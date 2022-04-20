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Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
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Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
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Дата рождения
24 апреля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джимон Хонсу
Родился 24 апреля 1964 года. Котоноу, Бенин.
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Фильмография Джимон Хонсу
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
7.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Ангелы Чарли
боевик, комедия
2019, США
6.0
Море соблазна
триллер, драма
2018, США
5.0
Меня зовут Хит Леджер
документальный
2017, Канада
7.0
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
Тарзан. Легенда
боевик, приключения
2016, США
7.0
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М Найт Шьямалан и Зак Снайдер приступили к съемкам своих новых фильмов
Режиссеры лично сообщили об этом в соцсетях.
Написать
20 апреля 2022 16:52
Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу и другие артисты пополнили каст фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна»
Режиссер опубликовал первые концепт-арты к предстоящему блокбастеру.
Написать
10 февраля 2022 12:17
Человек, который хотел быть Kingsman: интервью с режиссером и исполнителями главных ролей «King’s Man: Начало»
Режиссер Мэттью Вон обещает никого не оскорбить, а Рэйф Файнс, Том Холландер, Рис Иванс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон и Джимон Хонсу объясняют, что такое истинный стиль Kingsman.
Написать
15 января 2022 12:57
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