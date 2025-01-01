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Киноафиша Фильмы Шазам! Цитаты из фильма Шазам!

Цитаты из фильма Шазам!

Shazam Скажи моё имя!
Freddy Freeman Фредди Фримен, Мэри Бромфилд, Дарла Дадли, Педро Пенья, Юджин Чой: БИЛЛИ!
Shazam Нет, нет! Не моё имя, а то, которое я сказал, чтобы превратиться в этого парня!
Freddy Freeman Фредди Фримен, Мэри Бромфилд, Дарла Дадли, Педро Пенья, Юджин Чой: ШАЗАМ!
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[Шазам и Фредди противостоят вооружённым грабителям в магазине]
Shazam Ребята, зачем пальбу устраивать, если можно по-взрослому разобраться?
[Шазам выбивает оружие из рук грабителя]
Freddy Freeman Билли, берегись!
[второй грабитель стреляет в него, пуля отскакивает]
Freddy Freeman Непробиваемость пулями. У тебя непроницаемость!
Shazam [в шоке] Я пуленепробиваемый.
[они оба смеются, пока выражение лица Шазама не становится серьёзным]
Freddy Freeman [снимает на телефон] Сегодня 8 декабря, и это — видео с доказательством. Стреляй ещё раз.
Shazam [возвращает оружие грабителю] О, да, да, да. Вот, вот. Давай. Вы оба! Вперёд. Покажите класс.
Freddy Freeman Стоп, стоп, стоп. Мы ещё не знаем, пуленепробиваем ли костюм или ты. Стреляй ему в лицо.
Shazam Стреляй мне в лицо. В лицо?
[оба грабителя стреляют Шазаму в лицо, пули отскакивают]
Shazam Щекотно как-то.
[оборачивается к грабителям]
Shazam Вас прикончил.
[оба грабителя вылетают в окно прямо перед парой]
Shazam [выходят из магазина с едой] Извините за окно.
Freddy Freeman Хорошего вечера!
Shazam Но вы в долгу не остались — вас не ограбили!
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Billy Batson ШАЗАМ!
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Freddy Freeman Полёт или невидимость. Если бы у тебя была одна суперспособность — полёт или невидимость, что бы ты выбрал? Ну, все выбирают полёт. Знаешь почему?
Billy Batson Чтобы улететь от этого разговора?
Freddy Freeman Нет, нет, потому что герои летают. И кто не хочет, чтобы люди думали, что он герой, да? А невидимость — ни за что. Это извращённо. Подглядывать за людьми, которые даже не знают, что ты рядом. Везде красться. Это чисто злодейская способность, правда?
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Freddy Freeman Ладно, мне кажется, к этому времени все преступники либо на наркотах, либо спят. Пойдём домой?
Shazam В таком виде?
Freddy Freeman Да, обычно у нас есть логово, куда можно вернуться, но это в перспективе. А сейчас у нас двухъярусная кровать.
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Freddy Freeman [встречается с Билли; о его и приёмных родителях Билли] Кажутся нормальными, но не ведись. Здесь всё превращается в настоящую Игру престолов.
Billy Batson [становится нервным]
Freddy Freeman Чувак, просто прикалываюсь! Ты смотришь на меня и думаешь: «Почему такой мрачный? Ты же инвалид из приёмной, у тебя всё есть!»
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[Шазам ведёт братьев и сестер в стрип-клуб]
Дарла Дадли Почему ты закрываешь мне глаза?
Мэри Бромфилд Серьёзно? Это первое место, о котором ты подумала? Вау!
Дарла Дадли Почему я не могу увидеть, что внутри?
Мэри Бромфилд Ты ещё слишком мала!
Дарла Дадли Достаточно взрослая, чтобы знать, что это была отличная музыка!
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Шазам [Выстрелы молний в такт вступлению «Eye Of The Tiger» из «Рокки»] Руки, светятся моими руками, светятся моими руками.
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Мистер Майнд [смеётся] Примитивные символы. Вы, ходячие, говорящие обезьяны с вашими пещерными рисунками, думаете, что есть только один способ получить магию. Нет, нет, нет, способов гораздо больше, чем разум может представить.
