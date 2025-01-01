[Билли приходит в квартиру матери и стучится в дверь]
Мама Билли
Секундочку.
[она открывает дверь]
Мама Билли
Слушай, я уже опаздываю на работу, хорошо? Нам не нужны никакие журналы или что-то в этом роде. Спасибо, правда.
Билли Бэтсон
О, я не сбежал. Ты, наверное, меня не узнаёшь, но...
[Билли показывает ей брелок-компас]
Мама Билли
О, Боже. Это правда ты?
[Билли кивает, подходит, чтобы обнять её, но она останавливает его]
Мама Билли
Эм... подожди.
[она закрывает дверь]
Мама Билли
Нет. Слушай, сынок... Это правда ты, да?
Билли Бэтсон
Я не хотел сбегать. Ты же знаешь это, правда? Я отпустил, но это было случайно.
Мама Билли
Да, знаю. Я видела тебя.
Мама Билли
Я видела тебя потом. Так что это никогда не была твоя вина. Слушай, мне было 17, ладно? И папа выгнал меня. А твой папа просто решил ни в чём не участвовать. И мне было больно, и я была сломана.
[пауза]
Мама Билли
Слушай, как только я увидела тебя с полицией, я поняла, что они могут позаботиться о тебе лучше, чем я когда-либо смогу. Но с тобой всё в порядке, да? Ты на ноги встал. Потому что, честно, ты выглядишь здорово. Просто... сейчас для меня не самое лучшее время, Билл.
Билли Бэтсон
Всё, что я хотел — это... дать тебе знать, что у меня всё хорошо, но мне нужно вернуться к своей настоящей семье. Вот.
[Билли отдаёт ей брелок]
Мама Билли
Что это?
[Билли уходит]