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О персоне
Фильмография
Марта Миланс
Marta Milans
Киноафиша
Персоны
Марта Миланс
Марта Миланс
Marta Milans
Дата рождения
19 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Популярные фильмы
Шазам!: Ярость богов
(2022)
7.703704
Шазам!
(2019)
7.64375
Стоян
(2021)
6.5
Фильмография Марта Миланс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
2021
2019
2011
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
Кумир
драма
2023, США
7.7
Шазам!: Ярость богов
Shazam! Fury of the Gods
фэнтези, боевик
2022, США
Билеты
6.5
Стоян
Stoyan
ужасы, триллер
2021, Испания
7.6
Шазам!
Shazam!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
Билеты
5.9
Стыд
Shame
драма
2011, Великобритания
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