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Сексуальная зависимость
Киноафиша Фильмы Сексуальная зависимость
Dependencia sexual / Sexual dependency

Сексуальная зависимость, 2003

2003 / Боливия / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
В фильме пять полиэкранных новелл: "Моя малышка теперь женщина" "Ах ты, чертова шлюха!" "Самые голубые глаза" "Зеркала" "Ангелы и рекламные щиты" Фильм исследует ритуалы и конфликты бедной, родившейся в Боливии девушки; богатого "полового гиганта", который уезжает из Санта-Круса в Нью-Йорк, чтобы учиться в университете; парня-колумбийца, приехавшего навестить кузена в Боливию; чернокожей студентки колледжа из Нью-Йорка и модели/футболиста из того же университета. Тематически выстроенные вокруг вопросов женственности, мужественности, девственности, изнасилования и сексуальности эти пять историй постепенно сближаются друг с другом, пока каждый из героев пытается разобраться в том, кто он такой. У них нет ничего общего (ни социального и экономического положения, ни расы, ни национальности, ни культуры) кроме желания испытать подлинные интимные отношения, и их истории сплетены воедино с помощь рекламной кампании нижнего белья, которая символизирует все, чем, как им кажется, они должны быть, и все, чем, как им кажется, они не являются. Их жизни перекрещиваются по мере того, как каждый из персонажей становится жертвой собственной сексуальной зависимости.
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 29 октября 2004
Премьера в мире 31 августа 2003
Режиссер
Родриго Бельотт
В ролях
Александра Апонте
Роберто Урбина
Хорхе Антонио Сааведра
Роника В. Реддик
Мэттью Гуида
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сексуальная зависимость 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
30/10/2004 в 01:38:26 peacefrog написал(а): Вместе с внешней продвинутостью формы - полная задвинутость содержания, ханжество и тормознутость… Читать дальше…
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Напоминать зрителю о том, что жизнь скотская - одна из первейших задач художника сейчас, имхо - ибо соцреализм пока невостребован. ;=) А уж в какой… Читать дальше…
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