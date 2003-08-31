Сексуальная зависимость, 2003

В фильме пять полиэкранных новелл: "Моя малышка теперь женщина" "Ах ты, чертова шлюха!" "Самые голубые глаза" "Зеркала" "Ангелы и рекламные щиты" Фильм исследует ритуалы и конфликты бедной, родившейся в Боливии девушки; богатого "полового гиганта", который уезжает из Санта-Круса в Нью-Йорк, чтобы учиться в университете; парня-колумбийца, приехавшего навестить кузена в Боливию; чернокожей студентки колледжа из Нью-Йорка и модели/футболиста из того же университета. Тематически выстроенные вокруг вопросов женственности, мужественности, девственности, изнасилования и сексуальности эти пять историй постепенно сближаются друг с другом, пока каждый из героев пытается разобраться в том, кто он такой. У них нет ничего общего (ни социального и экономического положения, ни расы, ни национальности, ни культуры) кроме желания испытать подлинные интимные отношения, и их истории сплетены воедино с помощь рекламной кампании нижнего белья, которая символизирует все, чем, как им кажется, они должны быть, и все, чем, как им кажется, они не являются. Их жизни перекрещиваются по мере того, как каждый из персонажей становится жертвой собственной сексуальной зависимости.

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