 Германия
7 февраля 2004 Казахстан
7 февраля 2004 Украина
17 сентября 2003 Франция
Сборы в мире $168 015
Производство 3B Productions, Thoke Moebius Film Company
Другие названия
Twentynine Palms, 29 palmas - Pasiones salvajes, 29 Palms, 29 φοίνικες, 29 пальм, Dwadzieścia dziewięć palm, 欲望の旅
Режиссер
Брюно Дюмон
Брюно Дюмон
В ролях
Екатерина Голубева
Дэвид Уиссак
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 29 пальм
Хадевейх 6.7
Хадевейх (2009)
Которого не было 5.6
Которого не было (2010)
Фландрия 6.4
Фландрия (2006)
Жаннетт: Детство Жанны д'Арк 5.8
Жаннетт: Детство Жанны д'Арк (2017)
В тихом омуте 6.1
В тихом омуте (2016)
Мистер Икс 6.6
Мистер Икс (2014)
Камилла Клодель, 1915 4.9
Камилла Клодель, 1915 (2013)
Девять Семь Семь 5.6
Девять Семь Семь (2006)
Битва на небесах 5.3
Битва на небесах (2005)
Порнократия 5.1
Порнократия (2004)
Пола Икс 5.7
Пола Икс (1999)
Жанна 5.8
Жанна (2019)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше