Свидетель, 1999

Он — агент разведки по прозвищу Наблюдатель. Она — Джоанна Эрис подозреваемая в шантаже большого правительственного чиновника. Получив задание следить за ней, Он вдруг понимает, что выполнить его будет нелегко.



Эрис — не обычная шантажистка. Эрис — смертельно опасная и загадочная красавица, великолепно владеющая искусством перевоплощения и соблазнения. Неотступно следуя за ускользающей Джоанной, постоянно меняющей свой облик, Наблюдатель чувствует, что скоро будет уже не в силах противостоять магическому притяжению этой женщины, но, словно зачарованный взглядом змеи, движется навстречу своей гибели…