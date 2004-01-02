Уэйн и Эйлин Хэйес — образцовая американская семья. У них двое прекрасных детей и вполне успешный бизнес, который они поднимали вместе с нуля. Но жизнь уготовила супружеской паре суровое испытание. Однажды Уэйна похищают. Человек, спрятавший его лесу, обычный обыватель Арнольд Мэк, находящийся на грани отчаяния и уставший от безденежья и нищеты, решил получить большой выкуп…
|2 июля 2004
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|3 сентября 2004
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|10 сентября 2004
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|20 августа 2004
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|Казахстан
|2 июля 2004
|Нидерланды
|18
|16 июля 2004
|США
|2 июля 2004
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|7 января 2005
|Южная Корея