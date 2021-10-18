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Дэвид Ф. Сандберг
Дэвид Ф. Сандберг
David F. Sandberg
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Дэвид Ф. Сандберг
David F. Sandberg
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Дата рождения
1 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Дэвид Ф. Сандберг
Родился в 1981 году. Йёнчёпинг, Швеция
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Фильмография Дэвид Ф. Сандберг
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
0.0
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер
2017, США
7.0
И гаснет свет...
ужасы
2016, США
7.0
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18 октября 2021 12:28
Съемки «Шазама! 2» подошли к концу
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