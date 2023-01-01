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Марта Миланс
Марта Миланс Marta Milans
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Марта Миланс

Marta Milans

Дата рождения
19 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания

Популярные фильмы

Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов (2022)
7.703704
Шазам!
Шазам! (2019)
7.64375
Стоян
Стоян (2021)
6.5

Фильмография Марта Миланс

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 4 Сериалы 1 Актриса 5
Кумир
Кумир
драма 2023, США
Шазам!: Ярость богов 7.7
Шазам!: Ярость богов Shazam! Fury of the Gods
фэнтези, боевик 2022, США
Билеты
Стоян 6.5
Стоян Stoyan
ужасы, триллер 2021, Испания
Шазам! 7.6
Шазам! Shazam!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
Билеты
Стыд 5.9
Стыд Shame
драма 2011, Великобритания
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