Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981

Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за расследование нового дела. Кончина сэра Чарльза Баскервиля, владельца Баскервиль-Холла, не вызвала подозрений у полиции – причиной смерти блюстители закона сочли больное сердце. Однако доктор Мортимер, долгие годы наблюдавший за здоровьем сэра Чарльза, убежден, что того до смерти напугал призрак ужасной собаки, проклятия рода Баскервилей. Тем временем в Лондон из-за океана приезжает наследник – молодой и обаятельный лорд Генри. Он тут же получает анонимное письмо, автор которого предупреждает об опасности. Холмс и Ватсон не намерены допустить новую смерть в Баскервиль-Холле…