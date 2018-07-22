14-летний Билли Бэтсон в детстве потерял свою маму в толпе и с тех пор живёт в приёмных семьях. Однажды он попадает в магическую пещеру, где волшебник передаёт ему силы шести богов и героев (от Геракла до Меркурия). Теперь Билли может превращаться в сильнейшего супергероя по имени Шазам. Правда, внутри он остаётся всё тем же юным сорванцом. Но вскоре Билли предстоит столкнуться с опасным врагом — доктором Тадеусом Сиваной, который поддался влиянию смертных грехов и теперь мечтает получить…
Очень простенький сюжет, ненавязчивая мораль, примитивный экшн, лёгкий юморок.
так и не понял к кому герой относится - ДС, Марвел или еще что?!
и тем не менее, сюжет интересный!
но диалоги, юмор - неприятно удивляли!
3 балла из 10ти!
Фильм рассказывает о подростке Билли Бэтсоне (Эшер Энджел), который однажды становится преемником волшебника по имени Шазам. С этого момента он уже не просто ребенок, он становится супергероем с телом взрослого мужчины, на плечах которого окажется огромная ответственность за спасение мира. И если изначально Билли расценивал свои сверхсилы как возможность немного повеселиться, а также помочь местным жителям, то позже ему придется столкнуться с настоящими силами зла. Тут уже опасности подвергнется не только его город, но и весь мир.
Этот фильм можно назвать настоящим новогодним подарком для зрителей. Кажется, что он вобрал в себя многие вещи, которые заставляют нас ожидать чуда, как в Новый год. Здесь это можно увидеть благодаря невероятной праздничной атмосфере, создаваемой волшебным исполнением искренних желаний и и появлением нужных людей в жизни.
В начале фильма мы узнаем, что Билли пытается найти свою родную мать. Однако его в очередной раз пристраивают в приемную семью. И этих новых родителей можно назвать настоящим идеалом американской семьи: у них есть уютный дом, своя большая машина, много настолько разных, но в то же время дружных приемных детей. И завершается этот образ идеальным отношением родителей к детям и друг к другу. Кажется, такие взаимоотношения бывают только в сказке. Кроме того, сами родители напоминают рождественских персонажей: мистера и миссис Клаус.
Ещё в этом фильме образы двух приемных братьев – Билли и Фредди – коррелируют с другим, более известным дуэтом. Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Но тут стоит оговориться, что речь пойдет именно о многим полюбившемся сериале ВВС. Фредди (Джек Дилан Грейзер), как и доктор Ватсон, делает своего друга мега-знаменитостью благодаря ведению блога о его суперспособностях. А Билли в образе Шазама, как и Шерлок, в свою очередь пытается спасти всех от злодеев.
У многих зрителей сериал «Шерлок» неразрывно связан с этим праздником: новый сезон, традиционно выходящий на экраны 1 января, был как новогодний подарок под елкой.
Кроме того, здесь словно по волшебству исчезают многие людские проблемы, с которыми мир сталкивается каждый день: брошенный ребенок обретает большую и любящую семью, появляется такая нужная каждому настоящая дружба, а школьные хулиганы получают по заслугам (и не раз). Но именно таких приятных моментов с нетерпением ждешь под Новый год. Так почему зритель не имеет право так наивно получить это в фильме?
Однако, мы, кажется, забыли, кто тут главный. Режиссер картины Дэвид Ф. Сандберг изначально заявляет, что здесь сказка – это настоящее зло. Поэтому оно представлено ужасающими существами, которые будто вышли из страшных снов. Сам режиссер известен своими хоррор-фильмами, такими как «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». И можно подумать, что странно было бы давать режиссеру с таким послужным списком снимать супергеройский, новогодний и тем более семейный фильм. Однако здесь Дэвид Сандберг использует свои умения, чтобы показать зло по-настоящему страшным, пугающим и беспощадным.
«Шазам!» — фильм хоть и с примитивным сюжетом, но затрагивающий важные темы, говорящий о дружбе, борьбе со злом и обретении главным героем не только новых возможностей, но и семьи. Режиссер таким наивным образом заставляет зрителя поверить в самое настоящее новогоднее чудо. И неважно, что все происходит по велению посоха, почти что с легкостью, главное — чудеса могут случаться в реальности, нужно просто в них верить. Мария Извекова
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