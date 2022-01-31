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Адам Броди
Адам Броди
Adam Brody
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Адам Броди
Adam Brody
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Дата рождения
15 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Диего, Калифорния, США
Рост
180 см
Биография Адама Броди
Родился 15 декабря 1979 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
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Фильмография Адама Броди
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
0.0
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
7.0
Малыш-детектив
комедия
2020, Канада
6.0
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив
2019, США
7.0
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик
2017, США
6.0
Йоганутые
комедия
2015, США
4.0
Партнеры по жизни
комедия, мелодрама
2014, США
6.0
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Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
Написать
31 января 2022 13:34
Люси Лью сыграет злодейку Калипсо в «Шазаме! 2»
Вместе с героиней Хелен Миррен они выступят антагонистами фильма.
Написать
13 апреля 2021 10:35
В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков
Адам Броди гарантирует.
Написать
23 октября 2020 09:06
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