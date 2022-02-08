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Марк Стронг

Mark Strong
Марк Стронг
Марк Стронг Mark Strong
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Дата рождения
5 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Личные связи
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
близкие друзья
Биография Марка Стронга

Марк Стронг (настоящее имя - Марко Джузеппе Салуссолиа) - британский актер итальянского происхождения, родился 5 августа 1963 в Излингтоне, районе Лондона, в итальяно-австрийской семье. Мать актера официально сменила сыну фамилию, чтобы ему мальчику было легче общаться со сверстниками.  В возрасте шести лет Марка отправили учиться в школу-интернат для трудных детей, где он и начал интересоваться актерским ремеслом. Там он выступал в рок-группе «Private Party» и играл на сцене школьного театра. После окончания школы Стронг решил продолжать осваивать театральное искусство в лондонском университете Royal Holloway, а позже окончил театральную школу Bristol Old Vic. Полноценный театральный дебют Марка состоялся лишь после выпуска из бристольской школы, когда он сыграл убийцу из «Ричарда III» на сцене Национального театра в Лондоне.

Фильмы с Марком Стронгом

Кинокарьера Марка Стронга началась с незначительных эпизодических ролей в телесериалах. Первое весомое предложение он получил в возрасте 30 лет, сыграв инспектора Ларри в телефильме «Главный подозреваемый 3» (1993). За этой работой последовали небольшие роли в картинах «Будда из пригорода» (1993), «Столетие» (1993), «В западне» (1994), «Миссия Шарпа» (1996) и др.

Марк Стронг – «Эмма»

Переломным моментом в карьере Стронга стала роль в мелодраматической комедии «Эмма» (1996), экранизации классического романа Джейн Остин, где вместе с Марком в главных ролях также снялись Кейт Бекинсейл и Бернард Хептон. Картина рассказывает о яркой, умной и самонадеянной девушке Эмме, которая убеждена, что никогда не выйдет замуж, при этом сама постоянно обустраивая семейное счастье своих близких. Марк Стронг появился в фильме в образе мистера Найтли, друга семьи главной героини, который выступал против такого поведения.  Картина была тепло встречена критиками, а актер получил первую популярность.

В том же году телеэкраны вышел британский мини-сериал производства BBC «Наши друзья на севере», который повествует о жизни четырех приятелей в исполнении Марка Стронга, Кристофера Экклстона, Джина МакКи и Дэниела Крэйга. В последствие Дэниел Крэйг стал лучшим другом Марка и крестным отцом его старшего сына. После успешной работы в «Эмме» и «Наших друзьях» актеру стало поступать много предложений о съемках, в том числе от зарубежных режиссеров. Так, он появился в мелодраме «Человек с дождем в ботинках» (1998), где его партнерами стали Лина Хиди и Пенелопа Крус, исторической драме «Вкус солнечного света» (1999) и в роли Облонского в экранизации «Анны Карениной» (2000). Однако широкую популярность актер получил именно благодаря голливудским картинам.

Марк Стронг – «Шерлок Холмс»

В 2005 году Марк исполнил роль Утилизатора в криминальной ленте знаменитого британского режиссера Гая Ричи «Револьвер», после чего актер постоянно получал роли в фильмах Ричи. В 2008 году он снялся в картине «Рок-н-рольщик» (2008), а в 2009 сыграл лорда Генри Блэквуда в новой экранизации детектива «Шерлок Холмс». В фильме также снимались Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший, для которого роль Шерлока стала настоящим возвращением в киноидустрию. Картина стала настоящим хитом, а Марк совместно с Дауни-младшим получили номинацию на премию MTV Movie Awards за лучшую драку.

Еще одним ярким проектом в фильмографии актера является супергеройская картина Мэттью Вона «Пипец» (2010), где Стронгу в очередной раз досталась роль злодея. Отрицательного персонажа Марк также сыграл в другой ленте о супергероях – «Зеленом фонаре» (2011). На его счету очень много кассовых хитов, таких как «Шпион, выйди вон!» (2011), «Джон Картер» (2012), «Игра в имитацию» (2014). В 2015 году Стронг появился на экранах в комедийном боевике Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба», а два года спустя – в продолжении картины «Kingsman: Золотое кольцо», где он сыграл шпиона под кодовым именем Мерлин.

Личная жизнь Марка Стронга

Марк Стронг женат на Лизе Маршалл. Вместе с супругой и двумя сыновьями, Габриэлем и Романом, он проживает на северо-западе Лондона.

Интересные факты о Марке Стронге

- Марк Стронг получил первую значимую второстепенную роль в возрасте 30 лет.-

- После колледжа Марк сначала поступил в мюнхенский университет, чтобы стать юристом, но через год вернулся на родину, чтобы стать актером.

- Актер Дэниел Крэйг, известный по роли Джеймса Бонда, - лучший друг Марка и крестный его младшего сына.

- Марк Стронг снимался в рекламе Jaguar с британскими злодеями.

 

Фильмография Марка Стронга
Тар
драма, музыка 2022, США
0.0
1917
1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.0
Шазам!
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Шпионская игра
Шпионская игра
драма, военный, биография 2018, США
6.0
Однажды в Стокгольме
Однажды в Стокгольме
драма, криминал 2018, США
6.0
Прощенный
Прощенный
драма 2018,
7.0
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.0
6 дней
6 дней
боевик, триллер, драма 2017, Великобритания / Новая Зеландия
6.0
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8 февраля 2022 16:16
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25 января 2022 13:08
Фильм о талантливой женщине-дирижере «Тар» во главе с Кейт Бланшетт обзавелся датой релиза Первый за пятнадцать лет режиссерский проект Тодда Филда выпустят в разгар «сезона наград».
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24 ноября 2021 14:20
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Связи
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг Daniel Craig
близкие друзья
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