Дом мертвых, 2003

Когда в колледже каникулы, студенты не прочь повеселиться! Тем более, если на необитаемом острове возле Сиэтла среди дремучих лесов намечается экзотическая вечеринка. Закадычные друзья Синтия, Грег, Саймон и Карма не намерены упускать такой классный повод забыть о ненавистной учебе. Осталось лишь уговорить Алисию и в путь. Между тем, специально выделенная яхта уже отчалила в сторону острова. Они опоздали...

Не собираясь сдаваться на полпути, Саймон нанимает лодку Виктора Керка, чтобы как можно скорее добраться до острова и влиться в тусовку. Крутой моряк и бывалый контрабандист соглашается помочь путешественникам, а заодно ускользает от своих вечных врагов – полицейских, которые давно подозревают его в грязных делишках. Фортуна не покидает героев: они добираются до острова, где, по-видимому, вечеринка уже в самом разгаре... Но на пустынном берегу острова ребята находят лишь загадочные следы того, что крутую вечеринку кто-то внезапно прервал. Они углубляются в лес, но там на них внезапно нападают загадочные существа, похожие на людей – но только внешне. В отчаянии Саймон и его спутники решают спрятаться в одиноко стоящем доме, рядом с которым сталкиваются с Руди, бывшим парнем Алисии и его другом Хью. Только им чудом удалось выжить, когда на лагерь студентов напали коварные зомби, жаждущие человеческой плоти и крови. Шокирующая видеозапись случившегося подтверждает их невероятный рассказ и страшные догадки – остров кишит тварями, один укус которых превращает человека в живого мертвеца! Продолжительность: 90 мин