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14-летний Билли Бэтсон в детстве потерял свою маму в толпе и с тех пор живёт в приёмных семьях. Однажды он попадает в магическую пещеру, где волшебник передаёт ему силы шести богов и героев (от Геракла до Меркурия). Теперь Билли может превращаться в сильнейшего супергероя по имени Шазам. Правда, внутри он остаётся всё тем же юным сорванцом. Но вскоре Билли предстоит столкнуться с опасным врагом — доктором Тадеусом Сиваной, который поддался влиянию смертных грехов и теперь мечтает получить…