Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Расчет
5.8
Киноафиша Фильмы Расчет
5.8

Расчет

, 2004
The Clearing
Германия, США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Расчет
5.8

О фильме

Уэйн и Эйлин Хэйес — образцовая американская семья. У них двое прекрасных детей и вполне успешный бизнес, который они поднимали вместе с нуля. Но жизнь уготовила супружеской паре суровое испытание. Однажды Уэйна похищают. Человек, спрятавший его лесу, обычный обыватель Арнольд Мэк, находящийся на грани отчаяния и уставший от безденежья и нищеты, решил получить большой выкуп…

В ролях

Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Wayne Hayes
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Eileen Hayes
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Arnold Mack
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Tim Hayes
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Agent Ray Fuller
Мелисса Сэйджмиллер
Jill Hayes
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Louise Miller
Ларри Пайн
Tom Finch
Дайана Скаруид
Eva Finch
Элизабет Руссо
Cindy Mack
Режиссер Питер Жан Брюгге
Сценарист Питер Жан Брюгге, Джастин Хэйс
Композитор Крэйг Армстронг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 25 сентября 2004
Премьера в мире 2 января 2004
Дата выхода
2 июля 2004 Россия 16+
3 сентября 2004 Великобритания
26 сентября 2004 Германия
10 сентября 2004 Греция
20 августа 2004 Испания
2 июля 2004 Казахстан
2 июля 2004 Нидерланды 18
16 июля 2004 США
2 июля 2004 Украина
7 января 2005 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $12 520 799
Производство Fox Searchlight Pictures, Thousand Words, Wildwood Enterprises
Другие названия
The Clearing, Secretos de un secuestro, Anatomie einer Entführung, Az emberrablás, Grozljiva jasa, In ostaggio, Kidnapningen, L'enlèvement, L'ombra d'un segrest, La clairière, La sombra de un secuestro, Na Sombra de um Rapto, Pagrobimas, Preteća čistina, Refém de uma Vida, Rozrachunek, Selginemine, Tehdit, To xefoto, Το ξέφωτο, Катарзис, Расчет, 二重誘拐, 大清洗, 家变, 家變, 赎金危情, 赎金注码

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Слушать
саундтрек фильма Расчет

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Расчет

Ранчо любви
Ранчо любви драма
2010, США
5.0
Зачистка
Зачистка ужасы
2020, США
4.0
Свадьба Уайлд
Свадьба Уайлд комедия
2017, США
5.0
Ловушка
Ловушка триллер, драма
2016, США
5.0
Гайд-Парк на Гудзоне
Гайд-Парк на Гудзоне комедия, драма, биография
2012, Великобритания
5.0
Порочная страсть
Порочная страсть драма, триллер
2012, США
6.0
Список контактов
Список контактов боевик, триллер
2008, США
6.0
Личный досмотр
Личный досмотр драма
2004, США
6.0
Амнезия
Амнезия триллер
2004, США / Германия
5.0
Безопасность вещей
Безопасность вещей драма
2001, США / Великобритания
5.0
Орлы юриспруденции
Орлы юриспруденции мелодрама, комедия, криминал
1986, США
6.0
Расплата
Расплата триллер, драма
2010, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше