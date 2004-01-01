Отзывы о фильме
17-летняя школьница Бритни готовится вступить в права наследства после смерти своего отчима, но в последний момент происходит непредвиденное: ее одноклассница Майя внезапно предоставляет неопровержимые доказательства того, что законной наследницей является она.
А речь идет о миллионах долларов! Столь неправдоподобный поворот событий привлекает внимание страховой компании, и та присылает следователя - разобраться в этом странном деле.
И точно, вскоре перед героем начинают проступать контуры гениального преступного сговора хитрых девиц. Вот только, поддавшись сексуальным чарам порочных юных аферисток, детектив вступает в игру по их правилам, чем ставит на карту не только свою карьеру, но и саму жизнь...
|25 февраля 2004
|Австралия
|M
|1 апреля 2004
|Аргентина
|1 апреля 2004
|Венгрия
|19 февраля 2004
|Германия
|20 апреля 2004
|Италия
|12 мая 2004
|Норвегия
|6 марта 2004
|США
|24 марта 2004
|Япония