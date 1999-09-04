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Eye of the Beholder

Свидетель, 1999

1999 / Канада / Великобритания / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Он — агент разведки по прозвищу Наблюдатель. Она — Джоанна Эрис подозреваемая в шантаже большого правительственного чиновника. Получив задание следить за ней, Он вдруг понимает, что выполнить его будет нелегко.

Эрис — не обычная шантажистка. Эрис — смертельно опасная и загадочная красавица, великолепно владеющая искусством перевоплощения и соблазнения. Неотступно следуя за ускользающей Джоанной, постоянно меняющей свой облик, Наблюдатель чувствует, что скоро будет уже не в силах противостоять магическому притяжению этой женщины, но, словно зачарованный взглядом змеи, движется навстречу своей гибели…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 27 октября 2000
Премьера онлайн 14 мая 2021
Премьера в мире 4 сентября 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Режиссер
Стефан Эллиотт
Стефан Эллиотт
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Эшли Джадд
Эшли Джадд
К. Д. Лэнг
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Женевьев Бюжо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свидетель 2 постера
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Свидетель

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