17-летняя школьница Бритни готовится вступить в права наследства после смерти своего отчима, но в последний момент происходит непредвиденное: ее одноклассница Майя внезапно предоставляет неопровержимые доказательства того, что законной наследницей является она.

А речь идет о миллионах долларов! Столь неправдоподобный поворот событий привлекает внимание страховой компании, и та присылает следователя - разобраться в этом странном деле.

И точно, вскоре перед героем начинают проступать контуры гениального преступного сговора хитрых девиц. Вот только, поддавшись сексуальным чарам порочных юных аферисток, детектив вступает в игру по их правилам, чем ставит на карту не только свою карьеру, но и саму жизнь...