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Постер фильма Дьяволицы
8.0
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8.0

Дьяволицы

, 1955
Les diaboliques
Франция / мистика, триллер, драма / 18+
Постер фильма Дьяволицы
8.0

О фильме

Директор частной школы Мишель Деласаль — плохой муж и очень плохой человек. Его не выносят коллеги, жена Кристина и даже его любовница Николь. Кристина, которой на самом деле принадлежит школа, хочет развода, но Мишель заявляет, что скорее убьёт несчастную женщину, чем допустит своё разорение.

Доведенные до предела, бывшие соперницы решаются на крайний шаг — утопить Мишеля во время уикенда. Останется только спрятать труп, заявить в полицию об исчезновении и забыть об этом кошмаре. Но вдруг тело исчезает, а Кристину начинают преследовать странные видения… Тем временем, отставной инспектор Фише начинает поиски исчезнувшего мужа директрисы.

В ролях

Симона Синьоре
Симона Синьоре
Nicole Horner
Вера Клузо
Christina Delassalle
Поль Мерисс
Michel Delassalle
Пьер Ларке
Мишель Серро
Monsieur Raymond - le surveillant
Жан Брошар
Plantiveau - le concierge
Шарль Ванель
Шарль Ванель
Alfred Fichet - le commissaire
Терез Дорни
Madame Herboux
Жорж Шамара
Le docteur Loisy
Робер Дальбан
Le garagiste
Камилла Герини
Le photographe
Режиссер Анри-Жорж Клузо
Сценарист Пьер Буало, Тома Нарсежак, Анри-Жорж Клузо, Jérôme Géronimi
Композитор Жорж ван Парис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1955
Премьера в мире 29 января 1955
Дата выхода
1 октября 1955 Австрия
6 мая 1955 Алжир
25 марта 1955 Бельгия
19 апреля 1955 Великобритания
28 апреля 1955 Германия
31 августа 1955 Дания
28 апреля 1957 Испания
31 октября 1956 Италия
18 ноября 1955 Нидерланды
20 февраля 1959 Португалия
21 ноября 1955 США
14 марта 1955 Тунис
1 ноября 1957 Турция
30 марта 1956 Финляндия
29 января 1955 Франция
11 июля 1955 Швеция
19 июля 1955 Япония
Сборы в мире $12 498
Производство Filmsonor, Vera Films
Другие названия
Les Diaboliques, Las diabólicas, Demoni, Die Teuflischen, Дьяволицы, As Diabólicas, Demona, Diabolique, The Fiends, Akuma no yôna onna, Apsėstieji, Dábelské zeny, De bezetenen, De djävulska, Demonen, Det onde spill, Devilish, Diabolicele, Diabolské ženy, I diabolici, Les Démoniaques, Les diabòliques, Les Veuves, Oi diavologynaikes, Ördöngösök, Pirulliset, Rædslernes hus, Şeytan ruhlu insanlar, Şeytanlar, Shayateen, Shaytonlar, Sheytan sefatan, The Devils, Widmo, Zlobnici, Οι διαβολογυναίκες, Диаболичните, Диаболично, Дияволиці, Шайтандар, 恶魔, 悪魔のような女（1955）, 浴室情殺案, 室情杀案, 魔鬼双姝

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb

Цитаты

Plantiveau, le concierge Осторожно, мадам. Там глубоко, где вы стоите.
Christina Delassalle Опасности нет. Я умею плавать.
Plantiveau, le concierge Это ничего не значит. Тонут всегда те, кто умеет плавать. Те, кто не умеют — и не лезут в бассейн.

Отзывы о фильме

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