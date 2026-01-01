Директор частной школы Мишель Деласаль — плохой муж и очень плохой человек. Его не выносят коллеги, жена Кристина и даже его любовница Николь. Кристина, которой на самом деле принадлежит школа, хочет развода, но Мишель заявляет, что скорее убьёт несчастную женщину, чем допустит своё разорение.
Доведенные до предела, бывшие соперницы решаются на крайний шаг — утопить Мишеля во время уикенда. Останется только спрятать труп, заявить в полицию об исчезновении и забыть об этом кошмаре. Но вдруг тело исчезает, а Кристину начинают преследовать странные видения… Тем временем, отставной инспектор Фише начинает поиски исчезнувшего мужа директрисы.
|1 октября 1955
|Австрия
|6 мая 1955
|Алжир
|25 марта 1955
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|19 апреля 1955
|Великобритания
|28 апреля 1955
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|Дания
|28 апреля 1957
|Испания
|31 октября 1956
|Италия
|18 ноября 1955
|Нидерланды
|20 февраля 1959
|Португалия
|21 ноября 1955
|США
|14 марта 1955
|Тунис
|1 ноября 1957
|Турция
|30 марта 1956
|Финляндия
|29 января 1955
|Франция
|11 июля 1955
|Швеция
|19 июля 1955
|Япония