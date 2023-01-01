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Шазам!
Шазам!, 2019: актеры и роли
Shazam!
Шазам!
2019 / США
Трейлер
7.6
Оцените
160
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Шазам!, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Ф. Сандберг
David F. Sandberg
В ролях
Закари Ливай
Zachary Levi
Эшер Энджел
Asher Angel
Грэйс Фултон
Grace Fulton
Купер Эндрюс
Cooper Andrews
Марк Стронг
Mark Strong
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Росс Батлер
Ross Butler
Адам Броди
Adam Brody
Йен Чен
Ian Chen
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