Доктор Таддеус Сивана Что, чёрт возьми...?
Мистер Майнд Я называю богов, доктор, а не наоборот. О, как же нам будет весело вместе. Семь Царств скоро будут нашими.
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Freddy Freeman Эй! Закрывать ей рот, будто собираешься её похитить, не заставит её меньше бояться, понятно?
Shazam Дарла, это я. Билли. Я знаю, что выгляжу не как я. Волшебник сделал так, что я выгляжу вот так.
Freddy Freeman Может, не начинай со слова «волшебник». Это только больше её запутает.
Freddy Freeman Какой-то старик привёл меня в храм и заставил сказать «Шазам».
[превращается обратно в Билли]
Freddy Freeman Вербально активируемая манипуляция телом! Можешь переключаться, говоря «Шазам».
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Shazam Я не могу разговаривать с рыбами! Даже если бы мог, честно, что с этим, в конце концов, классного сделать?
Freddy Freeman [на футболке Аквамена] Не знаю, может, командовать армией из миллиардов океанских жителей?
Shazam Ага... ну, это не ТАК уж и круто.
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Freddy Freeman Знаешь, мне ты такой нравишься. Это просто офигенно. Не обижайся, но сначала ты был вроде как полной противоположностью Дарлы.
Shazam Хам?
Freddy Freeman Это твои слова, не мои. Но да, примерно так.
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Роза Васкес Пожалуйста, не говори ничего странного Билли.
Фредди Фримен Ты имеешь в виду, как римляне чистили зубы собственной мочой?
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[Сивана гонится за Шазамом в воздухе, потом они видят друг друга за километр]
Доктор Тадеус Сивана Хватит играть, мальчишка. Ты думаешь, что группа детей может...
[Шазам не слышит Сивану]
Шазам Подожди, что?
Доктор Тадеус Сивана Ты будешь молить пощады, пока я медленно пожираю твоё сердце...
Шазам Ты сейчас пытаешься читать речь злодея или что? Ты же, типа, за кучу машин и грузовиков от меня в километре.
Доктор Тадеус Сивана Я заставлю весь мир есть у меня из рук...
Шазам Я вижу только, как двигается рот. Ничего не слышу...
Доктор Тадеус Сивана Только я обладаю силой, чтобы освободить...
Шазам А, да ну. Пф.
[Шазам и Сивана мчатся навстречу друг другу]
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The Wizard Билли Батсон, я выбираю тебя в качестве чемпиона.
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Супергерой Юджин [использует молнию, чтобы сразиться с одним из Грехов] Хадоукен!
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Shazam [женщине, проходящей мимо] О, привет. Как дела? Я супергерой.
Freddy Freeman Да, его зовут, эээ, Капитан Блестящие Пальчики.
Shazam Нет, это не так. Нет, это не так! Это не моё имя. Эй, давай сходим куда-нибудь. Мы почти ровесники.
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Shazam Ты единственный, кого я знаю, кто хоть что-то понимает в этих делах с Масками и Плащами.
Freddy Freeman Это Бэтмен. Можно?
Shazam О, да. Да.
Freddy Freeman [трогает молнию на костюме Шазама]
Shazam Это безумие, да?
Freddy Freeman Какие у тебя суперспособности?
Shazam Суперспособности? Чувак, я даже не знаю, как попис#ть в этом костюме!
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Freddy Freeman Суперзлодей! Суперзлодей!
Dr. Thaddeus Sivana Хуже. Намного хуже.
Freddy Freeman Радиоактивный антропоморф? Манипулятор психической энергии? Я не позволю тебе читать мои мысли! Мои мысли пусты! Ты не проникнешь!
Dr. Thaddeus Sivana Мне не нужно читать твои мысли. Потому что ты сам мне всё расскажешь.
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Shazam Так это типа Семь смертных грехов, да? Я не силён в математике, но вот этот большой злой — это Гнев, да? А вот Обжорство — понятно. Гордыня, Жадность, Леность, Похоть — которая, если честно, должна была быть гораздо горячее. Но это всего шесть. Где же счастливчик, номер семь? Где малыш? Где Зависть? Он что, просто боится меня и моей семьи, потому что мы такие крутые? Я понимаю. Другие грехи выходят на бой, потому что они большие, сильные и страшные. А Зависть... он просто слабак.
