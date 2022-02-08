Марк Стронг (настоящее имя - Марко Джузеппе Салуссолиа) - британский актер итальянского происхождения, родился 5 августа 1963 в Излингтоне, районе Лондона, в итальяно-австрийской семье. Мать актера официально сменила сыну фамилию, чтобы ему мальчику было легче общаться со сверстниками. В возрасте шести лет Марка отправили учиться в школу-интернат для трудных детей, где он и начал интересоваться актерским ремеслом. Там он выступал в рок-группе «Private Party» и играл на сцене школьного театра. После окончания школы Стронг решил продолжать осваивать театральное искусство в лондонском университете Royal Holloway, а позже окончил театральную школу Bristol Old Vic. Полноценный театральный дебют Марка состоялся лишь после выпуска из бристольской школы, когда он сыграл убийцу из «Ричарда III» на сцене Национального театра в Лондоне.

Фильмы с Марком Стронгом

Кинокарьера Марка Стронга началась с незначительных эпизодических ролей в телесериалах. Первое весомое предложение он получил в возрасте 30 лет, сыграв инспектора Ларри в телефильме «Главный подозреваемый 3» (1993). За этой работой последовали небольшие роли в картинах «Будда из пригорода» (1993), «Столетие» (1993), «В западне» (1994), «Миссия Шарпа» (1996) и др.

Марк Стронг – «Эмма»

Переломным моментом в карьере Стронга стала роль в мелодраматической комедии «Эмма» (1996), экранизации классического романа Джейн Остин, где вместе с Марком в главных ролях также снялись Кейт Бекинсейл и Бернард Хептон. Картина рассказывает о яркой, умной и самонадеянной девушке Эмме, которая убеждена, что никогда не выйдет замуж, при этом сама постоянно обустраивая семейное счастье своих близких. Марк Стронг появился в фильме в образе мистера Найтли, друга семьи главной героини, который выступал против такого поведения. Картина была тепло встречена критиками, а актер получил первую популярность.

В том же году телеэкраны вышел британский мини-сериал производства BBC «Наши друзья на севере», который повествует о жизни четырех приятелей в исполнении Марка Стронга, Кристофера Экклстона, Джина МакКи и Дэниела Крэйга. В последствие Дэниел Крэйг стал лучшим другом Марка и крестным отцом его старшего сына. После успешной работы в «Эмме» и «Наших друзьях» актеру стало поступать много предложений о съемках, в том числе от зарубежных режиссеров. Так, он появился в мелодраме «Человек с дождем в ботинках» (1998), где его партнерами стали Лина Хиди и Пенелопа Крус, исторической драме «Вкус солнечного света» (1999) и в роли Облонского в экранизации «Анны Карениной» (2000). Однако широкую популярность актер получил именно благодаря голливудским картинам.

Марк Стронг – «Шерлок Холмс»

В 2005 году Марк исполнил роль Утилизатора в криминальной ленте знаменитого британского режиссера Гая Ричи «Револьвер», после чего актер постоянно получал роли в фильмах Ричи. В 2008 году он снялся в картине «Рок-н-рольщик» (2008), а в 2009 сыграл лорда Генри Блэквуда в новой экранизации детектива «Шерлок Холмс». В фильме также снимались Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший, для которого роль Шерлока стала настоящим возвращением в киноидустрию. Картина стала настоящим хитом, а Марк совместно с Дауни-младшим получили номинацию на премию MTV Movie Awards за лучшую драку.

Еще одним ярким проектом в фильмографии актера является супергеройская картина Мэттью Вона «Пипец» (2010), где Стронгу в очередной раз досталась роль злодея. Отрицательного персонажа Марк также сыграл в другой ленте о супергероях – «Зеленом фонаре» (2011). На его счету очень много кассовых хитов, таких как «Шпион, выйди вон!» (2011), «Джон Картер» (2012), «Игра в имитацию» (2014). В 2015 году Стронг появился на экранах в комедийном боевике Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба», а два года спустя – в продолжении картины «Kingsman: Золотое кольцо», где он сыграл шпиона под кодовым именем Мерлин.

Личная жизнь Марка Стронга

Марк Стронг женат на Лизе Маршалл. Вместе с супругой и двумя сыновьями, Габриэлем и Романом, он проживает на северо-западе Лондона.