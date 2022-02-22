Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джон Гловер

Джон Гловер

John Glover
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 августа 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джона Гловера

Родился 7 августа 1944 года. Солсбери, Мэриленд, США.

Фильмография Джона Гловера
Реальность
Реальность
комедия 2014, Франция
6.0
Расплата: Режиссерская версия
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик 2007, США
7.0
Вызывающий бурю
Вызывающий бурю
драма 1998, США
5.0
Бэтмэн и Робин
Бэтмэн и Робин
комедия, триллер, фантастика, боевик 1997, США / Великобритания
7.0
Робокоп 2
Робокоп 2
криминал, боевик, фантастика, триллер, драма 1990, США
6.0
Новая рождественская сказка
Новая рождественская сказка
комедия, сказка, драма 1988, США
6.0
Ракета на Гибралтар
Ракета на Гибралтар
драма 1988, США
6.0
Белые ночи
Белые ночи
драма 1985, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Том Уэллинг поделился новостями об анимационном спин-оффе «Тайн Смолвиля» Он признался, что задумывает собственную мультивселенную. 
Написать
22 февраля 2022 12:43
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши