Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сквозь время" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шазам! Шазам!
Киноафиша Фильмы Шазам! Отзывы о фильме «Шазам!»
Shazam! Шазам! 2019 / США
7.6 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Шазам!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

14-летний Билли Бэтсон в детстве потерял свою маму в толпе и с тех пор живёт в приёмных семьях. Однажды он попадает в магическую пещеру, где волшебник передаёт ему силы шести богов и героев (от Геракла до Меркурия). Теперь Билли может превращаться в сильнейшего супергероя по имени Шазам. Правда, внутри он остаётся всё тем же юным сорванцом. Но вскоре Билли предстоит столкнуться с опасным врагом — доктором Тадеусом Сиваной, который поддался влиянию смертных грехов и теперь мечтает получить…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ян Краснов 22 июля 2018, 17:32
Да без проблем😉
22 июля 2018, 17:32 Ответить
krista13 4 апреля 2019, 21:50
Оценка
Классный фильм, немного детский, веселый и легкий. DC осваивает юмор и красочность. Твердая 4 (минус балл, т.к. начало уж очень детское).
4 апреля 2019, 21:50 Ответить
https://intrade.bar/68731 4 апреля 2019, 23:53
Оценка
неплозо. моменты есть
4 апреля 2019, 23:53 Ответить
Nadezhda Kuzmina 6 апреля 2019, 09:30
Оценка
Неплохой фильм, больше для подростков. Радует уже то, что не захотелось сбежать из зала раньше времени, досмотрели до конца. Ставлю 4
6 апреля 2019, 09:30 Ответить
alfiya7163 6 апреля 2019, 09:46
Оценка
Фильм для семейного просмотра, легкий, понятный, со смыслом.
6 апреля 2019, 09:46 Ответить
Роман Теркулов 6 апреля 2019, 12:25
Оценка
Фильм очень даже хороший, не хотелось встать и уйти.
6 апреля 2019, 12:25 Ответить
Роман Теркулов 6 апреля 2019, 12:26
Оценка
2 Часть скорее всего будет!
6 апреля 2019, 12:26 Ответить
Юлия Юлия 7 апреля 2019, 07:45
Оценка
Фильм очень понравился!
7 апреля 2019, 07:45 Ответить
ferula2011 7 апреля 2019, 15:45
Фильм на троечку,набит стандартными голивудскими клише.Смотреть можно,-один раз
7 апреля 2019, 15:45 Ответить
leadraven 7 апреля 2019, 17:42
Оценка
Неплохой фильм на один раз. Потраченного времени не жалко. И это намного лучше большинства нынешних супергеройских фильмов.
Очень простенький сюжет, ненавязчивая мораль, примитивный экшн, лёгкий юморок.
7 апреля 2019, 17:42 Ответить
Олег Чижик 7 апреля 2019, 21:49
Оценка
Отличный лёгки
7 апреля 2019, 21:49 Ответить
Олег Чижик 7 апреля 2019, 21:50
Оценка
Отличный лёгкий фильм, для людей всех возрастов. Прекрасный способ провести выходные. Много юмора, тема семьи, неплохой экшн. Всем любителям комиксов и семейных комедий советую.
7 апреля 2019, 21:50 Ответить
dk 7 апреля 2019, 23:11
Оценка
норм
7 апреля 2019, 23:11 Ответить
Алёна Классен 9 апреля 2019, 09:20
Оценка
Веселый,классный фильм,смотреть можно,смотрится очень легко
9 апреля 2019, 09:20 Ответить
belkadura 10 апреля 2019, 10:16
Оценка
6\10 Одноразовый. Не вызывает резко отрицательных эмоций. Но и хвалить особо не за что. В рамках жанра....Можно спокойно брать попкорн и чавкать в темноте на весь зал.
10 апреля 2019, 10:16 Ответить
Антон Морозов 11 апреля 2019, 16:02
Все так хвалили, что в итоге фильм не оправдал ожидания :(
11 апреля 2019, 16:02 Ответить
Екатерина Казакова 12 апреля 2019, 09:59
Оценка
Классный фильм! DC радует с каждым новым проектом. Для тех, кто любит фантастику, суперспособности, сплоченных детишек и всякие там семейные ценности - зайдет на ура!
12 апреля 2019, 09:59 Ответить
ilyasovaalbina 12 апреля 2019, 21:16
Оценка
Отличный фильм!
12 апреля 2019, 21:16 Ответить
настя шкатова 12 апреля 2019, 21:45
Здрасти можно купить берет
12 апреля 2019, 21:45 Ответить
oxamama 13 апреля 2019, 04:19
Оценка
Прикольный фильм, по другому не назовёшь)) Ходили тремя поколениями - 8, 33, 55 лет, всем понравилось, все остались довольны!
13 апреля 2019, 04:19 Ответить
Александр Шибанов 13 апреля 2019, 10:51
Оценка
Зачет. Единственный минус: слишком "навороченная" концовка.
13 апреля 2019, 10:51 Ответить
Juliet 13 апреля 2019, 16:55
Оценка
Это лучше супермена, думала детский фильм, но, то, что я увидела - огонь!!! Подходит для всей семьи!
13 апреля 2019, 16:55 Ответить
Михаил Тестов 15 апреля 2019, 18:58
Оценка
С удовольствием посмотрел 😁
15 апреля 2019, 18:58 Ответить
Ирина Московская 19 апреля 2019, 17:19
мне фильм очень понравился..я далеко не подросток..но фильм посмотрела с удовольствием..Мне хватило всего..И юмор,и спецэффекты и эти демоны классные такие..Ярко и динамично....Смысл фильма очень хороший и нужный-какая бы вам не казалась ваша семья,вы должны понимать,что в самый сложный момент вашей жизни именно семья придёт на помощь..и всегда победит зло,которое вас окружает..Семья это оазис и безопасный уголок ....Просто не все это понимают..особенно подростки...и в фильме главный герой тоже не сразу это понял.....Но понял же в конце концов..и это здорово))
19 апреля 2019, 17:19 Ответить
S K 25 апреля 2019, 09:14
Оценка
Отличный фильм,мне очень понравился !!!!!
25 апреля 2019, 09:14 Ответить
Андрей 24 июля 2019, 00:50
Оценка
моё мнение - это детский Дэдпул!
так и не понял к кому герой относится - ДС, Марвел или еще что?!
и тем не менее, сюжет интересный!
но диалоги, юмор - неприятно удивляли!
3 балла из 10ти!
24 июля 2019, 00:50 Ответить
Московская школа кино 28 декабря 2021, 10:47
Оценка
«Шазам!» – это супергеройский суперновогодний фильм от DC с нелиповым Санта-Клаусом в конце. Весь фильм пропитан волшебной атмосферой новогодних дней: со взмахом посоха дети на мгновение становятся взрослыми, ребенок обретает любящую семью и друзей, а в конце и вправду появляется Санта, о котором можно только мечтать. Хотя фильм и будет говорить нам, что Санта – это всего лишь переодетый дядя в красном трико.