[Лицо Зависти появляется из тела Сиваны, затем исчезает. Шазам и Сивана начинают парить]
Shazam Вот почему все остальные грехи никогда не зовут его играть, чувак. Потому что они все знают, кто победит.
[Сивана сжимает кулаки]
Shazam И это не слабый, никчёмный, уродливый Зависть.
[Зависть выходит из тела Сиваны и бросается на Шазама, из-за чего Сивана падает и цепляется за край здания]
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Шazam [Доктору Таддеусу Сиване] Ты же злодей, да?
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[Билли получает звонок]
Dr. Thaddeus Sivana Возвращайся домой, Билли. Возвращайся домой.
Freddy Freeman [кричит] Суперзлодей! Суперзлодей!
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Shazam [в Музее искусств Филадельфии] Понимаю, почему Рокки залез сюда.
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[Фредди сидит в столовой один, когда появляются братья Брейер]
Brett Breyer Что ты делаешь? Ждёшь, пока твой воображаемый лучший друг появится?
Burke Breyer Да.
[Берк хватает немного еды Фредди, а потом локтем бьёт его по голове. К Фредди за стол садятся его братья и сёстры]
Freddy Freeman Что вы здесь делаете?
Mary Bromfield Мы обедаем с тобой.
Freddy Freeman Но у вас разные перемены на обед.
Mary Bromfield Мы сделали очень особое соглашение.
Freddy Freeman Дарла, что происходит?
Darla Dudley Почему ты спрашиваешь меня?
[Шазам заходит в столовую с едой]
Shazam Фредди Фримен!
[все дети с восхищением смотрят на Шазама]
Shazam Этот парень научил меня всему, что я знаю о том, как быть клёвым супергероем. Правда. Тебе стоит у него поучиться.
[Шазам садится рядом с Фредди]
Shazam Как дела, мой лучший кореш на свете? И те новенькие, с кем я встречаюсь впервые, но вы кажетесь очень классными? Эээ... Я пригласил ещё одного друга. Надеюсь, это нормально.
[Супермен приходит с едой и становится рядом с Фредди]
Freddy Freeman О!
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Freddy Freeman Ты сильнее локомотива?
Shazam Что такое локомотив?
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[Шазам выходит из джентльменского клуба, поедая куриные крылышки]
Фредди Фриман Что ты там видел? Что видел? Там были сиськи? Ты видел соски? П-Почему молчишь?
Шазам Нам нужно больше денег.
Фредди Фриман Почему? Ты же всего пять минут там был.
Шазам Чувак, они были очень убедительны!
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[Билли приходит в квартиру матери и стучится в дверь]
Мама Билли Секундочку.
[она открывает дверь]
Мама Билли Слушай, я уже опаздываю на работу, хорошо? Нам не нужны никакие журналы или что-то в этом роде. Спасибо, правда.
Билли Бэтсон О, я не сбежал. Ты, наверное, меня не узнаёшь, но...
[Билли показывает ей брелок-компас]
Билли Бэтсон Я нашёл дорогу домой. Мама. Это я.
Мама Билли О, Боже. Это правда ты?
[Билли кивает, подходит, чтобы обнять её, но она останавливает его]
Мама Билли Эм... подожди.
[она закрывает дверь]
Билли Бэтсон Это был не папа, да?
Мама Билли Нет. Слушай, сынок... Это правда ты, да?
Билли Бэтсон Я не хотел сбегать. Ты же знаешь это, правда? Я отпустил, но это было случайно.
Мама Билли Да, знаю. Я видела тебя.
Билли Бэтсон Что?
Мама Билли Я видела тебя потом. Так что это никогда не была твоя вина. Слушай, мне было 17, ладно? И папа выгнал меня. А твой папа просто решил ни в чём не участвовать. И мне было больно, и я была сломана.
[пауза]
Мама Билли Слушай, как только я увидела тебя с полицией, я поняла, что они могут позаботиться о тебе лучше, чем я когда-либо смогу. Но с тобой всё в порядке, да? Ты на ноги встал. Потому что, честно, ты выглядишь здорово. Просто... сейчас для меня не самое лучшее время, Билл.
Билли Бэтсон Всё, что я хотел — это... дать тебе знать, что у меня всё хорошо, но мне нужно вернуться к своей настоящей семье. Вот.
[Билли отдаёт ей брелок]
Мама Билли Что это?
Билли Бэтсон Возможно, он нужен тебе больше, чем мне.
[Билли уходит]
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Billy Batson Привет. Эээ... мне нужно было выйти на 30-й.
The Wizard Билли Бэтсон.
Billy Batson Откуда вы знаете моё имя?
The Wizard Я — последний из Совета Волшебников. Хранитель Камня Вечности.
Billy Batson О... Ты... тот парень. Слушай, у меня нет денег.
The Wizard Не пытайся меня обмануть, мальчик!
[Волшебник ударяет посохом по земле]
The Wizard Ты стоишь у самого источника всей магии. Камня Вечности. Семь тронов семи волшебников. Но давным-давно мы выбрали чемпиона. И выбрали необдуманно. Он использовал свою силу ради мести, выпустив Семь Смертных Грехов в ваш мир. Миллионы жизней были потеряны. Целые цивилизации стерты с лица Земли.
[Волшебник обходит Билли]
The Wizard Вот почему я поклялся никогда не передавать свою магию, пока не найду по-настоящему хорошего человека. Сильного духом, чистого сердцем.
Billy Batson Слушай, чувак, может, это и магия, не знаю, но люди, которых ты ищешь — хорошие, чистые — я не из их числа. Я... я не уверен, что такие вообще есть.
The Wizard Ты, Билли Бэтсон, — всё, что у меня есть. Всё, что есть у мира.
[Волшебник ударяет посохом по земле перед Билли]
The Wizard Положи руки на мой посох.
Billy Batson Фу, гадость.
The Wizard И произнеси моё имя, чтобы моя сила потекла через тебя. Я открываю тебе своё сердце, Билли Бэтсон. И таким образом выбираю тебя чемпионом.
Billy Batson Спасибо.
[Волшебник снова ударяет посохом по земле]
Billy Batson Очень мило с твоей стороны, мистер, но мне правда надо идти.
The Wizard Моих братьев и сестёр убили Грехи. Их троны пусты! Моя магия должна быть передана. Сейчас...
[Волшебник снова ударяет посохом по земле]
The Wizard Произнеси моё имя!
Billy Batson Я-я не знаю твоего имени, сэр. Мы только что познакомились.
The Wizard Меня зовут... Шазам.
Billy Batson [смеётся] Правда?
The Wizard Произнеси!
Billy Batson Ладно! Ёлки.
[Билли кладёт левую руку на посох, Волшебник держит его обеими руками]
Billy Batson Просто сказать? Типа... Шазам?
[Билли поражён молнией]
The Wizard Да! Носи моё имя, и с ним — всю мою силу. Мудрость Соломона, силу Геркулеса, выносливость Атласа, мощь Зевса, мужество Ахиллеса и скорость Меркурия.
[Билли встаёт, теперь как Шазам]
Shazam Что со мной случилось? Почему я... Ч-ч-чё ты со мной сделал? Что ты сделал с моим голосом?
The Wizard Ты достиг своего полного потенциала, Билли Бэтсон. С сердцем открой свою величайшую силу.
[Волшебник отдаёт посох Шазаму]
The Wizard Троны наших братьев и сестёр ждут тебя.
[Волшебник рассыпается в прах, Шазам пугается и роняет посох, хватается за рюкзак]
Shazam Вытащи меня отсюда!
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The Wizard Положи руки на мой посох.
Billy Batson Фу.
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Доктор Таддеус Сивана [Шазаму] Ты знаешь, каково это — когда ребёнку говорят, что он никогда не будет достаточно хорош? Нет, ты не знаешь. То, что ты сказал мне много лет назад, заставило меня понять, кто я на самом деле. И знаешь что? Я не чист сердцем.
[идёт к Шару Греха]
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[Шазам спасает Мэри от наезда снегоуборочной машины]
Мэри Бромфилд О, Боже.
Шазам Мэри... Мэри, ты в порядке? Ты...
Мэри Бромфилд Откуда ты знаешь моё имя?
Шазам Эээ... Откуда я знаю твоё имя? Эээ... Один из моих суперспособностей — угадывать имена. Звучит странно, да? Не так круто, как суперсила или суперскорость, но это реально помогает, когда знакомишься с новыми людьми. Ты не пострадала?
Мэри Бромфилд Нет, я в порядке. Спасибо. Мне просто нужно немного прийти в себя. Сегодня какой-то очень странный день.
Шазам По моим супернаблюдательным способностям, вижу, что у тебя в руках письмо из колледжа. Ты расстроена, что не поступила?
Мэри Бромфилд [качает головой, затем кивает] Я поступила.
Шазам Эээ... Ну, теперь мои суперспособности меня подводят, и я очень озадачен.
Мэри Бромфилд Да. И я тоже. Не знаю. Я понимаю, что должна радоваться — это моя мечта, я очень-очень много работала ради этого, но как-то... уходить от семьи — это не весело, понимаешь?
Шазам Можно дать тебе маленький совет? Не парься из-за других. Всегда ставь себя на первое место. Это сказал Ганди.
Мэри Бромфилд Не думаю, что он такое говорил.
Шазам Говорил.
Мэри Бромфилд Ганди так не говорил.
Шазам Кто-то вроде Ганди сказал.
Мэри Бромфилд Береги себя.
Шазам Очень мудрое... Может, это был Йода. Слушай...
Мэри Бромфилд Нет, не было.
Шазам Согласимся не согласиться. Суть в том, что будь собой, понял? Береги себя. И свали с этого места как можно дальше.
Мэри Бромфилд Не знаю, хочу ли я.
Шазам Конечно хочешь. Что ты будешь делать? Жить в приюте всю жизнь?
[пауза]
Шазам Слушай, семьи — это для тех, кто не может о себе позаботиться, понял? А ты можешь. И смотри по сторонам, когда переходишь улицу.
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Billy Batson Ну, ты же хотел, чтобы я был героем.
Freddy Freeman Да ты шутишь? Ладно, нет. Старик там наверху хранит в себе несколько духовных сущностей. Плюс у него такие же силы, как у тебя. Плюс, он знает, что делает. Плюс, ты мой лучший друг. Я не хочу, чтобы ты умер. Хорошо?
Billy Batson Если супергерой не может спасти свою семью, он не такой уж герой.
[Билли идет к Сиване]
Freddy Freeman Это была неплохая коронная фраза.
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[Шазам снимает с Сиваны Глаз Греха, запирая Семь Смертных Грехов внутри]
Shazam Вот что с силой. Какая польза от силы, если не с кем ею поделиться?
Super Hero Mary Круто.
Super Hero Freddy Та-да!
Super Hero Pedro Отвратительно.
Super Hero Eugene Фаталити.
[смеётся]
Super Hero Eugene У меня голос!
[Шазам смеётся, когда вдруг начинает пялиться на Глаз Греха]
Shazam Что? Я могу получить всё, чего когда-либо хотел?
[братья и сестры замечают, как Шазам подносит Глаз Греха к лицу]
Super Hero Mary Билли.
Super Hero Freddy Супергерой Фредди, Супергерой Дарла, Супергерой Педро: Нет, нет, нет!
Super Hero Mary Хватит! Хватит!
Super Hero Freddy Не смотри на это! Билли, не делай этого!
[Билли смеётся и показывает на всех]
Shazam А! Вам бы себя послушать!
Super Hero Mary Не смешно.
Shazam Что? Ты думаешь, я засуну в голову какую-то демоническую штуку? Это отвратительно.
Super Hero Eugene Это смешно. Довольно смешно. Ты меня поймал.
Super Hero Mary Эм... Ребята.
Shazam Что?
[Шазам замечает, что толпа на карнавале аплодирует им]
Shazam О, привет.
Super Hero Darla Ого.
Shazam Ладно, мы сделали это! Эй, вы все в безопасности. Опасности больше нет.
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Фредди Фримен [Шазам] У тебя суперсила! Ты умеешь летать?
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Shazam Чувак! Чувак! Чувак! Чувак, ты видел это?
Freddy Freeman Да. Ты ударил током автобус и чуть не убил этих людей.
Shazam А потом я поймал его! Фредди, я поймал автобус голыми руками, чувак! Я поймал автобус, как люди ловят мяч на лету. Кто вообще так делает? Я так делаю!
Freddy Freeman Билли, ты ничего не делаешь. Ты только делаешь селфи и заставляешь людей платить тебе. Знаешь что, забудь. Я не могу с тобой разговаривать, когда ты такой.
Shazam Ты просто хочешь, чтобы это был ты!
Freddy Freeman Да бле#ь! Думаешь, я не отдал бы всё, чтобы иметь то, что есть у тебя? Потому что всё, что я делаю — это отчаянная попытка, чтобы меня заметили, чтобы не жалели. Посмотри на меня! Посмотри! Ты вообще меня видишь? Потому что большинство — нет! Потому что не хотят. А теперь и ты тоже. Ты думаешь, это – ты? Билли, тебе 14. И ты ничем не лучше этих Брейеров. Вся эта сила, а ты только хвастунишка и задира.
Freddy Freeman [Фредди уходит]
Shazam Да пош#л ты, чувак! Я делаю, что хочу! И мне, наверное, уже за двадцать! Может, даже за тридцать.
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Dr. Thaddeus Sivana Жадность, ты можешь забрать его.
[Мистер Сивана съеден]
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[Билли приходит домой]
Dr. Thaddeus Sivana Молодец, Билли. Потому что это всё, что ты из себя представляешь.
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Dr. Thaddeus Sivana Каким грехом ты был, интересно?
Mr. Sivana [испуганно] Я дам тебе что угодно! Деньги, компанию, всё, что хочешь!
Dr. Thaddeus Sivana Вот оно. Жадность. Думаешь, все твои деньги что-то значат? ЭТО настоящая сила!
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Rosa Vasquez Не продержался и двух дней. Даже двух дней.
Victor Vasquez Детка, мы тогда тоже немало сбегали. По крайней мере, я — точно. Даже Мэри сбегала, дважды. В тот второй раз, когда она убежала, ты сказал то, что я никогда не забуду. Ты сказал: «Домом становится то место, которое ты называешь домом. Это выбор». Всё, что мы можем — это дать ему место, полное любви. А решать, считать это домом или нет, — это уже его выбор.
🧡
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Mr. Sivana Помогите! Кто-нибудь! Помогите мне!
Dr. Thaddeus Sivana Нельзя всё время ныть и жаловаться другим. Какой грех тебе подходит больше всего, отец? А?
Mr. Sivana Я дам тебе всё! Деньги. Компанию. Хочешь компанию?
Dr. Thaddeus Sivana Вот и он. Жадность.
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Dr. Sivana Собери всех собак!
[посылает Грехов за братьями и сестрами Билли]
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Billy Batson ШАЗАМ!
Dr. Sivana [захватывает в заложники братьев и сестёр Билли] Хитро. Звучит круто. У меня — четыре слова: убить эту девчонку.
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[Шазам приводит Сивану к Скале Вечности]
Dr. Thaddeus Sivana Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы попасть сюда. Я обшарил всю землю. Никто мне не верил. Никто не помогал. Ни волшебник, ни семья. Был только я.
Shazam Я понимаю. Я знаю, каково это — чувствовать себя совершенно одному в мире...
Dr. Thaddeus Sivana Встань.
Shazam ...чувствовать, что есть что-то одно, если бы только найти это, тогда наконец ты был бы достаточно хорош...
Dr. Thaddeus Sivana Встань. Имя чемпиона. Произнеси его.
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[машина заносит на скользкой дороге]
Таддеус Сивана (1974) Я только что там был. Этот человек, этот волшебник, он отвёл меня в замок и...
Мистер Сивана Стой. Стой! Хватит! Ты жалкий, нытик, малолетний г###! Ты мог нас убить! Ты понимаешь это?
