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Дэвид Ф. Сандберг

David F. Sandberg
Дэвид Ф. Сандберг
Дэвид Ф. Сандберг David F. Sandberg
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Дата рождения
1 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Дэвид Ф. Сандберг

Родился в 1981 году. Йёнчёпинг, Швеция

Фильмография Дэвид Ф. Сандберг
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
0.0
Шазам!
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Проклятие Аннабель: зарождение зла
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер 2017, США
7.0
И гаснет свет...
И гаснет свет...
ужасы 2016, США
7.0
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