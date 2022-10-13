Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Киноафиша Фильмы Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sobaka Baskerviley

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981

1981 / СССР
8.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за расследование нового дела. Кончина сэра Чарльза Баскервиля, владельца Баскервиль-Холла, не вызвала подозрений у полиции – причиной смерти блюстители закона сочли больное сердце. Однако доктор Мортимер, долгие годы наблюдавший за здоровьем сэра Чарльза, убежден, что того до смерти напугал призрак ужасной собаки, проклятия рода Баскервилей. Тем временем в Лондон из-за океана приезжает наследник – молодой и обаятельный лорд Генри. Он тут же получает анонимное письмо, автор которого предупреждает об опасности. Холмс и Ватсон не намерены допустить новую смерть в Баскервиль-Холле…

  • Изначально режиссер Игорь Масленников видел в роли сэра Генри Николая Губенко. Но после того, как актер отказался от съемок, на роль пригласили Никиту Михалкова.
  • Никита Михалков приехал на съемки со своим другом Александром Адабашьяном. В итоге последнего утвердили на роль Бэрримора, которая в тот момент была еще вакантной. 
  • Во время съемок актеры много импровизировали. Так, например, рассказ мисс Бэрримор о ее брате-каторжнике не был прописан в сценарии, он родился у Светланы Крючковой прямо на съемочной площадке. 
  • Роль той самой «собаки Баскервилей» исполнил немецкий дог по кличке Плутон.

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины.

8.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 25 июля 1981
Возраст 6+
Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра (1980)
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (1980)
0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается (1986)
8.833333
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись (1980)
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Охота на тигра
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Охота на тигра (1980)
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка (1980)
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа (1980)
8.4
Ярославна, королева Франции
Ярославна, королева Франции (1978)
6.3636365
Статский советник
Статский советник (2005)
7.7173915
Постер фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На KION доступны фильмы студии «Ленфильм», включая картины Алексея Германа, Киры Муратовой и других Медиатеку сервиса пополнили как признанные шедевры, так и громкие хиты отечественного кино.
Написать
13 октября 2022 14:03
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Сказка для старых
Сказка для старых
2021, Россия, драма, криминал
Умереть за доллар
Умереть за доллар
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Приложение киноафиши