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Wizard Таддеус Сивана.
Thaddeus Sivana (1974) Кто ты? Откуда ты знаешь моё имя?
Wizard Я последний из Совета Волшебников, клянусь защищать миры от Семерых Грехов. Но годы прошли, и я слабну. Я ищу чемпиона, чтобы передать ему своё наследие.
Thaddeus Sivana (1974) Ты хочешь, чтобы я колдовал?
Wizard С этой силой все мои способности станут твоими.
[стучит посохом и создаёт магический образ суперчеловека]
Wizard Но сначала ты должен доказать, что твоё сердце чисто, а дух силён.
[Грехи зовут Тэда]
Wrath Он лжёт!
Pride Не будь его чемпионом!
Envy Мы можем дать тебе силу!
Wrath Забери глаз!
[Сивана видит Глаз Греха]
Pride Твой отец считает тебя слабаком. Покажи ему свою силу...
[Сивана идёт к Глазу и почти берёт его]
Wizard [останавливает Сивану] НЕТ!
Thaddeus Sivana (1974) Что? Что случилось?
Wizard Только самые чистые сердца могут устоять перед их искушениями. А ты никогда не будешь достоин!
[отбрасывает Тэда назад]
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[удалённая сцена]
[семья Марвел сидит на тронах в Скале Вечности]
Супергерой Мэри Ребята, здесь семь тронов, а нас всего шесть.
Супергерой Дарла Ну, когда он появится, я полюблю его как члена семьи.
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Ms. E.B. Glover Там пара снаружи, мистер Бэтсон. Они управляют приютом.
Billy Batson Я сам о себе позабочусь.
Ms. E.B. Glover Когда тебе будет 18. А пока не допущу, чтобы ты жил на улице в поисках тех, кто тебя никогда не искал. Дай этим людям шанс — они дают его тебе.
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[Доктор Сивана управляет 7 смертными грехами]
Волшебник Они используют тебя! Ты для них лишь средство побега! Через тебя они заразят всё, к чему прикоснутся! Превратят человечество в себя!
Доктор Таддеус Сивана Ты ищешь чистую душу, старик. Но никто не достоин.
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[первые реплики]
Mr. Sivana Тэд... Я же сказал — никаких игрушек у дедушки.
Thaddeus Sivana (1974) Но ведь Рождество.
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Dr. Thaddeus Sivana [Тэд кидает Магический шар Сиду, Сид смотрит на Тэда] Спроси, сможешь ли ты меня выбросить.
Sid Sivana Что?
Dr. Thaddeus Sivana Спроси шар, хватает ли у тебя мужества выгнать меня из этой комнаты.
Dr. Thaddeus Sivana [Сид смотрит на членов совета и смеётся] Позволь испортить вам настроение.
Dr. Thaddeus Sivana [Тэд хватает Сида и выбрасывает его в окно] Перспективы не очень.
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[Фредди пытается доказать другим ученикам, что он знает Шазама]
Freddy Freeman Красный Циклон, эй! Эй, что происходит? Ого, это безумие! Кстати, это Фредди. Да, это безумие! Классная история.
[одна из учениц вырывает телефон у Фредди]
Старшеклассница Он ни с кем не разговаривает.
[остальные дети смеются над ним и уходят]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Freddy Freeman [Фредди пытается доказать другим ученикам, что он знает Шазама] Красный Циклон, эй! Эй, что происходит? О, это же безумие! Кстати, это Фредди. Да, это безумие! Классная история.
Senior Girl [студентка вырывает у Фредди телефон] Он ни с кем не разговаривает.
Freddy Freeman [другие дети смеются над ним и уходят] Я был! Я был! Мы друзья. Я его знаю, правда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Thaddeus Sivana [Бросает магический шарик Сиду] Спроси, сможешь ли ты меня выкинуть.
Sid Sivana Что?
Dr. Thaddeus Sivana Спроси шар, хватит ли у тебя духу выгнать меня из этой комнаты.
Dr. Thaddeus Sivana Позволь объяснить.
Dr. Thaddeus Sivana [Тэд хватает Сида и выкидывает его в окно] Прогноз неутешительный.
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