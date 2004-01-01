Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дикость 2
Постер фильма Дикость 2
Постер фильма Дикость 2
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 4.5
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Дикость 2

Дикость 2

Wild Things 2 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

17-летняя школьница Бритни готовится вступить в права наследства после смерти своего отчима, но в последний момент происходит непредвиденное: ее одноклассница Майя внезапно предоставляет неопровержимые доказательства того, что законной наследницей является она.

А речь идет о миллионах долларов! Столь неправдоподобный поворот событий привлекает внимание страховой компании, и та присылает следователя - разобраться в этом странном деле.

И точно, вскоре перед героем начинают проступать контуры гениального преступного сговора хитрых девиц. Вот только, поддавшись сексуальным чарам порочных юных аферисток, детектив вступает в игру по их правилам, чем ставит на карту не только свою карьеру, но и саму жизнь...

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 18 марта 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
25 февраля 2004 Австралия M
1 апреля 2004 Аргентина
1 апреля 2004 Венгрия
19 февраля 2004 Германия
20 апреля 2004 Италия
12 мая 2004 Норвегия
6 марта 2004 США
24 марта 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $2 800 000
Производство Destination Films, Mandalay Pictures, Magic Hour Pictures
Другие названия
Wild Things 2, Criaturas salvajes 2, Divlja igra 2, Dzikie żądze 2, Garotas Selvagens 2, Jocuri periculoase 2, Juegos salvajes 2, Metsikud 2, Sex crimes 2 - Pronte a tutto, Sexcrimes 2, The Glades, Thú Tính 2, Vad vágyak 2., Villit kuviot 2, Wairudo shingusu 2, Дивље страсти 2, Дикі штучки 2, Дикость 2, वाइल्ड थिंग्स 2, ワイルドシングス2, 野東西2
Режиссер
Джек Перез
В ролях
Сьюзан Уорд
Сьюзан Уорд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дикость 2
Идеальный стриптиз 4.8
Идеальный стриптиз (2014)
Дикость 4: Оргия 4.4
Дикость 4: Оргия (2010)
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска (2006)
Переполох в общаге 2: Семестр на море 5.1
Переполох в общаге 2: Семестр на море (2006)
Дикость 3: Неограненные алмазы 4.5
Дикость 3: Неограненные алмазы (2005)
Жестокие игры 3 4.6
Жестокие игры 3 (2004)
Семнадцатилетние 6.4
Семнадцатилетние (2002)
Жестокие игры 2 4.4
Жестокие игры 2 (2000)
Дикость 6.6
Дикость (1998)
Ядовитый плющ 6.5
Ядовитый плющ (1992)

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше