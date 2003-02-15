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Дом мертвых
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House of the Dead

Дом мертвых, 2003

2003 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.1
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О фильме
Когда в колледже каникулы, студенты не прочь повеселиться! Тем более, если на необитаемом острове возле Сиэтла среди дремучих лесов намечается экзотическая вечеринка. Закадычные друзья Синтия, Грег, Саймон и Карма не намерены упускать такой классный повод забыть о ненавистной учебе. Осталось лишь уговорить Алисию и в путь. Между тем, специально выделенная яхта уже отчалила в сторону острова. Они опоздали...

Не собираясь сдаваться на полпути, Саймон нанимает лодку Виктора Керка, чтобы как можно скорее добраться до острова и влиться в тусовку. Крутой моряк и бывалый контрабандист соглашается помочь путешественникам, а заодно ускользает от своих вечных врагов – полицейских, которые давно подозревают его в грязных делишках. Фортуна не покидает героев: они добираются до острова, где, по-видимому, вечеринка уже в самом разгаре... Но на пустынном берегу острова ребята находят лишь загадочные следы того, что крутую вечеринку кто-то внезапно прервал. Они углубляются в лес, но там на них внезапно нападают загадочные существа, похожие на людей – но только внешне. В отчаянии Саймон и его спутники решают спрятаться в одиноко стоящем доме, рядом с которым сталкиваются с Руди, бывшим парнем Алисии и его другом Хью. Только им чудом удалось выжить, когда на лагерь студентов напали коварные зомби, жаждущие человеческой плоти и крови. Шокирующая видеозапись случившегося подтверждает их невероятный рассказ и страшные догадки – остров кишит тварями, один укус которых превращает человека в живого мертвеца! Продолжительность: 90 мин

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 12 февраля 2004
Премьера в мире 15 февраля 2003
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Lizard
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Уве Болл
Уве Болл
В ролях
Джонатан Черри
Джонатан Черри
Тайрон Лейтсо
Она Гроер
Элли Корнелл
Уилл Сэндерсон
Все актеры и съемочная группа
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«Мрачный остров, покрытый непроходимыми дремучими лесами. Это прóклятая земля, где стоит Дом мертвых – обитель Зла. Полчища вампиров, чудовищных тварей, монстров, восставших из ада живых мертвецов жаждут только одного – свежей человеческой плоти. Никто еще не выбирался с острова живым. Об этом не подозревали друзья-студенты, решившие хорошо повеселиться на экзотической вечеринке, устроенной на необитаемом острове. Истина открылась им слишком поздно: силы тьмы уже ощутили вкус крови. Зло не…
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