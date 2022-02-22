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Джон Гловер
Джон Гловер
John Glover
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Джон Гловер
John Glover
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Дата рождения
7 августа 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джона Гловера
Родился 7 августа 1944 года. Солсбери, Мэриленд, США.
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Фильмография Джона Гловера
Реальность
комедия
2014, Франция
6.0
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик
2007, США
7.0
Вызывающий бурю
драма
1998, США
5.0
Бэтмэн и Робин
комедия, триллер, фантастика, боевик
1997, США / Великобритания
7.0
Робокоп 2
криминал, боевик, фантастика, триллер, драма
1990, США
6.0
Новая рождественская сказка
комедия, сказка, драма
1988, США
6.0
Ракета на Гибралтар
драма
1988, США
6.0
Белые ночи
драма
1985, США
6.0
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Том Уэллинг поделился новостями об анимационном спин-оффе «Тайн Смолвиля»
Он признался, что задумывает собственную мультивселенную.
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22 февраля 2022 12:43
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