Фильм рассказывает о подростке Билли Бэтсоне (Эшер Энджел), который однажды становится преемником волшебника по имени Шазам. С этого момента он уже не просто ребенок, он становится супергероем с телом взрослого мужчины, на плечах которого окажется огромная ответственность за спасение мира. И если изначально Билли расценивал свои сверхсилы как возможность немного повеселиться, а также помочь местным жителям, то позже ему придется столкнуться с настоящими силами зла. Тут уже опасности подвергнется не только его город, но и весь мир.

Этот фильм можно назвать настоящим новогодним подарком для зрителей. Кажется, что он вобрал в себя многие вещи, которые заставляют нас ожидать чуда, как в Новый год. Здесь это можно увидеть благодаря невероятной праздничной атмосфере, создаваемой волшебным исполнением искренних желаний и и появлением нужных людей в жизни.

В начале фильма мы узнаем, что Билли пытается найти свою родную мать. Однако его в очередной раз пристраивают в приемную семью. И этих новых родителей можно назвать настоящим идеалом американской семьи: у них есть уютный дом, своя большая машина, много настолько разных, но в то же время дружных приемных детей. И завершается этот образ идеальным отношением родителей к детям и друг к другу. Кажется, такие взаимоотношения бывают только в сказке. Кроме того, сами родители напоминают рождественских персонажей: мистера и миссис Клаус.

Ещё в этом фильме образы двух приемных братьев – Билли и Фредди – коррелируют с другим, более известным дуэтом. Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Но тут стоит оговориться, что речь пойдет именно о многим полюбившемся сериале ВВС. Фредди (Джек Дилан Грейзер), как и доктор Ватсон, делает своего друга мега-знаменитостью благодаря ведению блога о его суперспособностях. А Билли в образе Шазама, как и Шерлок, в свою очередь пытается спасти всех от злодеев.
У многих зрителей сериал «Шерлок» неразрывно связан с этим праздником: новый сезон, традиционно выходящий на экраны 1 января, был как новогодний подарок под елкой.

Кроме того, здесь словно по волшебству исчезают многие людские проблемы, с которыми мир сталкивается каждый день: брошенный ребенок обретает большую и любящую семью, появляется такая нужная каждому настоящая дружба, а школьные хулиганы получают по заслугам (и не раз). Но именно таких приятных моментов с нетерпением ждешь под Новый год. Так почему зритель не имеет право так наивно получить это в фильме?

Однако, мы, кажется, забыли, кто тут главный. Режиссер картины Дэвид Ф. Сандберг изначально заявляет, что здесь сказка – это настоящее зло. Поэтому оно представлено ужасающими существами, которые будто вышли из страшных снов. Сам режиссер известен своими хоррор-фильмами, такими как «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». И можно подумать, что странно было бы давать режиссеру с таким послужным списком снимать супергеройский, новогодний и тем более семейный фильм. Однако здесь Дэвид Сандберг использует свои умения, чтобы показать зло по-настоящему страшным, пугающим и беспощадным.

«Шазам!» — фильм хоть и с примитивным сюжетом, но затрагивающий важные темы, говорящий о дружбе, борьбе со злом и обретении главным героем не только новых возможностей, но и семьи. Режиссер таким наивным образом заставляет зрителя поверить в самое настоящее новогоднее чудо. И неважно, что все происходит по велению посоха, почти что с легкостью, главное — чудеса могут случаться в реальности, нужно просто в них верить. Мария Извекова
28 декабря 2021, 10:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 70 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 69 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 10 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 2 комментария
Король неба
Король неба 18 комментариев
Снегирь
Снегирь 4 комментария
Уикенд с батей
Уикенд с батей 6 комментариев
Разбой
Разбой 16 комментариев
Вызов
Вызов 274 комментария
Переводчик
Переводчик 33 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 23 комментария
Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки 1 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 24 комментария
Чёрный клевер: Меч короля магов
Чёрный клевер: Меч короля магов 2 комментария
Собачье сердце
Собачье сердце 1 комментарий
Заклятье. Дом тьмы
Заклятье. Дом тьмы 2 комментария
Девчата
Девчата 1 комментарий
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо 1 комментарий
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега 1 комментарий
Шестое чувство
Шестое чувство 1 комментарий
Пятый элемент
Пятый элемент 1 комментарий
Шоколад
Шоколад 1 комментарий
Адвокат дьявола
Адвокат дьявола 1 комментарий
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера 2 комментария
Девятые врата
Девятые врата 1 комментарий
ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И 1 комментарий
Аяш-2 5 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 2 комментария
До рассвета
До рассвета 55 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше