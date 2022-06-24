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Закари Ливай
Закари Ливай
Zachary Levi
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Закари Ливай
Zachary Levi
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Дата рождения
29 сентября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лейк-Чарльз, Луизиана, США
Рост
191 см
Биография Закари Ливая
Родился 29 сентября 1980 года. Лейк-Чарльз, Луизиана, США.
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Фильмография Закари Ливая
Гарольд и фиолетовый мелок
анимация, фэнтези
2023, США
0.0
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
0.0
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
приключения, анимация, драма
2022, США
8.0
Американский неудачник
драма
2021, США
7.0
Мавританец
драма, триллер
2021, США
7.0
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Офисный беспредел
комедия, ужасы
2018, США
6.0
Путеводная звезда
анимация
2017, США
6.0
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Джина Родригес и Закари Ливай сыграют в перезапуске «Детей шпионов»
Новая часть франшизы выйдет на Netflix.
Написать
24 июня 2022 09:37
Зои Дешанель сыграет в игровом фильме по детской книге «Гарольд и фиолетовый мелок»
В касте также заняты Закари Ливай и Лил Рел Ховери.
Написать
11 февраля 2022 12:51
Netflix и студия Aardman анонсировали новую часть «Уоллеса и Громита», а также сиквел «Побега из курятника»
Лента об отважных пернатых выйдет в следующем году, а мультфильм об изобретателе и его разумной собаке — в 2024-м.
Написать
21 января 2022 10:51
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